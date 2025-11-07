করুণাময়ী রুটে যাত্রীবোঝাই বাস পড়ল নয়ানজুলিতে, আহত অন্তত 50

করুণাময়ী রুটে যাত্রীবোঝাই বাস পড়ল নয়ানজুলিতে, আহত অন্তত 50
এক ঘণ্টার চেষ্টায় বাসের ভেতরে আটকে থাকা যাত্রীদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয় ।
Published : November 7, 2025 at 1:29 PM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: সাতসকালে শহরে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ৷ করুণাময়ীগামী একটি যাত্রীবোঝাই বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে গেল নয়ানজুলিতে ৷ এই ঘটনায় অন্তত 50 জন যাত্রী আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক । আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ।
শুক্রবার সকালে প্রায় 60 জন যাত্রীকে নিয়ে একটি বেসরকারি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা নয়নজুলিতে পড়ে যায় । দুর্ঘটনাটি ঘটে নিউ টাউনের হাড়োয়া ব্রিজের কাছে । বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রে খবর, বাসটি চাকলা থেকে করুণাময়ীর দিকে যাচ্ছিল । সেই সময় আচমকাই চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে বাসটি রাস্তা ছেড়ে সোজা নয়নজুলিতে পড়ে যায় । প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বাসটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল এবং সম্ভবত অন্য একটি বাসের সঙ্গে রেষারেষির জেরে দুর্ঘটনাটি ঘটে ।
দুর্ঘটনার শব্দে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা । তাঁরা উদ্ধারকাজে হাত লাগান । বাসের ভেতরে শুরু হয় চিৎকার, আর্তনাদ ৷ খবর পেয়ে বিধাননগর ট্রাফিক গার্ড ও নিউ টাউন থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় । সঙ্গে আসে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ও একটি উদ্ধারকারী দল । প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় বাসের ভেতরে আটকে থাকা যাত্রীদের একে একে উদ্ধার করে অ্যাম্বুল্যান্সে হাসপাতালে পাঠানো হয় । পরে ক্রেনের সাহায্যে নয়ানজুলি থেকে বাসটিকে তোলা হয় ।
বিধাননগর কমিশনারেটের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, "বাসটি চাকলা থেকে করুণাময়ীর দিকে যাচ্ছিল । কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রাথমিক অনুমান, হয় অন্য বাসের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, নয়তো টায়ার ফেটে যাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারায় বাসটি ।" তিনি আরও বলেন, "দুর্ঘটনার পর থেকেই বাসের চালক ও সহ চালক পলাতক । তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে ।"
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক জানান, "ঘাতক বাসটিকে থানায় আনা হয়েছে । ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা যানটির ব্রেক, টায়ার ও ইঞ্জিন পরীক্ষা করবেন, যাতে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ বোঝা যায় ।" তিনি আরও বলেন, "প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানও সংগ্রহ করা হচ্ছে ।"
স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, ওই রাস্তায় প্রতিদিনই বেসরকারি বাসগুলির মধ্যে রেষারেষি চলে । যাত্রী তুলতে গিয়ে প্রায়ই চালকরা অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালান, ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যায় প্রতিনিয়ত । স্থানীয়দের দাবি, প্রশাসনকে দ্রুত ওই এলাকায় গতি নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং নজরদারি বাড়াতে হবে ।
এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে । সকালে স্কুল ও অফিসগামী মানুষজন দীর্ঘক্ষণ আটকে পড়েন । পুলিশের উদ্যোগে বাসটি সরানোর পর ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় । আহত যাত্রীদের মধ্যে এক বৃদ্ধ জানান, "আমি জানলার ধারে বসেছিলাম । হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি, তারপর কিছুই মনে নেই । চোখ খুলে দেখি হাসপাতালে ।" এক মহিলা যাত্রী বলেন, "বাসটা খুব দ্রুত যাচ্ছিল । সবাই বলছিল চালককে একটু আস্তে চালাতে, কিন্তু সে কারও কথা শোনেনি ।"
বর্তমানে বিধাননগর ট্রাফিক বিভাগ ও নিউ টাউন থানার পুলিশ যৌথভাবে তদন্ত শুরু করেছে । দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ ও দায়ীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে । পুলিশ জানিয়েছে, বাসের মালিক ও সংস্থার কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে । প্রশাসন জানিয়েছে, আহতদের চিকিৎসায় যাবতীয় সাহায্য করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা এড়াতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা হবে ।