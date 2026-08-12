রড-লাঠি নিয়ে হামলা ! বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ফের উত্তপ্ত বসিরহাটের কাথরি

রড-লাঠি নিয়ে হামলা ! বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ফের উত্তপ্ত বসিরহাটের কাথরি
দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দু'দিন আগেও চরম হাতাহাতি ও মারপিটের ঘটনা ঘটে ৷ মঙ্গল-রাতে ফের সামনে এল বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্ব ৷
Published : August 12, 2026 at 12:38 PM IST
বসিরহাট, 12 অগস্ট: ফের প্রকাশ্যে বিজেপির অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দল ৷ মঙ্গলবার গভীর রাতে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার সাকচুড়া বাগুন্ডি পঞ্চায়েতের কাথরি এলাকা । রাতের অন্ধকারে একদল সশস্ত্র বাইক বাহিনীর তাণ্ডবে গুরুতর আহত হয়েছেন অন্তত চারজন স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থক । ঘটনার নেপথ্যে বিজেপিরই একাংশের শীর্ষ নেতৃত্বের ইন্ধন রয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ ।
অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে কয়েকটি বাইকে চেপে একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতী আচমকা কাথরি এলাকায় প্রবেশ করে । কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের ওপর চড়াও হয়ে লাঠি ও রড নিয়ে বেধড়ক মারধর এবং ব্যাপক ভাঙচুর চালায় । আচমকা এই হামলায় মারাত্মক আহত হন দেবাশিস ঘোষ-সহ প্রায় চারজন বিজেপি কর্মী ।
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে গুরুতর আহত দেবাশিস ঘোষ বলেন, "গ্রামে সম্পূর্ণ শান্ত পরিবেশ ছিল । বিজেপির বুথ সভাপতি তমাল ঘোষ এবং মণ্ডল সভাপতি টুপাই (উজ্জ্বল) ঘোষের প্রত্যক্ষ মদতেই এই হামলা চালানো হয় । তমাল ফোন করে বহিরাগত মদ্যপ দুষ্কৃতী বাহিনীকে এলাকায় নিয়ে আসে । তারা এসেই কোনও কথা না বলে সরাসরি মারধর ও তাণ্ডব শুরু করে । প্রায় 10-12 জনের বেশি জন মিলে হামলা চালানো হয় এবং রডের আঘাতে আমার হাত ভেঙে যায় । তমাল এলাকায় অপপ্রচার চালাচ্ছে যে সে একাই বিজেপি করে, আর আমরা নাকি তৃণমূলের লোক ৷ যা সম্পূর্ণ মিথ্যা ।"
একই সুরে অন্য এক আক্রান্ত কর্মী বলেন, "তৃণমূলের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই ৷ আমরা সবাই বিজেপির কর্মী । মূল ঝামেলা দলের অভ্যন্তরীণ সংঘাত থেকেই । বহিরাগত দুষ্কৃতী এনে এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার মূলে রয়েছেন তমাল নিজেই ।"
অভিযোগ অস্বীকার করে অভিযুক্ত বিজেপি মণ্ডল সভাপতি বলেন, "এই হামলার বিষয়ে আমার আগে থেকে কোনও ধারণা ছিল না । স্থানীয় দু'টি পরিবারের মধ্যে বিবাদ হচ্ছে শুনে মীমাংসা করতে এবং এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার বার্তা দিতে গিয়েছিলাম । আমি বা আমার অনুগামীরা কাউকে মারধর করেনি । ব্যক্তিগত বিবাদকে রাজনৈতিক রং দেওয়া হচ্ছে । এলাকায় সিসি ক্যামেরা বসানো আছে ৷ পুলিশ ফুটেজ খতিয়ে দেখলেই সত্য প্রকাশ পাবে ।"
জানা গিয়েছে, ওই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ নতুন নয় । দু'দিন আগেও উভয়পক্ষের চরম হাতাহাতি ও মারপিটের ঘটনা ঘটেছিল ৷ যার পরিপ্রেক্ষিতে বসিরহাট থানায় দু'পক্ষ লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিল । পুলিশি তদন্ত চলাকালীন পুরোনো শত্রুতার জেরে ফের মঙ্গলবার গভীর রাতে নতুন করে সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে ।
ঘটনার পর থেকে কাথরি এলাকায় আতঙ্ক ও চাপা উত্তেজনা রয়েছে । অনভিপ্রেত পরিস্থিতি এড়াতে এলাকায় পুলিশি টহলদারি বাড়ানো হয়েছে । বসিরহাট থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে । যদিও এখনও পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে কোনওরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া সম্ভব হয়নি ।