যৌনপল্লিতে চাহিদা বাড়ছে নাবালিকাদের ! ইসলামপুর থেকে উদ্ধার 17 জন

যৌনপল্লিতে চাহিদা বাড়ছে নাবালিকাদের ! ইসলামপুর থেকে উদ্ধার 17 জন
উদ্ধার নাবালিকাদের সকলের বয়স 11 থেকে 17 বছরের মধ্যে ৷ ঘটনায় ধৃত চার দালাল ৷
Published : July 4, 2026 at 6:16 PM IST
মালদা, 4 জুলাই: যৌনপল্লিগুলিতে চাহিদা বাড়ছে নাবালিকাদের ৷ তার প্রমাণ মিলেছে গৌড়বঙ্গের ইসলামপুরে ৷ সেখানকার একটি যৌনপল্লি থেকে 17 জন নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে বাকি নাবালিকাদের সেখান থেকে মুহূর্তের মধ্যে সরিয়ে ফেলা হয়েছে ৷
ওই নাবালিকাদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে ইসলামপুর জেলা পুলিশ ৷ উদ্ধার করা নাবালিকাদের 13 জনই বিহারের বাসিন্দা ৷ বাকি চারজনের মধ্যে তিনজন পশ্চিমবঙ্গের ও একজন অসমের ৷ তাদের সরকারি হোমে রাখা হয়েছে ৷ পরবর্তীতে তাদের নিজেদের পরিবারে ফিরিয়ে দেওয়ার পদক্ষেপ করবে প্রশাসন ৷
ওই নাবালিকাদের উদ্ধারে পুলিশকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল অ্যাসোসিয়েশন ফর ভলান্টারি অ্যাকশন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ৷ নির্দিষ্ট সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ওই সংস্থাটি মাস দেড়েক ধরে ইসলামপুরের যৌনপল্লির উপর নজরদারি চালায় ৷ সংস্থার সদস্যরা নিশ্চিত হন, সেখানে বহু নাবালিকাকে জোর করে যৌনকর্মী হিসাবে কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে ৷ এরপরেই তাঁরা ইসলামপুর থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেন ৷
অবশেষে শুক্রবার সন্ধেয় ইসলামপুর থানার আইসি শোভন কর্মকারের নেতৃত্বে ওই যৌনপল্লিতে অভিযান চালায় পুলিশ ৷ সঙ্গে ছিলেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরাও ৷ সেখান থেকে 17 জন নাবালিকাকে উদ্ধার করা গেলেও পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অনেক নাবালিকাকে সেখান থেকে গোপন জায়গায় সরিয়ে দেয় যৌনপল্লির দালালরা ৷ সেখান থেকে চার দালালকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ ৷
শুক্রবার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটির তরফে এই ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷ তার ভিত্তিতে চার দালালকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ ধৃতদের মধ্যে দু'জন মহিলা ৷ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে শনিবার চারজনকেই ইসলামপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷ উদ্ধার করা নাবালিকাদের চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কোর্টে পেশ করার পর তাদের আপাতত একটি সরকারি হোমে রাখা হয়েছে ৷
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটির স্টেট কো-অর্ডিনেটর অরিজিৎ অধিকারী ইটিভি ভারতকে বলেন, "মাস দেড়েক ধরে আমরা এই যৌনপল্লিটির উপর নজর রাখছিলাম ৷ আমাদের হিসাব অনুযায়ী ওখানে প্রায় 40 জন নাবালিকাকে জোর করে যৌনকর্মী হিসাবে কাজ করানো হচ্ছিল ৷ ইসলামপুর থানার পুলিশের সহযোগিতায় গতকাল সন্ধেয় 17 জন নাবালিকাকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি ৷ তবে পুলিশি অভিযানের খবর পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে বাকি নাবালিকাতে গোপন কোনও জায়গায় সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার আমাদের আশ্বস্ত করেছেন, ওই নাবালিকাদেরও দ্রুত উদ্ধার করা হবে ৷"
তিনি আরও বলেন, "উদ্ধার হওয়া নাবালিকাদের মধ্যে একজন 11 বছর বয়সি কিশোরীও রয়েছে ৷ বাকিদের বয়স 13 থেকে 17 বছরের মধ্যে ৷ এদের বেশিরভাগকেই বিহারের বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে ৷ আপাতত তাদের একটি হোমে রাখা হয়েছে ৷ এবার তাদের সোশাল ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট তৈরি করা হবে ৷ সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে সিডব্লিউসি সিদ্ধান্ত নেবে, এদের বাড়ি পাঠানো কতটা নিরাপদ ৷ যদি এই বাচ্চাদের পরিবার তাদের ঘরে ফিরিয়ে নিতে চায় তবে অভিভাবকদের হাতে তাদের তুলে দেওয়া হবে ৷ আমাদের লক্ষ্য, নারী পাচারের এই চক্রের শিকড় উপড়ে ফেলা ৷ তার জন্য অবশ্য কিছুটা সময় লাগবে ৷ ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার আমাদের সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন ৷ আশা করি, আমরা নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারব ৷"
ইসলামপুর পুলিশ জেলার এক কর্তা বলেন, "যৌনপল্লি থেকে ধৃত চার দালালকে শনিবার আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷ উদ্ধার হওয়া নাবালিকাদের আপাতত সরকারি হোমে রাখা হয়েছে ৷ তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে ৷"