ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু 3 বালকের, গাফিলতির অভিযোগ রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু 3 বালকের, গাফিলতির অভিযোগ রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে
রেলের আন্ডারপাসে জল জমে ৷ এই ঘটনায় তাই রেল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির দিকে আঙুল তুলে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার মানুষ ।
Published : November 2, 2025 at 8:18 PM IST
সামশেরগঞ্জ, 2 নভেম্বর: রেললাইন পারাপারের সময় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল তিন বালকের । ঘটনায় জখম আরও একজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি রয়েছে হাসপাতালে । মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জের নিমতিতার নতুন শিবনগর এলাকায় ।
রেলের আন্ডারপাসে জল জমে থাকার কারণেই এই দুর্ঘটনা বলে দাবি স্থানীয় মানুষের । ঘটনায় রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার মানুষ । মৃত তিন বালকের নাম সেরু শেখ, রিহাত শেখ ও ফেকারুল শেখ । প্রথম দু'জনের বাড়ি সুতি থানার মধুপুরে । ফেকারুল সামশেরগঞ্জ থানার নতুন শিবনগরের বাসিন্দা । পাশাপাশি দুই গ্রাম । মৃতদের বয়স 9-11 বছরের মধ্যে । রিহাত শেখ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে ।
ফরাক্কার এসডিপিও শেখ শামসুদ্দিন বলেন, "প্রাথমিক তদন্তে জানতে পারা গিয়েছে লাইন পারাপারার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে আজিমগঞ্জ ফরাক্কা শাখার নতুন শিবনগর এলাকায় । দু'দিক থেকে ট্রেন আসায় চার বালক লাইনের উপর থতমত খেয়ে যায় । একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ।"
স্থানীয় সূত্রে খবর, শিবনগর এলাকায় আন্ডারপাসে বেশ কিছুদিন থেকে জল জমে রয়েছে । আন্ডারপাসের রাস্তা ছয়-সাত ফুট জলের তলায় রয়েছে । যার ফলে আন্ডারপাস দিয়ে সাধারণ মানুষের চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে । বাধ্য হয়েই এলাকার মানুষকে রেললাইনের উপর দিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে ।
স্থানীয়দের দাবি, বছরের প্রায় ছ'মাস আন্ডারপাস জলে ডুবে থাকে । এদিন দুপুরে ছোট ছোট চার বালক ওই রেললাইন পার হওয়ার সময় হঠাৎ দু'দিক থেকে একসঙ্গে দু'টি ট্রেন চলে আসে । আচমকা পরিস্থিতিতে তারা কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি । লাইনের উপর হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে । মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা । ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিন বালকের । একজনকে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । তার অবস্থা খুবই খারাপ বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক ।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রেল পুলিশ । বিশাল বাহিনী নিয়ে আসে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ ও ফরাক্কার এসডিপিও । তিন নাবালকের মৃত্যুর খবরে নতুন শিবনগর গ্রাম জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে । রেল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির দিকে আঙুল তুলেছেন এলাকার মানুষ । স্থানীয় বাসিন্দা মতিউর রহমান বলেন, "আন্ডারপাসে জল জমার কারণেই দুর্ঘটনা । দ্রুত বিকল্প রাস্তার দাবি জানাচ্ছি আমরা । যাতে আর কারোর এভাবে প্রাণ না যায় ৷"