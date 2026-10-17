খড়দায় ভাঙল বিপজ্জনক বাড়ি, জখম এক শিশু-সহ একাধিক

খড়দায় ভাঙল বিপজ্জনক বাড়ি, জখম এক শিশু-সহ একাধিক
House Collapses in Khardah: 2022-এ সিলিন্ডার ব্লাস্টের জেরে এই বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে ৷ তারপর থেকেই বাড়িটিকে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করে টিটাগড় পুরসভা ৷
Published : October 17, 2026 at 9:31 AM IST
খড়দা (উত্তর 24 পরগনা), 17 অক্টোবর: মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় আচমকাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল জরাজীর্ণ বাড়ির একাংশ । গুরুতর জখম হল একই পরিবারের এক শিশু-সহ তিন সদস্য । ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার টিটাগড় পুরসভার অন্তর্গত খড়দা পি কে বিশ্বাস রোডের শিশু স্টার ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় রাস্তার উপর থাকা জরাজীর্ণ ওই বাড়ির উপর তলার একটি অংশ আচমকাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে । সেই সময়ে বাড়িতে উপস্থিত সদস্যরা ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান । হঠাৎ করেই বাড়ি ভেঙে পড়ার বিকট শব্দ পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা ও পথচলতি মানুষজন । তাঁরাই প্রাথমিকভাবে উদ্ধার কাজে হাত লাগান এবং ধ্বংসস্তূপের তলা থেকে আহতদের উদ্ধার করে ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান । আহত তিনজনের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক, তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে ।
খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, দমকল ও টিটাগড়ের বিজেপি নেতৃত্ব । ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন সকলে । পুলিশ ভিড় করে থাকা এলাকার মানুষকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে।
2022 সালে এই বাড়িতেই সিলিন্ডার ব্লাস্টের ঘটনা ঘটেছিল । সেই সময় বাড়িটির একাংশ ভেঙে যাওয়ায় টিটাগড় পুরসভার তরফ থেকে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করা হয় ৷ বাড়িটি খালি করার জন্য বারবার নোটিশও দেওয়া হয়েছিল ৷ তা সত্ত্বেও সেটি খালি না করায় ভেঙে ফেলা সম্ভব হয়নি ।
2022 সালে বাড়িটি বিপজ্জনক ঘোষণা করা সত্ত্বেও কেন তা ভেঙে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি, সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলে এদিনের ঘটনা নিয়েও শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক বিতর্ক । ঘটনাস্থলে যান বিজেপির মণ্ডল সভাপতি সন্তোষ সিং৷ তিনি বলেন, ‘‘পুজোর মধ্যে হঠাৎ করে এমন অঘটন ঘটায় আমাদের আনন্দে অনেকটাই ছন্দ কেটে গিয়েছে ৷ এই ঘটনাটা না ঘটলেই ভালো হত । কিন্তু যেটা জানা গিয়েছে, 2022 সালেই এই বাড়িতে বসবাসকারী বাসিন্দাদের বাড়িটি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল । কিন্তু তাঁরা যাননি ।’’
সন্তোষ আরও বলেন, ‘‘টিটাগড় পুরসভার তরফ থেকে বারবার বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করে বাড়িটি ছেড়ে যাওয়ার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু বাসিন্দারা কোনও ব্যবস্থাই নেননি । ফলে ষষ্ঠীর রাতে এমন অঘটন ঘটে গেল । আমরা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছি, পুলিশও রয়েছে । তবে বাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ ৷ আগে তো মানুষের প্রাণ, তারপর জায়গা, জমি ৷ আমরা বাড়ির সদস্যদের বোঝানোর চেষ্টা করব, যাতে তাঁরা বাড়িটি সারানোর ব্যবস্থা করেন বা পুরসভাকে দিয়ে দেন । পুরসভা এই বিপজ্জনক বাড়িটি ভেঙে সদস্যদের নতুন একটা ব্যবস্থা করে দেবে ৷’’
স্থানীয় বাসিন্দা তথা বিজেপি নেতা পারমিন্দার চৌধুরী বলেন, ‘‘এই বাড়িটিকে নিয়ে জমি বিবাদ রয়েছে ৷ সেই জন্য বাড়িটি জরাজীর্ণ বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও বাসিন্দারা বাড়িটি ছাড়তে রাজি নন । পুরসভার পক্ষ থেকে বাড়িটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য বহুবার বলা হয়েছে, কিন্তু সদস্যরা শোনেননি ।’’
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