ETV Bharat / state

খড়দায় ভাঙল বিপজ্জনক বাড়ি, জখম এক শিশু-সহ একাধিক

House Collapses in Khardah: 2022-এ সিলিন্ডার ব্লাস্টের জেরে এই বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে ৷ তারপর থেকেই বাড়িটিকে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করে টিটাগড় পুরসভা ৷

House Collapses in Khardah
মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় খড়দায় ভাঙল বিপজ্জনক বাড়ি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 17, 2026 at 9:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

খড়দা (উত্তর 24 পরগনা), 17 অক্টোবর: মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় আচমকাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল জরাজীর্ণ বাড়ির একাংশ । গুরুতর জখম হল একই পরিবারের এক শিশু-সহ তিন সদস্য । ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার টিটাগড় পুরসভার অন্তর্গত খড়দা পি কে বিশ্বাস রোডের শিশু স্টার ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় রাস্তার উপর থাকা জরাজীর্ণ ওই বাড়ির উপর তলার একটি অংশ আচমকাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে । সেই সময়ে বাড়িতে উপস্থিত সদস্যরা ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান । হঠাৎ করেই বাড়ি ভেঙে পড়ার বিকট শব্দ পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা ও পথচলতি মানুষজন । তাঁরাই প্রাথমিকভাবে উদ্ধার কাজে হাত লাগান এবং ধ্বংসস্তূপের তলা থেকে আহতদের উদ্ধার করে ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান । আহত তিনজনের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক, তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে ।

মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় খড়দায় ভাঙল বিপজ্জনক বাড়ি, জখম এক শিশু-সহ একাধিক (ইটিভি ভারত)

খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, দমকল ও টিটাগড়ের বিজেপি নেতৃত্ব । ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন সকলে । পুলিশ ভিড় করে থাকা এলাকার মানুষকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

2022 সালে এই বাড়িতেই সিলিন্ডার ব্লাস্টের ঘটনা ঘটেছিল । সেই সময় বাড়িটির একাংশ ভেঙে যাওয়ায় টিটাগড় পুরসভার তরফ থেকে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করা হয় ৷ বাড়িটি খালি করার জন্য বারবার নোটিশও দেওয়া হয়েছিল ৷ তা সত্ত্বেও সেটি খালি না করায় ভেঙে ফেলা সম্ভব হয়নি ।

House Collapses in Khardah
খড়দায় ভাঙল বিপজ্জনক বাড়ি (ইটিভি ভারত)

2022 সালে বাড়িটি বিপজ্জনক ঘোষণা করা সত্ত্বেও কেন তা ভেঙে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি, সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলে এদিনের ঘটনা নিয়েও শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক বিতর্ক । ঘটনাস্থলে যান বিজেপির মণ্ডল সভাপতি সন্তোষ সিং৷ তিনি বলেন, ‘‘পুজোর মধ্যে হঠাৎ করে এমন অঘটন ঘটায় আমাদের আনন্দে অনেকটাই ছন্দ কেটে গিয়েছে ৷ এই ঘটনাটা না ঘটলেই ভালো হত । কিন্তু যেটা জানা গিয়েছে, 2022 সালেই এই বাড়িতে বসবাসকারী বাসিন্দাদের বাড়িটি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল । কিন্তু তাঁরা যাননি ।’’

সন্তোষ আরও বলেন, ‘‘টিটাগড় পুরসভার তরফ থেকে বারবার বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করে বাড়িটি ছেড়ে যাওয়ার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু বাসিন্দারা কোনও ব্যবস্থাই নেননি । ফলে ষষ্ঠীর রাতে এমন অঘটন ঘটে গেল । আমরা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছি, পুলিশও রয়েছে । তবে বাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ ৷ আগে তো মানুষের প্রাণ, তারপর জায়গা, জমি ৷ আমরা বাড়ির সদস্যদের বোঝানোর চেষ্টা করব, যাতে তাঁরা বাড়িটি সারানোর ব্যবস্থা করেন বা পুরসভাকে দিয়ে দেন । পুরসভা এই বিপজ্জনক বাড়িটি ভেঙে সদস্যদের নতুন একটা ব্যবস্থা করে দেবে ৷’’

House Collapses in Khardah
খড়দায় ভাঙল বিপজ্জনক বাড়ি (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় বাসিন্দা তথা বিজেপি নেতা পারমিন্দার চৌধুরী বলেন, ‘‘এই বাড়িটিকে নিয়ে জমি বিবাদ রয়েছে ৷ সেই জন্য বাড়িটি জরাজীর্ণ বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও বাসিন্দারা বাড়িটি ছাড়তে রাজি নন । পুরসভার পক্ষ থেকে বাড়িটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য বহুবার বলা হয়েছে, কিন্তু সদস্যরা শোনেননি ।’’

আরও পড়ুন -

TAGGED:

DILAPIDATED HOUSE COLLAPSES
ভাঙল বিপজ্জনক বাড়ি
বাড়ি ভেঙে জখম তিন
SEVERAL INJURED
HOUSE COLLAPSES IN KHARDAH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.