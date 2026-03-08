SSC গ্রুপ-ডি'র পরীক্ষার দিন বাতিল একাধিক লোকাল ট্রেন, সময়ে ছাড়ছে না এক্সপ্রেসও

SSC গ্রুপ-ডি'র পরীক্ষার দিন বাতিল একাধিক লোকাল ট্রেন, সময়ে ছাড়ছে না এক্সপ্রেসও
ট্রেন চলাচলে বড়সড় নিয়ন্ত্রণের ঘোষণা পূর্ব রেলের হাওড়া ও আসানসোল ডিভিশনে। কিছু ট্রেন যেমন বাতিল থাকবে তেমনই ট্রেনের যাত্রাপথও সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে ৷
Published : March 8, 2026 at 7:29 AM IST
কলকাতা, 8 মার্চ: ছুটির দিনে বাতিল লোকাল ট্রেন ৷ কিন্তু রবিবার হলেও আজ রয়েছে SSC গ্রুপ-ডি'র পরীক্ষা ৷ এদিন হাওড়া ও আসানসোল বিভাগের বিভিন্ন রেল বিভাগে রক্ষণাবেক্ষণ এবং ডেস্ট্রেসিং ব্লক কার্যক্রমের কারণে ট্রেন চলাচলে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । রেল সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, যাত্রীদের নিরাপদ ও সময়মতো যাত্রা নিশ্চিত করতে বেশ ক'য়েকটি ট্রেন বাতিল এবং কিছু ট্রেনের সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে ।
পূর্বরেলের এক মুখপাত্রের কথায়, "যাত্রীরা যাতে কোনওভাবেই ভোগান্তির শিকার না-হন, তাই সমস্ত বাতিল ও পুনঃনির্ধারিত ট্রেনের সময়সূচি আগেভাগেই জানানো হয়েছে । যাত্রীদের যে কোনও অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখপ্রকাশ করছি । গন্তব্যে যাওয়ার আগে নিজ নিজ স্টেশন বা রেলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে সময়সূচি যাচাই করা আবশ্যক ।"
হাওড়া থেকে আজ যে ট্রেনগুলি বাতিল করা হয়েছে সেই তালিকায় রয়েছে 37823, 37825, 37055, 37651, 37237, 37241, 36821, 36823, 36827, 36031, 36033, 37917, 37611 ৷ এছাড়া ব্যান্ডেল, শেওড়াফুলি, পাণ্ডুয়া, মেমারি, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, বর্ধমান, চন্দনপুর, শিয়ালদা ও ডানকুনি থেকে ছুটে যাওয়া একাধিক ট্রেনও বাতিল করা হয়েছে ।
হাওড়া-জামালপুর কবিগুরু এক্সপ্রেস আজ সকাল 6.25-এ নয়, সময় বদলে 8.25-এ ছাড়বে । গোড্ডা-শিয়ালদা মেমু সকাল 9.45 এর পরিবর্তে, 11.45-এ ছাড়বে । অন্যান্য নির্ধারিত ট্রেনের জন্যও সূচিতে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করা হয়েছে ।
আসানসোল বিভাগের জন্য বাতিলের তালিকায় রয়েছে দুমকা-জসিডি DEMU (Diesel Electric Multiple Unit), বর্ধমান-আসানসোল MEMU (Mainline Electric Multiple Units), অণ্ডাল-বর্ধমান MEMU এবং আরও একাধিক প্যাসেঞ্জার ও MEMU ট্রেন বাতিল করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, হাওড়া-সিউড়ি হুল এক্সপ্রেস এবং আসানসোল-গয়া MEMU ট্রেনের যাত্রা এক ঘণ্টা পরিবর্তিত হয়েছে ।
রেল প্রশাসন যাত্রীদের সুবিধার্থে হাওড়া ও আসানসোল বিভাগের টিকিট কাউন্টারের পাশাপাশি হেল্পডেস্কও সচল রাখবে । এই বিশেষ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে যে রক্ষণাবেক্ষণ ও ডেস্ট্রেসিং ব্লকের কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে এবং যাত্রীরা নিরাপদ ও সুশৃঙ্খলভাবে গন্তব্যে পৌঁছবেন । রেল কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগ যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুবিধাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়ার প্রতিফলন, যা দীর্ঘদিন ধরে পূর্ব রেলের দায়িত্বশীলতা ও প্রো-যাত্রী মনোভাবের পরিচায়ক হিসেবে বিবেচিত হয় ।
উল্লেখ্য়, আজ রাজ্যজুড়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ-ডি নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা রয়েছে । এই পরীক্ষার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মোট 1,707টি পরীক্ষাকেন্দ্র করা হয়েছে । আর এদিনই হাওড়া ও আসানসোল বিভাগে ট্রেন বাতিলের খবর দিয়েছে রেল ৷