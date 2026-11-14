রবিবার হাওড়া বিভাগে বাতিল একাধিক লোকাল ট্রেন, তালিকা প্রকাশ রেলের
howrah train cancelled: যাত্রীদের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে আগেভাগে বাতিল ট্রেনের তালিকা প্রকাশ করেছে পূর্ব রেল।
Published : November 14, 2026 at 7:24 AM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: রেললাইনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য আগামী রবিবার, 15 নভেম্বর হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন শাখায় মোট 37টি লোকাল ও প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিল থাকবে। যাত্রীদের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে আগেভাগে বাতিল ট্রেনের তালিকা প্রকাশ করেছে পূর্ব রেল।
একই সঙ্গে হাওড়া-নয়াদিল্লি রুটে যাত্রীচাপ সামলাতে বিশেষ ট্রেনের অতিরিক্ত তিনটি যাত্রার ব্যবস্থাও করা হয়েছেে ৷ রেলের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, হাওড়া থেকে ছাড়ার কথা ছিল এমন 16টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। তালিকায় রয়েছে 37831, 37251, 37651, 37655, 37611, 37235, 37241, 37243, 37253, 37255, 37835, 37839, 37829, 37361, 37377 এবং 37917 নম্বরের ট্রেনগুলি ৷
ব্যান্ডেল থেকে বাতিল হওয়া 7টি ট্রেন হল- 37246, 37236, 37240, 37242, 37248, 37250 এবং 37749 ৷ এছাড়া, আরামবাগ থেকে 37362, গোঘাট থেকে 37376 এবং পাণ্ডুয়া থেকে 37614 নম্বর ট্রেন চলবে না।
মেমারি থেকে 37652 ও 37656, কাটোয়া থেকে 63007, 37748, 37920, 53009 এবং আজিমগঞ্জ থেকে 53012 নম্বর ট্রেন বাতিল থাকছে। বর্ধমান থেকে বাতিল হয়েছে 37834, 37836, 37838 এবং 37832 নম্বরের ট্রেন ৷ রামপুরহাট থেকে ছাড়ার কথা ছিল 63008 নম্বর ট্রেনটির, সেটিও রবিবার বাতিল করা হয়েছে ৷ এ ছাড়া 37363 ও 53053 নম্বর ট্রেন যাত্রাপথে 25 মিনিট নিয়ন্ত্রিত হবে।
অন্যদিকে, হাওড়া-নয়াদিল্লি বিশেষ ট্রেনের অতিরিক্ত যাত্রার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। 04054 নম্বর নয়াদিল্লি-হাওড়া স্পেশাল 14, 16 ও 18 নভেম্বর ছাড়বে। 04053 নম্বর হাওড়া-নয়াদিল্লি স্পেশাল ছাড়বে 16, 18 ও 20 নভেম্বর। আগের সময়সূচি মেনে ও স্টপেজেই থামবে এই ট্রেনগুলি৷
রক্ষণাবেক্ষণের কাজের কারণে বেশকিছু ট্রেন বাতিল হওয়ায় রবিবার শহরতলির যাত্রীদের যাত্রার আগে সংশ্লিষ্ট ট্রেনের নম্বর ও সময়সূচি মিলিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে রেলের তরফে ৷