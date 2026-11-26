শনিবার হাওড়া ডিভিশনে বাতিল একাধিক ট্রেন, বিঘ্নিত হবে লোকাল থেকে এক্সপ্রেসের পরিষেবা
Howrah Division Local Trains Cancel: লেভেল ক্রসিংয়ের পরিবর্তে ‘লিমিটেড হাইট সাবওয়ে’ নির্মাণের কাজ হবে ব্যান্ডেল-কাটোয়া শাখায় ৷ তাই হাওড়া ডিভিশনের একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল ৷
Published : November 26, 2026 at 10:01 AM IST
হাওড়া, 26 নভেম্বর: ব্যান্ডেল-কাটোয়া শাখায় লেভেল ক্রসিংয়ের পরিবর্তে ‘লিমিটেড হাইট সাবওয়ে’ (LHS) নির্মাণের কাজের জন্য আগামী 28 নভেম্বর ওই লাইনে ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে ৷ হাওড়া ডিভিশনের অন্তর্গত কাটোয়া ও দাঁইহাটা স্টেশনের মাঝখানে থাকা 21/1/C/E নম্বর লেভেল ক্রসিং গেটের পরিবর্তে LHS নির্মাণের কাজ হবে ৷
তাই শনিবার আপ ও ডাউন লাইনে মোট 360 মিনিটের ‘ট্রাফিক অ্যান্ড পাওয়ার ব্লক’ নেওয়া হবে ৷ ব্যান্ডেল-কাটোয়া শাখায় 14টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে বলে রেল সূত্রে খবর ৷
শুধু লোকাল ট্রেনই নয়, এই কাজের প্রভাব পড়বে দূরপাল্লার ট্রেন চলাচলেও ৷ 28 নভেম্বর যাত্রা শুরু করতে চলা 13466 মালদা টাউন-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস এবং 13465 হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের সময়সূচি পাঁচ ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷
রেলের এই সিদ্ধান্তের ফলে 28 নভেম্বর ব্যান্ডেল-কাটোয়া শাখার যাত্রীদের যাত্রার আগে ট্রেনের সময়সূচি দেখে বের হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ রেলের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, একাধিক জায়গায় কাজ হওয়ার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, 28 নভেম্বর সকাল 9টা 20 মিনিট থেকে বিকেল 3টা 20 মিনিট পর্যন্ত লাইনে কাজ চলবে ৷ এর জেরে একাধিক EMU লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে ৷ বাতিল ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে— হাওড়া-কাটোয়া 37913, 37915 ও 37917; ব্যান্ডেল-কাটোয়া 37747, 37749 ও 37751; শিয়ালদহ-কাটোয়া 31111 ৷ পাশাপাশি কাটোয়া-হাওড়া 37922, 37924 ও 37926; কাটোয়া-ব্যান্ডেল 37744, 37746 ও 37748 এবং কাটোয়া-শিয়ালদহ 31112 নম্বর লোকালও বাতিল থাকবে ৷
এদিকে ট্রেনে বা স্টেশনে যাতায়াতের সময় সহ-যাত্রীদের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় মোবাইল ফোন থেকে ভেসে আসা গান বা রিলসের সংলাপ ৷ এবার তা রুখতে কড়া পদক্ষেপ করেছে পূর্ব রেল। স্টেশন চত্বর এবং ট্রেনের কামরায় মোবাইলের স্পিকার অন করে গান বাজানো, ভিডিয়ো বা রিলস দেখা, উচ্চস্বরে রিংটোন বাজানো এবং ফোনে চিৎকার করে বা দীর্ঘক্ষণ কথা বলার বিরুদ্ধে বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছে পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজারের (PCCM) দফতর ৷ নিয়ম না-মানলে 1 হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং ক্ষেত্রবিশেষে 6 মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে ৷