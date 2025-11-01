অকাল বৃষ্টিতে থমকে কেএমসি-র একাধিক নিকাশি প্রকল্প, 500 কোটি হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা

অকাল বৃষ্টিতে থমকে কেএমসি-র একাধিক নিকাশি প্রকল্প, 500 কোটি হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা
লাগাতার বৃষ্টির কারণে প্রতিদিন কোটি-কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে কলকাতা পুরনিগমের ৷ মার্চের মধ্যে কাজ শেষ করতে না-পারলে, বিপত্তির আশঙ্কা নিকাশি বিভাগের ৷
Published : November 1, 2025 at 4:47 PM IST
কলকাতা, 1 নভেম্বর: আবহাওয়া দফতর বলছে বর্ষা বিদায় নিয়েছে ৷ কিন্তু, বৃষ্টি থামার নামগন্ধ নেই ৷ কখনও নিম্নচাপ, তো কখনও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব ৷ আর এই অকাল বর্ষণের জেরে এবার কলকাতার অধিবাসীরাই শুধু নন, বিপর্যস্ত কলকাতা পুরনিগমের একাধিক নিকাশি প্রকল্প ৷ থমকে রয়েছে সব কাজ ৷ অভিযোগ, প্রতিদিন কোটি-কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে নিকাশি বিভাগকে ৷
চলতি বছরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে ফেলেছে ৷ এমনকি বর্ষাকালের বৃষ্টিপাতের ধরনেও অনেকটাই বদল এসেছে ৷ একাধিকবার দেখা গিয়েছে, শহরের নির্দিষ্ট অংশে বিপুল পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ কলকাতা পুরনিগমের তথ্য বলছে, গত বছর এই সময় পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল 1550 মিলিমিটারের কাছাকাছি ৷
আর চলতি বছরে সেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ একলাফে বেড়েছে 2500 মিলিমিটার ৷ আর এই অতিবৃষ্টির যেন কিছুতেই ইতি ঘটছে না ৷ আর সেই কারণে নিকাশি বিভাগের ঘুম ছুটছে ৷ শহরের জল নামানোর চিন্তা তো আছেই ৷ বৃষ্টি হলেই বিপর্যস্ত হচ্ছে জনজীবন ৷ শেষ গত সেপ্টেম্বর মাসে এক্কেবারে পুজোর শুরুতেই বিপুল পরিমাণ বৃষ্টির জেরে বানভাসি পরিস্থিতি হয়েছিল কলকাতা শহরে ৷ তবে, বৃষ্টি শুধু নাগরিক যন্ত্রণা বাড়ায়নি ৷ কেএমসি-র তথ্য বলছে, লাগাতার বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে খোদ নিকাশি বিভাগ ৷
500 কোটি টাকার অনুদান মিলেছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা অথরিটির থেকে ৷ সেই টাকা আগামী মার্চ মাসের মধ্যে খরচ করতে না-পারলে, তা ফিরিয়ে দিতে হবে ৷ কিন্তু, লাগাতার বৃষ্টির জেরে শহরের বিভিন্ন জায়গায় যেমন মিল্ক কলোনি, ময়লা ডিপো, হৃষিকেশ পার্কে তিনটি পাম্পিং স্টেশন তৈরির কাজ আটকে গিয়েছে ৷ আটকে রয়েছে একাধিক পুকুর কাটার কাজ ৷
এর মধ্যে আছে দীনেশ নগরে একটি, ইট খোলায় দু’টি, বিডিপিএসে একটি, ভাটিখানার কাছে একটি, গলফ গার্ডেনে একটি পুকুর কাটার কাজ ৷ এই সমস্ত কাজে এক-একটিতে একশোরও বেশি শ্রমিক প্রতিদিন কাজ করার কথা ৷ সঙ্গে আছে একাধিক আর্থ মুভার ৷ কিন্তু, লাগাতার বৃষ্টির জেরে কাজ করা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ ৷
কাজ করতে গেলে ভারী গাড়ি কাদা মাটিতে বসে যাচ্ছে ৷ পাম্পিং স্টেশনে কুয়ো কাটা যাচ্ছে না ৷ কিন্তু, কাজ না-করা গেলেও গাড়ির ভাড়া ও শ্রমিকদের মজুরি গুনতে হচ্ছে রোজ ৷ ধীর গতিতে চলছে 143 ও 144 নম্বর ওয়ার্ডে নিকাশি খাল সংস্কারের কাজ ৷ এদিকে কাজগুলি হলে শহরের নিকাশি পরিকাঠামোর উন্নতি হবে ৷ কিন্তু, সেদিকেও মার খাচ্ছে পুরনিগম কর্তৃপক্ষ ৷
এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "কলকাতার বিভিন্ন অংশে দীর্ঘ দিন ধরে থমকে যাচ্ছে কাজ, কারণ বৃষ্টি ৷ কাজ শুরু হলেই বৃষ্টি নামছে ৷ ফলে মুহূর্তেই ফের বন্ধ করে দিতে হচ্ছে ৷ এতদিন পুজোর আগে কাজ এগনো যায়নি বর্ষার জন্য ৷ তারপর ছুটি ছিল ৷ তবুও, ছুটির মধ্যেই পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে কিছু জায়গায় কয়েকটি প্রকল্পে কাজ হয়েছে ৷ কিন্তু, ফের বৃষ্টি ৷"
আর্থিক ক্ষতি নিয়ে তিনি বলেন, "এক একটি প্রকল্পের প্রাথমিক হিসেব করলে গাড়ি ভাড়া, শ্রমিকের মজুরি নিয়ে 80 হাজার থেকে 1 লাখ টাকার ক্ষতি হচ্ছে রোজ ৷ সমস্ত প্রকল্পের কাজ মেলালে ক্ষতির অঙ্ক কোটি টাকা ছড়িয়ে যায় ৷ কিন্তু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে বর্ষাকে উপেক্ষা করে কাজ করানো যাচ্ছে না ৷ কোনও কাজ শুরু করলে এমনিই সময় লাগে ৷ নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গিয়ে কাজটি শুরু করতে হয় ৷ বিশেষ করে কেন্দ্রের টাকা থাকলে, আরও বেশি নানান প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গিয়ে কাজ করতে হয় ৷ সেখানে দাঁড়িয়ে জুলাই মাসে একাধিক প্রকল্প শুরু করলেও, বৃষ্টি লেগে থাকায় প্রকল্পগুলির কাজ এগনো যাচ্ছে না ৷ এদিকে, ভোটের আগেই বেশকিছু প্রকল্পের কাজ শেষ করার বিষয় আছে ৷ সেটাও হয়ে উঠছে না ৷"