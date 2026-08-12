পুরুলিয়ায় বাজ পড়ে চারজনের মৃত্যু, আহত আট
রাজ্য়জুড়ে দুর্যোগের ঘনঘটা ৷ এরই মধ্যে পৃথক কয়েকটি ঘটনায় বাজ পড়ে প্রাণ হারালেন চারজন ৷ আহত হয়ে হাসপাতালে আট ৷
Published : August 12, 2026 at 7:38 AM IST
পুরুলিয়া, 12 অগস্ট: বাজ পড়ে মৃত্যু হল চারজনের ৷ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত আট । আহতদের উদ্ধার করে পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে । সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁদের ৷ বুধবার মৃতদের ময়নাতদন্ত হবে ৷
বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি কয়েকদিন ধরেই চলছে দক্ষিণবঙ্গে ৷ মঙ্গলবারও আবহাওয়া অফিসের দেওয়া পূর্বাভাস বদলায়নি ৷ এদিন দুপুরের পর জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি শুরু হয় । আর তাতেই বিভিন্ন প্রান্তে বাজ পড়ার ঘটনা ঘটে ।
পুরুলিয়ার জয়পুর থানা এলাকায় ক্ষেতে ধানের চারা রোপণের কাজ করার সময় বাজ পড়লে চারজন মহিলা শ্রমিক আহত হন । তাদের উদ্ধার করে জয়পুর ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সুনীতা গোপ (50) নামে এক মহিলাকে মৃত ঘোষণা করেন । তাঁর বাড়ি জয়পুর থানার তালমু গ্রামে । বাকিদের উন্নত চিকিৎসার জন্য পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয় ।
অন্যদিকে, মাঠে গরু চরাতে গিয়ে বাজের কবলে পড়ে মৃত্যু হয় বলরামপুর থানার রাঙ্গাডি গ্রামের বাসিন্দা গৌর গরাই (70) নামে এক বৃদ্ধের । অপর একটি ঘটনা আড়শা থানার লছমনপুর গ্রামের ৷ মাঠে ছাগল চরিয়ে বাড়ি ফেরার সময় বাজ পড়ে মৃত্যু হয় ভারতী মাহাতো (51) নামে এক মহিলার । আহত হন জবা মাহাতো নামে এক মহিলা ।
একই থানা এলাকার কাঞ্চনপুর গ্রামে বাজ পড়ে মৃত্যু হয় শচীনাথ মাহাতো (45) নামে এক ব্যক্তির । তিনি মাঠে কাজ করছিলেন । ঘটনায় ওই গ্রামেরই বিকাশ মুদি নামে আরও এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন । এছাড়াও ওই থানা এলাকাতেই এদিন বাজ পড়ে আহত হয়েছেন পলপল গ্রামের দুই বাসিন্দা ৷ তাঁরা সম্পর্কে মা ও মেয়ে । এছাড়াও আহত হয়েছেন হেঁটজাড়ি গ্রামের এক ব্যক্তি ।
শুধুমাত্র আড়শা থানা এলাকাতেই বাজ পড়ে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে এবং 5 জন আহত । আহতরা সকলেই পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ।