কলকাতার হোটেলে ভয়াবহ আগুন, শিশু ও বাংলাদেশি-সহ অন্তত 9 জনের মৃত্যু; আহত অনেকে

কলকাতার হোটেলে ভয়াবহ আগুন, শিশু ও বাংলাদেশি-সহ অন্তত 9 জনের মৃত্যু; আহত অনেকে
এখন তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে হোটেলের ফায়ার সেফটি ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক সংযোগ, এসি মেশিনের রক্ষণাবেক্ষণ, জরুরি নির্গমনের পথ এবং হোটেলের অনুমোদন সংক্রান্ত নথি ।
Published : August 19, 2026 at 8:34 AM IST
কলকাতা, 19 অগস্ট: তারাপীঠের পর কলকাতা ৷ ফের হোটেলে ভয়াবহ আগুনে প্রাণ গেল অন্তত 9 জনের ৷ ঘটনায় আহত 6 ৷ মঙ্গলবার গভীর রাতে মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি হোটেলে আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় । হোটেলের ভিতরে তখন একাধিক অতিথি ছিলেন । আগুন ও ঘন ধোঁয়ার মধ্যে বেশ কয়েকজন আটকে পড়েন । অচৈতন্য অবস্থায় মোট 9 জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও তাঁদের সকলের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । ঘটনাস্থলের অদূরেই দমকল বিভাগের সদর দফতর ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত প্রায় 2টো নাগাদ হঠাৎ হোটেল থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায় । মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে হোটেলের একাধিক ঘরে । খবর দেওয়া হয় দমকলে । দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের চারটি ইঞ্জিন । পাশাপাশি বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরাও উদ্ধারকাজে নামেন । হোটেলের ভিতরে আটকে থাকা অতিথিদের উদ্ধারের চেষ্টা শুরু হয় ।
উদ্ধারকারীরা হোটেলের ভিতর থেকে 9 জনকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করেন । তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । কিন্তু পরে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর আসে । মৃতদের মধ্যে 6 জন পুরুষ, 2 মহিলা এবং একটি শিশু রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে । মৃতদের মধ্যে বাংলাদেশের নাগরিকও রয়েছেন বলে খবর । চিকিৎসার জন্য তাঁরা কলকাতায় এসেছিলেন বলে জানা যাচ্ছে । তবে সকলের পরিচয় প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি ৷
নিউ মার্কেটে যে হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানতে দমকল আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলছেন লালবাজারের আধিকারিকরা । এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল জানান, "দমকলের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।"
ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা । দমকল সূত্রে খবর, আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এসেছে । ইতিমধ্যেই দমকল আধিকারিকরা পুরসভার আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলছেন যে সংশ্লিষ্ট হোটেল তৈরিতে অনুমোদনের বিষয় নিয়ে ৷ সংশ্লিষ্ট হোটেলের এয়ার লাইসেন্স ও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা যথাযথ ছিল কিনা ।
দেখা গিয়েছে নিউ মার্কেটের উপরে এবং নিচে লোহার সিঁড়ি রয়েছে । দমকল আধিকারিকদের দাবি, কোনও হোটেলে এইরকমভাবে লোহার সিঁড়ি থাকতে পারে না । পুরসভা এতে ছাড়পত্র দেয় না । কারণ আগুন লাগার ঘটনা ঘটলে সে ক্ষেত্রে লোহার সিঁড়ি গরম হয়ে যাবে । সেখান দিয়ে সাধারণ মানুষকে উদ্ধার করা কার্যত মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে ।
প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, এসি মেশিনে বিস্ফোরণ বা শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে । পরে আগুন হোটেলের অন্তত চারটি ঘরে ছড়িয়ে পড়ে । আগুনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঘন কালো ধোঁয়া । সেই ধোঁয়াতেই একাধিক অতিথি অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে মনে করা হচ্ছে ।
অন্যদিকে, ধোঁয়ার কারণে আরও ছয় জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন । তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । তাঁদের শারীরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি । আগুন লাগার পর আতঙ্কে হোটেলের বেশ কয়েকজন অতিথি ছাদে উঠে যান । দমকলকর্মীরা একদিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ চালানোর পাশাপাশি অন্যদিকে হোটেলের ভিতরে আটকে থাকা মানুষজনকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন । প্রায় দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে । ঘটনার পর থেকেই হোটেল ও তার আশপাশের এলাকা ঘিরে রেখেছে পুলিশ । আগুন লাগার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । হোটেলের মালিকের এখনও কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে জানা গিয়েছে । তবে ম্যানেজারকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা ।
হোটেলে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা আদৌ ছিল কি না, তা নিয়ম মেনে পরিচালিত হচ্ছিল কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে । ঘটনার পর ফের সামনে এসেছে কলকাতার হোটেলগুলির অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন । এই ঘটনার দু'দিন আগে অর্থাৎ, সোমবার তারাপীঠের একটি হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে 9 জনের মৃত্যু হয়েছিল । সেই ঘটনার পরই সেখানে একাধিক হোটেলে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে নানা অভিযোগ সামনে আসে । অনেক হোটেল ঘিঞ্জি এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় আগুন লাগলে দমকলের গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছনো নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল । তার মধ্যেই কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত নিউ মার্কেট এলাকায় হোটেলে এই অগ্নিকাণ্ড নতুন করে আতঙ্ক তৈরি করেছে ।
বিশেষ করে পর্যটক ও বাইরে থেকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসা মানুষেরা যে সমস্ত ছোট ও মাঝারি হোটেলে থাকেন, সেখানে অগ্নিনিরাপত্তার নিয়ম কতটা মানা হয়, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে । এখন তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে হোটেলের ফায়ার সেফটি ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক সংযোগ, এসি মেশিনের রক্ষণাবেক্ষণ, জরুরি নির্গমনের পথ এবং হোটেলের অনুমোদন সংক্রান্ত নথি । পাশাপাশি আগুন লাগার সময় হোটেলের ভিতরে ঠিক কত জন ছিলেন এবং তাঁদের নিরাপদে বের করে আনার ক্ষেত্রে কোনও গাফিলতি হয়েছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, রাতের অন্ধকারে হোটেলের ঘরে ঘুমিয়ে থাকা মানুষগুলির কাছে আগুনের খবর পৌঁছেছিল কি না এবং তাঁদের দ্রুত বের করে আনার মতো পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল কি না । তদন্তের পরই সেই প্রশ্নগুলির উত্তর মিলবে ।