বর্ধমানে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে চলল গুলি; আটক 2

পুকুট ভরাট করাকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা ৷ শনিবার রাতে পরিস্থিতি চরমে ওঠে ৷ চলে গুলি ৷ ঘটনায় আহত বেশ ক'য়েকজন ৷

প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 23, 2025 at 11:05 AM IST

2 Min Read
বর্ধমান, 23 নভেম্বর: দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারির জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল বর্ধমান শহরে । শূন্যে এক রাউন্ড গুলিও ছোড়া হয় বলে অভিযোগ উঠেছে । সংঘর্ষের জেরে দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন জখম হয়েছেন । আহতদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান শহরের 18 নম্বর ওয়ার্ডের গোলাহাট এলাকায় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বর্ধমান থানার পুলিশ ৷ তদন্ত শুরু হয়েছে ৷

প্রায় মাসখানেক ধরে বর্ধমান শহরের 18 নম্বর ওয়ার্ডের গোলাহাট এলাকায় একটা পুকুর ভরাট করাকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা চলছিল।সেখানে সাবির আলি নামে এক ব্যবসায়ী তাঁর বাড়ির ভিতরে থাকা পুকুর বুজিয়ে ফেলছেন বলে অভিযোগ । সেই পুকুর বোজানো নিয়ে সাবির আলির লোকেদের সঙ্গে 18 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর প্রদীপ রহমান গোষ্ঠীর লোকেদের ঝামেলা অশান্তি লেগেই ছিল ।

বর্ধমানে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ (ইটিভি ভারত)

বর্ধমান থানার পুলিশ জানিয়েছে, শহরের গোলাহাট এলাকায় দুই পক্ষের ঝামেলা ও মারামারির ঘটনা ঘটেছে। দুই পক্ষই অভিযোগ দায়ের করেছে।পুলিশ 2 জনকে আটক করেছে।

শনিবার রাতে ফের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা শুরু হয় । যা হাতাহাতির রূপ নেয় । দুই পক্ষের মারামারিতে বেশ কয়েকজন আহত হয় । তাদের মধ্যে তৃণমূল কাউন্সিলর প্রদীপ রহমানের মামা শানে আলম রয়েছেন । আহতদের রাতেই বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । সেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে । খবর পেয়ে শনিবার রাতেই বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যান বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক খোকন দাস । যদিও তিনি বিষয়টি নিয়ে কোনও কথা বলতে চাননি ।

জখম একাধিক (ইটিভি ভারত)

কাউন্সিলর প্রদীপ রহমানের অভিযোগ, শনিবার রাতে পাড়ার পার্টি অফিসে মিটিং চলছিল । মিটিং শেষে তাঁদের কর্মীরা যখন বাড়ি ফিরছিল সেই সময় সাবির আলির মেয়ে ও ছেলে তাঁদের দলবল নিয়ে হামলা করে । ঘটনায় তাঁর মামা-সহ বেশ কয়েকজন জখম হয়েছেন ।

অন্যদিকে, সাবির আলির মেয়ে শবনম শাহির পাল্টা অভিযোগ, প্রদীপ রহমানের লোকজন শনিবার রাতে তাঁদের বাড়িতে হামলা চালায় । তারা প্রায় 100-150 জন লোক নিয়ে বাড়ির দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল । তা দেখে তাঁদের নিরাপত্তারক্ষী তার লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুক থেকে শূন্যে এক রাউন্ড গুলি চালায় । তখনই সবাই ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় ।

স্থানীয় বাসিন্দা আবিরা বেগম বলেন, "গতকাল সন্ধে নাগাদ ওই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের মিটিং চলছিল। তখন কাউন্সিলর প্রদীপ রহমানের মামা বক্তব্য রাখছিলেন। তারপরেই শুনলাম ঝামেলা হচ্ছে। বেরিয়ে দেখি অনেক ছেলেদের মধ্যে মারধর হচ্ছে। তাদের হাতে বন্দুকও ছিল। ভয়ে পালিয়ে যাই। ওরা কাউন্সিলের লোকেদের মারধর করেছে। অনেকে আহত হয়েছে।"

