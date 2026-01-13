সাত সকালে কলকাতায় দুর্ঘটনা, সরকারি বাস উল্টে আহত অনেক

সাত সকালে কলকাতায় দুর্ঘটনা, সরকারি বাস উল্টে আহত অনেক
মঙ্গলবার সকালে তপসিয়া মোড়ের কাছে উল্টে গেল যাত্রীবাহী বাস ৷ বাসটি এমনভাবে উল্টে যায় যে উদ্ধারকারীরা আটকে পড়া যাত্রীদের বের করতে সমস্যায় পড়েন ৷
Published : January 13, 2026 at 10:12 AM IST
কলকাতা, 13 জানুয়ারি: ফের কলকাতায় পথ দুর্ঘটনা । মঙ্গলবার সাতসকালে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হল শহরবাসীকে । দক্ষিণ কলকাতার তপসিয়া মোড়ের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল একটি যাত্রীবাহী সরকারি বাস । যার জেরে অনেক যাত্রী আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ।
এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের ট্রাফিকের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করা হয়েছে । ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রয়োজনে ক্ষতিগ্রস্ত বাসটির ফরেন্সিক পরীক্ষাও করা হতে পারে ।"
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, পার্ক সার্কাস থেকে সায়েন্স সিটির দিকে যাওয়ার পথে তপসিয়া মোড়ের কাছে হঠাৎই বাসটি উল্টে যায় । প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, মুহূর্তের মধ্যেই বিকট শব্দ করে রাস্তার উপর কাত হয়ে পড়ে যায় বাসটি । সেই সময় বাসের ভিতরে থাকা যাত্রীরা আতঙ্কে চিৎকার শুরু করেন । আওয়াজ পেয়ে ছুটে আসেন এলাকাবাসীরা ৷ অনেক যাত্রী বাসের ভিতরেই আটকে পড়েন । কন্ডাক্টরও আটকে পড়েন ওল্টানো বাসের মধ্যে । পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে, কারণ বাসটি এমনভাবে উল্টে পড়ে যে সামনের দরজা ব্যবহার করে যাত্রীদের বের করা স্থানীয়দের কাছে সম্ভব হচ্ছিল না ।
পরে উদ্ধারকারীরা বাসের পিছনের কাচ ভেঙে একে একে যাত্রীদের বের করেন । আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন গুরুতর জখম হয়েছেন বলে খবর । জানতে পেরে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী । শুরু হয় উদ্ধারকাজ । আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী চিত্তরঞ্জন জাতীয় ক্যানসার ইনস্টিটিউট (চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল)-এ নিয়ে যাওয়া হয়েছে । সেখানেই আপাতত তাঁরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷ এই দুর্ঘটনার জেরে তপসিয়া মোড় ও সংলগ্ন এলাকায় প্রবল যানজট সৃষ্টি হয় ।
বিশেষ করে তপসিয়া হয়ে ইএম বাইপাসের দিকে যাওয়ার রাস্তায় বাস চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয় । ফলে সকালবেলার ব্যস্ত সময়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েন নিত্যযাত্রীরা । যানজট সামাল দিতে পুলিশকে অতিরিক্ত বাহিনী নামাতে হয় । বর্তমানে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি সরানোর কাজ চলছে, যাতে দ্রুত যান চলাচল স্বাভাবিক করা যায় । তবে কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। চালকের গাফিলতি, যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি রাস্তার কোনও সমস্যার কারণে এই ঘটনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করা হয়েছে । কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের তরফ থেকেও তদন্ত শুরুর কথা জানানো হয়েছে ৷
দুর্ঘটনায় অনেকেরই অভিযোগ, এই সরকারি বাসগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে কোনও রকমের পরিচর্যা হয় না । যার ফলে বাসগুলির বাইরের এবং ভিতরের কাঠামো অত্যন্ত খারাপ । এছাড়া বাসের ব্রেকে কোনও সমস্যা বা টায়ার রিসনিং ছিল কি না সেই বিষয়গুলো এখনও স্পষ্ট নয় ।