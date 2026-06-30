ভোররাত থেকে আগুন জ্বলছে হলদিয়া তেল শোধনাগারে; আহত 10, আশঙ্কাজনক 2

ভোররাত থেকে আগুন জ্বলছে হলদিয়া তেল শোধনাগারে; আহত 10, আশঙ্কাজনক 2
যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দমকলের 12টি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ করছে ৷ কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷
Published : June 30, 2026 at 9:39 AM IST
হলদিয়া, 30 জুন: ভোররাতে হলদিয়া তেল শোধনাগারে আগুন ৷ মঙ্গলবার ভোররাতে পূর্ব মেদিনীপুরের এই শোধনাগারে ন্যাপথা বহনকারী একটি পাইপলাইনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের এখনও পর্যন্ত 10 জনেরও বেশি মানুষের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে ।
আধিকারিকরা জানান, রাত পৌনে তিনটে নাগাদ প্রথম আগুনটি নজরে আসে । এরপর আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে হলদিয়া পুরসভার 13 নম্বর ওয়ার্ডের চিরঞ্জীবপুর এলাকায় ৷ বেশ কয়েকটি বাড়ি আগুনের কবলে চলে আসে ।
দমকলের 12টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেছে ৷ ইতিমধ্যেই আহতদের উদ্ধার করে হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । পরে তাঁদের মধ্যে পাঁচজনকে তমলুক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷ সেখানে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন ।
তিনি জানান, এলাকাটি সুরক্ষিত করা হয়েছে এবং আগুন নেভানোর কাজ জোরকদমে চলছে । বিস্তারিত তদন্তের পরেই এই অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ জানা যাবে । আগুনের ফলে ঘটনাস্থলের কাছে থাকা রেলওয়ের ওভারহেড সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার ফলে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে ।