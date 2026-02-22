আইএসএফ–তৃণমূল সংঘর্ষে রণক্ষেত্র ভাঙড়, জখম একাধিক
সংগঠন মজবুত করতে ওই এলাকায় বৈঠকে বসেছিলেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা । সেই বৈঠকেই আইএসএফ ও জমি রক্ষা কমিটির সমর্থকরা একযোগে অতর্কিতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ ৷
ভাঙড়, 22 ফেব্রুয়ারি: ফের আইএসএফ-তৃণমূল সংঘর্ষ ৷ শনিবার রাতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল ভাঙড় বিধানসভার পোলেরহাট 2 নম্বর অঞ্চল ৷ অভিযোগ, তৃণমূলের বৈঠকে হামলা চালিয়েছে আইএসএফ ৷ যার জেরে দুই তৃণমূল কর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন বলেও খবর ৷
জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে তৃণমূলের ওই বৈঠক চলাকালীন আইএসএফ ও জমি রক্ষা কমিটির সমর্থকরা একযোগে অতর্কিতে হামলা চালায় ৷ শাসকদলের নেতা-কর্মীদের উপর এই হামলা চালানোর ঘটনায় দু'জন গুরুতর জখম হয়েছেন বলেও খবর । তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করে জিরেনগাছা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আহতদের শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখা হচ্ছে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সংগঠন মজবুত করতে ওই এলাকায় বৈঠকের আয়োজন করেছিল তৃণমূল । সেই সময় আচমকাই একদল দুষ্কৃতী সভাস্থলে ঢুকে বচসা শুরু করে ৷ যা পরে হাতাহাতিতে রূপ নেয় । অভিযোগ, লাঠি ও বাঁশ নিয়ে হামলা চালানো হয় । ঘটনায় সভাস্থলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে । উপস্থিত কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান । সংঘর্ষের জেরে তৃণমূল নেতা তথা বন ও ভূমির কর্মাধ্যক্ষ খয়রুল ইসলাম-এর গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলেও অভিযোগ । এই ঘটনায় আরও দু'জন তৃণমূল কর্মী-সমর্থক গুরুতর আহত হন । খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছয় কলকাতা পুলিশের বিশাল বাহিনী । বর্তমানে এলাকায় কড়া পুলিশি টহল শুরু হয়েছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা চলছে ।
অন্যদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ও ভাঙড়ের তৃণমূল পর্যবেক্ষক শওকত মোল্লা । তিনি হাসপাতালে গিয়ে আহত কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ চিকিৎসকদের সঙ্গেও আলোচনা করেন বিধায়ক । তাঁর দাবি, গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠন শক্তিশালী করা হচ্ছে দেখে বিরোধীরা ভয় পেয়ে হামলার পথ বেছে নিয়েছে । দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে । পাশাপাশি তিনি এলাকায় শান্তি বজায় রাখারও আবেদন জানান । অন্যদিকে, আইএসএফের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি । পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে । আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে ভাঙড়ে এই সংঘর্ষ রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়িয়ে দিল বলে মনে করছেন স্থানীয়রা ৷