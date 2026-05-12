ETV Bharat / state

মনসা পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ! মৃত 3, আহত 15

ডাম্পার এসে সজোরে যাত্রীবোঝাই গাড়িটিতে ধাক্কা মারে ৷ গাড়ি পালটি খেয়ে তিনজনের মৃত্যু হয় ও অনেকে আহত হন ৷

road accident
প্রতীকী চিত্র (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 12, 2026 at 12:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শান্তিপুর, 12 মে: পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা । ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে তিনজনের ৷ আহত হয়েছেন প্রায় 15 জন । ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার শান্তিপুর থানার ফুলিয়া 12 নম্বর জাতীয় সড়কে ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তিনজনের বাড়ি রানাঘাটের ধানতলা দৌলা এলাকায় । মৃতদের নাম গৌতম সিং, নারায়ণ সরকার এবং শ্রাবন্তী সিং । তাঁদের প্রত্যেকের বয়স 40 থেকে 45 বছরের মধ্যে ।

মনসা পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ! মৃত 3, আহত 15 (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একই গ্রামের প্রায় 20-25 জন গাড়ি করে পুজো দিতে গিয়েছিলেন বর্ধমানের জামালপুরে । তাঁদের মনসার পুজো ছিল সেখানে । সোমবার পুজো দিয়ে গাড়িতে করে বাড়িতে ফিরছিলেন সকলে । রাত আনুমানিক বারোটা নাগাদ শান্তিপুর থানার অন্তর্গত ফুলিয়া চাঁপাতলা এলাকার 12 নম্বর জাতীয় সড়কে পেছন থেকে একটি ডাম্পার এসে সজোরে ওই যাত্রীবোঝাই গাড়িটিতে ধাক্কা মারে । মুহূর্তে পালটি খেয়ে যায় ওই গাড়ি । চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয় । তাঁদের মধ্যে দু'জন পুরুষ এবং একজন মহিলা ।

বাকিদের উদ্ধার করে দ্রুত রানাঘাট মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শান্তিপুর থানার পুলিশ । ঘাতক ওই ডাম্পার এবং গাড়িটিকে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ । পাশাপাশি পুলিশ দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে ৷ রানাঘাট জেলা পুলিশ সুপার আশিস মৈজ্য বলেন, "ঘাতক ডাম্পার-সহ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটিকেই উদ্ধার করা হয়েছে । তবে ডাম্পারের চালক এবং খালাসি পালাতক । তাঁদের খোঁজে চলছে । কী কারণে এমন দুর্ঘটনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"

road accident
শান্তিপুরে পথ দুর্ঘটনা (নিজস্ব ছবি)

রানাঘাট ধানতলা দৌলা এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য উত্তম সরকার বলেন, "দুর্ঘটনাগ্রস্ত সকলেই পুজো দিতে গিয়েছিলেন জামালপুরে । রাত 12টায় সেখান থেকে গাড়ি ছাড়ে ৷ পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ফুলিয়া চাপাতলা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে । ডাম্পারের ঢাক্কায় গাড়িটি পালটি খেয়ে যায় ৷ 15 জন আহত হয়েছে ও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ গাড়িতে 20-25 জন ছিল ৷ মৃতদের বাড়ি ধানতলা দৌলা এলাকায় ৷ আমি খবর পেয়ে রাত তিনটের সময় ঘটনাস্থলে আসি ৷ আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছি ৷"

TAGGED:

SANTIPUR ROAD ACCIDENT
DEATH IN ROAD ACCIDENT
শান্তিপুরে পথ দুর্ঘটনা
পথ দুর্ঘটনা
ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.