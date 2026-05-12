মনসা পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ! মৃত 3, আহত 15
ডাম্পার এসে সজোরে যাত্রীবোঝাই গাড়িটিতে ধাক্কা মারে ৷ গাড়ি পালটি খেয়ে তিনজনের মৃত্যু হয় ও অনেকে আহত হন ৷
Published : May 12, 2026 at 12:34 PM IST
শান্তিপুর, 12 মে: পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা । ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে তিনজনের ৷ আহত হয়েছেন প্রায় 15 জন । ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার শান্তিপুর থানার ফুলিয়া 12 নম্বর জাতীয় সড়কে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তিনজনের বাড়ি রানাঘাটের ধানতলা দৌলা এলাকায় । মৃতদের নাম গৌতম সিং, নারায়ণ সরকার এবং শ্রাবন্তী সিং । তাঁদের প্রত্যেকের বয়স 40 থেকে 45 বছরের মধ্যে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একই গ্রামের প্রায় 20-25 জন গাড়ি করে পুজো দিতে গিয়েছিলেন বর্ধমানের জামালপুরে । তাঁদের মনসার পুজো ছিল সেখানে । সোমবার পুজো দিয়ে গাড়িতে করে বাড়িতে ফিরছিলেন সকলে । রাত আনুমানিক বারোটা নাগাদ শান্তিপুর থানার অন্তর্গত ফুলিয়া চাঁপাতলা এলাকার 12 নম্বর জাতীয় সড়কে পেছন থেকে একটি ডাম্পার এসে সজোরে ওই যাত্রীবোঝাই গাড়িটিতে ধাক্কা মারে । মুহূর্তে পালটি খেয়ে যায় ওই গাড়ি । চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয় । তাঁদের মধ্যে দু'জন পুরুষ এবং একজন মহিলা ।
বাকিদের উদ্ধার করে দ্রুত রানাঘাট মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শান্তিপুর থানার পুলিশ । ঘাতক ওই ডাম্পার এবং গাড়িটিকে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ । পাশাপাশি পুলিশ দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে ৷ রানাঘাট জেলা পুলিশ সুপার আশিস মৈজ্য বলেন, "ঘাতক ডাম্পার-সহ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটিকেই উদ্ধার করা হয়েছে । তবে ডাম্পারের চালক এবং খালাসি পালাতক । তাঁদের খোঁজে চলছে । কী কারণে এমন দুর্ঘটনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
রানাঘাট ধানতলা দৌলা এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য উত্তম সরকার বলেন, "দুর্ঘটনাগ্রস্ত সকলেই পুজো দিতে গিয়েছিলেন জামালপুরে । রাত 12টায় সেখান থেকে গাড়ি ছাড়ে ৷ পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ফুলিয়া চাপাতলা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে । ডাম্পারের ঢাক্কায় গাড়িটি পালটি খেয়ে যায় ৷ 15 জন আহত হয়েছে ও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ গাড়িতে 20-25 জন ছিল ৷ মৃতদের বাড়ি ধানতলা দৌলা এলাকায় ৷ আমি খবর পেয়ে রাত তিনটের সময় ঘটনাস্থলে আসি ৷ আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছি ৷"