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নিউটাউনে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ! ছিটকে গিয়ে গার্ডওয়ালে আছড়ে পড়ল গাড়ি, আশঙ্কাজনক 4

New Town Accident: অতিরিক্ত গতি নাকি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। চালক মত্ত অবস্থায় ছিলেন কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

New Town Accident
নিউটাউনে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ! (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 9, 2026 at 9:32 PM IST

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নিউটাউন, 9 অক্টোবর: নিউটাউনের সাপুরজি এলাকায় ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা । প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার একটি লেন থেকে ছিটকে গিয়ে অপর লেনের গার্ডওয়ালে আছড়ে পড়ে একটি দ্রুতগতির চার চাকা গাড়ি । গাড়িতে থাকা চার যুবকই গুরুতর জখম হয়েছেন । তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, একটি চারচাকা গাড়ি নিউটাউনের সাপুরজি বাসস্ট্যান্ডের দিক থেকে অতিরিক্ত গতিতে ই-ব্লকের দিকে যাচ্ছিল । ফাঁকা রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি ডিভাইডার টপকে রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের লেনে ছিটকে পড়ে এবং গার্ডওয়ালে প্রচণ্ড শব্দে ধাক্কা মারে । প্রবল ধাক্কায় গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় । বিকট শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় টেকনো সিটি থানার পুলিশ ।

নিউটাউনে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ! (ইটিভি ভারত)

গাড়ির ভিতর থেকে চার যুবককে গুরুতর আহত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে ৷ তাঁদের স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে । অতিরিক্ত গতি নাকি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ । চালক মত্ত অবস্থায় ছিলেন কি না, সেই দিকটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

New Town Accident
ছিটকে গিয়ে গার্ডওয়ালে আছড়ে পড়ল গাড়ি (ইটিভি ভারত)

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক জানান, "দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির ভিতর থেকে চার যুবককে উদ্ধার করে স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"

New Town Accident
গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী বিশ্বজিৎ হাওলাদার জানান, "একটি চারচাকা গাড়ি এসে সজোরে রাস্তার এই পিঠ থেকে ওই পিঠে ছিটকে গিয়ে পড়ে । গাড়ির ভেতরে বেশ কয়েকজন ছিল, তাঁদেরকে পুলিশ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় ।"

তাঁর আরও অভিযোগ, সাপুরজি আবাসন সংলগ্ন এই চত্বরের রাস্তা ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে দিন-রাত একদল যুবক মত্ত অবস্থায় চার চাকা গাড়ি এবং বাইকের রেষারেষি চালায় । এর আগেও একাধিকবার এখানে ছোট-বড় পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে । অভিযোগ, বারবার জানিয়েও পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি । অবিলম্বে এই এলাকায় পুলিশি নজরদারি ও স্পিড ব্রেকার বসানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় পথচারী ও বাসিন্দারা।

TAGGED:

ROAD ACCIDENT
CAR ACCIDENT
নিউটাউনে দুর্ঘটনা
পথ দুর্ঘটনা
NEW TOWN ACCIDENT

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