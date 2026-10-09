নিউটাউনে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ! ছিটকে গিয়ে গার্ডওয়ালে আছড়ে পড়ল গাড়ি, আশঙ্কাজনক 4

নিউটাউনে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ! ছিটকে গিয়ে গার্ডওয়ালে আছড়ে পড়ল গাড়ি, আশঙ্কাজনক 4
New Town Accident: অতিরিক্ত গতি নাকি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। চালক মত্ত অবস্থায় ছিলেন কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
Published : October 9, 2026 at 9:32 PM IST
নিউটাউন, 9 অক্টোবর: নিউটাউনের সাপুরজি এলাকায় ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা । প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার একটি লেন থেকে ছিটকে গিয়ে অপর লেনের গার্ডওয়ালে আছড়ে পড়ে একটি দ্রুতগতির চার চাকা গাড়ি । গাড়িতে থাকা চার যুবকই গুরুতর জখম হয়েছেন । তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, একটি চারচাকা গাড়ি নিউটাউনের সাপুরজি বাসস্ট্যান্ডের দিক থেকে অতিরিক্ত গতিতে ই-ব্লকের দিকে যাচ্ছিল । ফাঁকা রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি ডিভাইডার টপকে রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের লেনে ছিটকে পড়ে এবং গার্ডওয়ালে প্রচণ্ড শব্দে ধাক্কা মারে । প্রবল ধাক্কায় গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় । বিকট শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় টেকনো সিটি থানার পুলিশ ।
গাড়ির ভিতর থেকে চার যুবককে গুরুতর আহত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে ৷ তাঁদের স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে । অতিরিক্ত গতি নাকি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ । চালক মত্ত অবস্থায় ছিলেন কি না, সেই দিকটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক জানান, "দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির ভিতর থেকে চার যুবককে উদ্ধার করে স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী বিশ্বজিৎ হাওলাদার জানান, "একটি চারচাকা গাড়ি এসে সজোরে রাস্তার এই পিঠ থেকে ওই পিঠে ছিটকে গিয়ে পড়ে । গাড়ির ভেতরে বেশ কয়েকজন ছিল, তাঁদেরকে পুলিশ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় ।"
তাঁর আরও অভিযোগ, সাপুরজি আবাসন সংলগ্ন এই চত্বরের রাস্তা ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে দিন-রাত একদল যুবক মত্ত অবস্থায় চার চাকা গাড়ি এবং বাইকের রেষারেষি চালায় । এর আগেও একাধিকবার এখানে ছোট-বড় পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে । অভিযোগ, বারবার জানিয়েও পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি । অবিলম্বে এই এলাকায় পুলিশি নজরদারি ও স্পিড ব্রেকার বসানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় পথচারী ও বাসিন্দারা।