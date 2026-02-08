তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত কুলতলি, গুরুতর আহত 2
রাজনৈতিক কর্মসূচিকে ঘিরে উত্তেজনা ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ।
Published : February 8, 2026 at 2:47 PM IST
কুলতলি, 8 ফেব্রুয়ারি: বিধানসভা ভোটের আগেই রাজনৈতিক উত্তাপ দক্ষিণ 24 পরগনার কুলতলিতে । রাজনৈতিক কর্মসূচিকে ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে ৷ তাতে গুরুতর আহত হয়েছেন দু’জন । আহতদের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্য এবং বিজেপির এক কর্মী । দু’জনকেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কুলতলির চুপড়িঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সিকিরহাট এলাকায় শনিবার রাতে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে প্রথমে বচসা শুরু হয় । অভিযোগ ও পালটা অভিযোগে সরগরম হয়ে ওঠে গোটা এলাকা । এরপরই সেই বচসা দ্রুত হাতাহাতি ও সংঘর্ষের রূপ নেয় । সংঘর্ষে কয়েকজন সামান্য আহত হলেও দু’জনের আঘাত বেশ গুরুতর বলে জানা গিয়েছে ।
বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্করের অভিযোগ, মৎস্যজীবীদের নিয়ে দলের একটি সভা চলাকালীন আচমকাই তাঁদের উপর তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা হামলা চালান । বিজেপি কর্মীর দাবি, পরিকল্পিতভাবে এই আক্রমণ করা হয়েছে এবং বিজেপি কর্মীদের বেধড়ক মারধর করা হয়েছে ।
অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস নেতা পবন ভুইয়াঁর বক্তব্য, "এলাকায় সব জায়গায় তৃণমূলের দলীয় পতাকা ঢেকে দিয়ে বিজেপির পতাকা লাগানো হচ্ছিল । তার প্রতিবাদ করেছিল আমাদের ছেলেরা ৷ আর তখনই তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যকে মারধর করা হয় । তিনি গুরুতর আহত ৷ এছাড়াও মারধরে আরও বেশকয়েকজন তৃণমূল কর্মী জখম হয়েছেন ৷"
দু'পক্ষের সংঘর্ষে এলাকায় উত্তেজনা চরমে ওঠে । জানা গিয়েছে, ঘটনায় আহত হন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য কমলেশ গায়েন । অপরদিকে, গুরুতর জখম হন বিজেপি কর্মী সুজিত সরকার । তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কুলতলি থেকে তাঁকে কলকাতার একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ।
দু’পক্ষই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে । কুলতলি থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । এ বিষয়ে ক্যানিং এসডিপিও রামকুমার মণ্ডল বলেন, "গতকাল রাতে রাজনৈতিক সংঘর্ষে আহত হয়েছিল দু'জন । উভয় পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ এখনও পর্যন্ত কাউকে এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়নি ।" এলাকায় যাতে নতুন করে অশান্তি না-ছড়ায়, সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে । প্রচুর পুলিশ মোতায়েন রয়েছে ওই এলাকায় ৷
লোকসভা নির্বাচনের পরেও হিংসার ঘটনায় সরগরম ছিল কুলতলি এলাকা ৷ এবার বিধানসভা নির্বাচনের আগেই ফের শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৷