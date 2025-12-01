জগৎবল্লভপুরে পরপর দু'দিন বোমাবাজি, আহত অন্তত 7; নামল ব়্যাফ
হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব । দু'দিনের বোমাবাজির ঘটনায় অন্তত 7 জন জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷
Published : December 1, 2025 at 10:23 AM IST
হাওড়া, 1 ডিসেম্বর: জগৎবল্লভপুরের পোলগুস্তিয়া এলাকায় পরপর দু'দিন ধরে বোমাবাজি ৷ দুটি পৃথক ঘটনায় বারংবার এই বোমাবাজির ঘটনায় পুরো এলাকা নিস্তব্ধ ৷ প্রথম বোমাবাজির ঘটনা ঘটে শুক্রবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ৷ আহত হন তিনজন ৷ এরপর রবিবার রাত 9টা নাগাদ বোমাবাজির ঘটনায় অন্তত 4 জন আহত হন । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে ব়্যাফ ৷
ঘটনার বিষয়ে হাওড়া জেলা গ্রামীণ পুলিশ সুপার সুবিমল পাল জানিয়েছেন, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে । ঘটনার মূল কারণ, বিশেষত বেকারি বা রুটির দোকানকে কেন্দ্র করে ৷ এর কোনও পূর্ব-বিদ্বেষ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
এলাকাবাসীর অভিযোগ, এলাকার এক বেকারি-রুটির দোকানকে কেন্দ্র করে ঝামেলার জেরে দুষ্কৃতীদের হামলায় সাধারণ গ্রামবাসীও মার খেয়েছেন ৷ পাশাপাশি ঘটনার পর থেকে তাঁরা ঘরবন্দি হতে বাধ্য হয়েছেন ।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার রাতে এলাকার একটি রুটির দোকানে তিন দুষ্কৃতী পৌঁছয় ৷ তাদের হাতে অস্ত্র ছিল ৷ দোকানে ঢুকেই মালিকের সঙ্গে বচসায় জড়ায় । অভিযোগ, কিছুক্ষণ পর তারা বাইরে থেকে আরও লোক ডেকে এনে দোকানের সামনে নির্বিচারে বোমাবাজি শুরু করে । স্থানীয়দের দাবি, অন্তত 10 থেকে 15টি বোমা ফাটানো হয় । দোকানের মালিকের উপর লাঠিসোটা নিয়েও হামলা চালানো হয় ৷ দোকান মালিক-সহ দু'জন গুরুতর জখম হন ৷ তড়িঘড়ি এলাকার বাসিন্দারা তাঁদের আমতা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ পরে সেখানে তিনজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় স্থানীয় নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় ।
এই ঘটনার 48 ঘণ্টার মধ্যে ফের বোমাবাজির ঘটনা ঘটে ৷ রবিবার রাতে ফের বোমাবাজিতে কেঁপে ওঠে পোলগুস্তিয়া । স্থানীয় সমিতির বাঁধ এলাকা থেকে অন্তত 50-60 জন দুষ্কৃতী একের পর এক বোমা ছুড়তে ছুড়তে গ্রামে ঢোকে । অভিযোগ, তারা প্রথমে একটি বেকারির দোকানে হামলা চালায় । তাদের বাধা দেওয়া হলে বেকারির মালিককে মারধর করে হাত ভেঙে দেওয়া হয় । দোকানে থাকা এক ক্রেতার মাথা ফাটিয়ে দেয় হামলাকারীরা । ঘটনায় আরও তিনজন গ্রামবাসী আহত হন । রাতভর বোমাবোজির পর এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ।
খবর পেয়ে শুক্র ও রবিবার, দুই দিনই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ বাহিনী ও ব়্যাফ। এলাকায় টহলদারি বাড়ানো হয়েছে, শুরু হয়েছে চিরুনি তল্লাশি। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, "আমাদের এলাকায় কোনও অশান্তি ছিল না । হঠাৎ এত সন্ত্রাস কেন ? কেন আমরা আতঙ্কে দিন কাটাব ?" দুই ঘটনার পরই এলাকায় আতঙ্ক ও ক্ষোভ দুই বাড়ছে । দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ৷