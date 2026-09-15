পরীক্ষা চলাকালীন ভাঙড় কলেজে সংঘর্ষে জড়াল আইএসএফ-এবিভিপি, আহত 8

পরীক্ষা চলাকালীন ভাঙড় কলেজে সংঘর্ষে জড়াল আইএসএফ-এবিভিপি, আহত 8
ISF ABVP CLASH: ঘটনায় অনেকেই বহিরাগতদের উপস্থিতির অভিযোগ এনেছেন ৷ যদিও এবিভিপি তা মানতে নারাজ ৷ লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
Published : September 15, 2026 at 10:23 AM IST
ভাঙড়, 15 সেপ্টেম্বর: ছাত্র সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড় কলেজ । আইএসএফ এবং এবিভিপি সমর্থক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় উভয় পক্ষের মোট আটজন আহত বলে খবর । ঘটনার জেরে সোমবার কলেজ চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ভাঙড় থানার পুলিশ । আহতদের উদ্ধার করে নলমুড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে । ইতিমধ্যেই উভয় পক্ষের তরফে থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।
ঘটনার সূত্রপাত নিয়ে দুই পক্ষের বক্তব্য সম্পূর্ণ আলাদা । এবিভিপির অভিযোগ, কলেজের আগামী দিনের কর্মসূচি নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপিকার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন তাঁদের সমর্থক ছাত্রছাত্রীরা । সেই সময় আইএসএফ সমর্থকরা বহিরাগতদের এনে তাঁদের উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ । কলেজের ভিতরেই তাঁদের ছাত্র ও ছাত্রীদের মারধর করা হয়েছে বলে দাবি এবিভিপির । সংগঠনের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবেই কলেজের পরিবেশ অশান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল ।
অন্যদিকে, এবিভিপির অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে আইএসএফের পাল্টা দাবি, শান্ত কলেজে বহিরাগত বিজেপি সমর্থকদের এনে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছিল এবিভিপি । কলেজের ভিতরে বহিরাগতদের উপস্থিতি নিয়েই প্রথমে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয় বলে অভিযোগ । পরে সেই বচসা হাতাহাতি এবং সংঘর্ষের রূপ নেয় ।
ঘটনা প্রসঙ্গে ভাঙড় কলেজের ছাত্র পলাশ মণ্ডলের অভিযোগ, কলেজের ভিতরে পরীক্ষা চলছিল । সেই সময় আইএসএফের কয়েকজন ছাত্র বিভিন্ন কাজে কলেজে এসেছিলেন । তখনই এবিভিপি সমর্থক ছাত্ররা তাঁদের উপর চড়াও হন এবং মারধর করেন । এমনকি বহিরাগত ছাত্রদেরও কলেজের ভিতরে ডেকে আনা হয়েছিল ।
অন্যদিকে, ভাঙড় কলেজের এসএফআই কনভেনার শাহরুখ আক্তারও বহিরাগতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন । তাঁর দাবি, বহিরাগতরা কলেজে এসে ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলা চালায় । সেই সময় বিজেপির মণ্ডল সভাপতিও উপস্থিত ছিলেন । শাহরুখের বক্তব্য, নিরস্ত্র ছাত্রছাত্রীদের উপর লাঠিসোটা নিয়ে হামলা চালানো হয়েছে । তাঁদের কাছে সেই সময় পেন ও খাতা ছাড়া অন্য কিছু ছিল না ।
সংঘর্ষের ঘটনায় উভয় পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে । তবে ঠিক কী কারণে হাতাহাতির সূত্রপাত, তা এখনও স্পষ্ট নয় । কলেজের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা, বহিরাগতদের উপস্থিতি এবং ছাত্র সংগঠনগুলির পারস্পরিক বিরোধ—এই বিষয়গুলিই ঘটনার নেপথ্যে উঠে আসছে । যদিও অভিযোগের সত্যতা এখনও তদন্তসাপেক্ষ ।
ঘটনার খবর পেয়ে ভাঙড় থানার পুলিশ দ্রুত কলেজে পৌঁছয় । বিশাল পুলিশ বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ নতুন করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেদিকেও নজর রাখছে পুলিশ । সংঘর্ষে কারা জড়িত ছিল, কলেজে বহিরাগতদের প্রবেশ ঘটেছিল কি না এবং কীভাবে পরিস্থিতির অবনতি হল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ । তদন্তের পরই ঘটনার প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
এই ঘটনায় ফের সামনে এল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক বিরোধ, বহিরাগত প্রবেশ এবং ক্যাম্পাসের নিরাপত্তার প্রশ্ন । পড়াশোনার পরিবেশ স্বাভাবিক রাখার দাবি উঠছে বিভিন্ন মহলে । আপাতত পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও কলেজ চত্বরে রয়েছে চাপা উত্তেজনা । অভিযোগের তদন্তে কী উঠে আসে, এখন সেদিকেই নজর সকলের ।