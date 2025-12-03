শহরে জোড়া পথদুর্ঘটনা ! পা বাদ বাইকচালকের, গুরুতর জখম স্কুলপড়ুয়া

শহরে জোড়া পথদুর্ঘটনা ! পা বাদ বাইকচালকের, গুরুতর জখম স্কুলপড়ুয়া
দুটি ঘটনায় ঘাতক গাড়ি-সহ 2 চালক ও কন্ডাক্টরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ আহত তিনজন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ৷
Published : December 3, 2025 at 4:35 PM IST
কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: সাতসকালে জোড়া পথদুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল কলকাতা । একদিকে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পা বাদ গেল এক বাইকচালকের ৷ অন্যদিকে, বাবার সঙ্গে বাইকে চেপে স্কুলে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হল 12 বছরের এক স্কুলপড়ুয়া । দু'টি পৃথক ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন তিনজন ৷ সকলেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷
ঠাকুরপুকুরে পথ দুর্ঘটনা
প্রথম ঘটনাটি ঘটে সকাল ন'টা নাগাদ ঠাকুরপুকুর থানার অন্তর্গত কদমতলার কাছে ৷ ডায়মন্ডহারবারের দিক থেকে আসছিল একটি বেসরকারি বাস ৷ সেই বাসটি 117 নম্বর জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে দুটি বাইক এবং একটি চারচাকা গাড়িতে ধাক্কা মারে ৷ পরে মেট্রো পিলারে গিয়ে ধাক্কা মারে ৷ ঘটনার পরই ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ ও ঠাকুরপুকুর ট্রাফিক গার্ডের কর্তব্যরত সার্জেন্টরা সেখানে যান ৷ প্রথমে বাইকচালক-সহ আরোহীকে উদ্ধার করে বেহালায় বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসাপাতালে নিয়ে যায় ৷ সেখানে তাঁদের অবস্থার অবণতি হওয়ায় কলকাতায় এসএসকেএম হাসাপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ।
আহত বাইকচালকের নাম ইমরান আলি মোল্লা (34) ৷ তাঁর একটি পা বাদ গিয়েছে ৷ আহত হয়েছেন তাঁর ভাই হাসানুর মোল্লাও ৷ তাঁদের বাড়ি দক্ষিণ 24 পরগনার আমতলার বিষ্ণুপুর থানা এলাকায় ৷ ঘাতক বাসটিকে আটক করেছে পুলিশ ৷ বাসের চালক ও কন্ডাক্টরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এদিন তাঁদের আলিপুর আদালতে তোলা হবে ৷
বেঙ্গল কেমিক্যালস মোড়ে দুর্ঘটনা
আরেকটি ঘটনা ঘটেছে বুধবার সকালে মানিকতলার কাছে বেঙ্গল কেমিক্যালস মোড়ে ৷ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বেঙ্গল কেমিক্যালস মোড়ে ছেলেকে নিয়ে বাইকে করে স্কুলে যাচ্ছিলেন এক অভিভাবক ৷ সেসময় বেপরোয়া গতিতে একটি লরি ছুটে এসে ধাক্কা মারে তাঁর বাইকের পিছন দিকে ৷ আর তাতেই বাবার বাইক থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যায় কিশোর । অভিযোগ, তারপরেও লরিটি থামেনি । লরিটি পালানোর সময় কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তার চাকার নীচে চাপা পড়ে গুরুতর জখম হয় ওই পড়ুয়া ।
দুর্ঘটনার পর মুহূর্তে এলাকাজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । স্থানীয়রা চিৎকার করতে থাকলেও লরিটি পালানোর চেষ্টা করে বলে অভিযোগ । তবে শেষ পর্যন্ত স্থানীয়দের তৎপরতায় ধরা পড়ে চালক ও ঘাতক লরিটি । খবর পেয়ে ফুলবাগান থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত চালককে গ্রেফতার করে । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "মূলত অফিস টাইমের দিকে এই প্রকারের ঘটনা বেশি ঘটছে । আমরা বিষয়টির উপর নজর রেখেছি ।"
পড়ুয়ার অবস্থা আশঙ্কাজনক
স্থানীয় এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, "লরিটি ভয়ঙ্কর গতিতে আসছিল । ব্রেক কষার সুযোগই পায়নি চালক । তাই সরাসরি বাইকে এসে ধাক্কা মারে ।" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত কিশোর বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ছাত্র । রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে বাইপাসের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । তার অবস্থা উদ্বেগজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর ।
কলকাতায় পথদুর্ঘটনা
যদিও কলকাতার রাস্তায় এমন দুর্ঘটনা নতুন নয় । গত কয়েক বছরে স্কুল পড়ুয়াদের মৃত্যুতে একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছে শহরের ট্রাফিক শৃঙ্খলা নিয়ে । গত বছরই সল্টলেকে দু'টি বাসের রেষারেষির জেরে মৃত্যু হয়েছিল 11 বছরের আয়ুষ পাইকের । একই বছর অক্টোবরে বাঁশদ্রোণীতে কোচিং সেন্টারে যাওয়ার পথে জেসিবির ধাক্কায় প্রাণ হারায় নবম শ্রেণির এক ছাত্র । 2023 সালের অগস্টে বেহালায় লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছিল দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া সৌরনীল সরকারের । তার বাবাও ওই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন ।
শহরের রাস্তায় ক্রমবর্ধমান পথদুর্ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে । স্থানীয়দের দাবি, পথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ট্রাফিক পুলিশের আরও কঠোর নজরদারি এবং ভারী গাড়ির বেপরোয়া চলাচলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি । শহরের রাস্তায় ছোট্ট জীবনগুলির নিরাপত্তা যে এখনও বড় প্রশ্ন, বেঙ্গল কেমিক্যালস মোড়ের এই ঘটনা তা ফের প্রমাণ করল বলে দাবি ওয়াকিবহল মহলের ।