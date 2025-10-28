ETV Bharat / state

ভেঙে পড়ল 75 ফুট উঁচু জগদ্ধাত্রী পুজোর মণ্ডপ, আহত অন্তত 14

দমকা হাওয়ায় হঠাৎ ভেঙে পড়ল জগদ্ধাত্রী পুজোর মণ্ডপ ৷ চন্দননগরের কানাইলাল পল্লীর এই পুজোর মণ্ডপের ভিতর তখন অনেক দর্শনার্থী ছিলেন ৷

Jagaddhatri Puja Pandal Collapses
জগদ্ধাত্রী পুজোর মণ্ডপ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 28, 2025 at 6:15 PM IST

|

Updated : October 28, 2025 at 7:21 PM IST

3 Min Read
চন্দননগর, 28 অক্টোবর: বিশ্বের সবচেয়ে বড় জগদ্ধাত্রী ছিল পুজোয় 'ট্যাগ লাইন' ৷ সেই চন্দননগর কানাইলাল পল্লীর বিশাল পুজো মণ্ডপ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল ৷ মঙ্গলবার বিকেলে এই ঘটনায় আহত হয়েছেন অনন্ত 14 জন ৷ এঁদের মধ্যে 6 জন মহিলা ৷

চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি বলেন, "কানাইলাল পল্লীর প্যান্ডেল ভেঙে পড়ার খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল পৌঁছায় ৷ কয়েকজন চাপা পড়েছিলেন, তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷ সবাই ঠিক আছেন ৷ প্যান্ডেলের স্ট্রাকচার সরিয়ে দেখা যায় নীচে আর কেউ নেই ৷ স্থানীয়রা ভালো কাজ করেছেন ৷ পুজো কমিটিকে বলা হয়েছে স্টাকচারটাকে ঠিক করে চেক করতে হবে ৷ তারপর পুজো হবে ৷ মায়ের পুজো আটকাবে না ৷" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন কানাইলাল পল্লীর মণ্ডপে প্রতিমা দর্শন বন্ধ থাকবে ৷ আগামিকাল সব ঠিক করে পুলিশ ফিট সার্টিফিকেট দিলে তবে ফের দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে ৷

ভেঙে পড়ল 75 ফুট উঁচু জগদ্ধাত্রী পুজোর মণ্ডপ (ইটিভি ভারত)

এই পুজোর উদ্দেশ্য ছিল দর্শকদের চমকে দেওয়া ৷ আর সেই চমক দিতে 70 ফুটেরও বেশি উচ্চ পুজো মণ্ডপ তৈরি করেছিল কানাইলাল পল্লী ৷ মণ্ডপের সামনে ফাইবারের তৈরি দেবী জগদ্ধাত্রী তৈরি করা হয়েছিল ৷ খুব বেশি উচ্চতা হওয়ায় হালকা হাওয়াতেই উল্টে পড়ে মণ্ডপ ৷

সেই সময় দর্শনার্থীরা মণ্ডপের ভিতরে ছিলেন ৷ সাত জনের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ মণ্ডপের তলায় আর কেউ চাপা পড়ে আছেন কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ খবর পেয়ে পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৷ আহতদের উদ্ধার করে চন্দননগর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷

বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, বিশাল মণ্ডপটি তৈরির সময় পরিকল্পনায় ত্রুটি ছিল ৷ তাই হাওয়া দিতেই ফাইবারের জগদ্ধাত্রী দেবী প্রতিমাটি পালের মতো কাজ করে ৷ হাওয়ার চাপ সামলাতে না-পেরে ভেঙে পড়ে ৷

আহত দর্শনার্থী লক্ষ্মীরানি ঘোষ হাসপাতালে বসে বলেন, "হাওয়া দিয়েছিল ৷ তাতে মণ্ডপ পড়ে যাচ্ছিল ৷ দৌড়েও সামলাতে পারিনি ৷" তাঁর কপালে চোট লেগেছে ৷

জগদ্ধাত্রী পুজো পরিক্রমার এক বিচারক শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমরা পাঁচ জন জগদ্ধাত্রী পুজোর বিচারের জন্য গিয়েছিলাম ৷ হঠাৎ মণ্ডপটি ভেঙে পড়ে ৷ কোনক্রমে প্রাণে বেঁচেছি ৷ আমরা পাঁচ জনই আহত ৷ আমরা 24 বছর ধরে জগদ্ধাত্রী পুজোর পরিক্রমা করি ৷ এই ধরনের ঘটনা আগে ঘটেনি ৷ প্রায় 100 জন দর্শনার্থী মণ্ডপে ছিলেন ৷"

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো মানেই বিশাল প্রতিমা আর মনমাতানো আলোকসজ্জা ৷ এবছর কানাইলাল পল্লীর পুজোর 52 বছর ৷ দর্শনার্থীদের আলাদা কিছু চমক দিতেই পুজোর মণ্ডপটি বিশাল করে তৈরির ভাবনা ছিল ক্লাব কর্তৃপক্ষের ৷ মণ্ডপের সামনে বাঁশের কাঠামোর উপর ফাইবার দিয়ে দেবী জগদ্ধাত্রীর প্রতিমা তৈরি করা হয়েছিল ৷ উত্তর 24 পরগনার দত্তপুকুর এলাকার ফাইবার কাস্টিং শিল্পকে তুলে ধরা হয়েছিল এই মণ্ডপে ৷ প্রতিমা তৈরিও করেছেন দত্তপুকুরের ফাইবার শিল্পীরা ৷

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী প্রতিমার উচ্চতা সাধারণত 26 ফুটের মধ্যেই হয়ে থাকে ৷ তবে এই বছর সেই সীমা ছাড়িয়ে 75 ফুটের প্রতিমা তৈরি করেছিল কানাইলাল পল্লীর কর্তৃপক্ষ ৷ ক্লাব কর্তৃপক্ষের দাবি ছিল, এটাই বিশ্বের সবচেয়ে বড় জগদ্ধাত্রী প্রতিমা ৷ এদিকে দমকা হাওয়ায় টাল সামলাতে না-পেরে ভেঙে পড়ল বিশাল পুজো মণ্ডপ ৷

Last Updated : October 28, 2025 at 7:21 PM IST

