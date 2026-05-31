অন্নপূর্ণা যোজনা: ফর্ম পূরণে তদারকির কাজে 22 আইএএস অফিসার, নির্দেশিকা নবান্নের

অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পে তিন হাজার টাকা দেবে রাজ্য সরকার ৷ এই কাজের সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে 22 জন আইএএস অফিসার নিয়োগ করল নবান্ন ৷

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 31, 2026 at 6:46 PM IST

কলকাতা, 31 মে: বিজেপি সরকারের 'অন্নপূর্ণা যোজনা' বা 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার'-এর সুবিধা যাতে যোগ্য উপভোক্তারা দ্রুত পান, তা নিশ্চিত করতে কড়া পদক্ষেপ প্রশাসনের ৷ রবিবার থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আবেদনপত্র বিতরণ ও জমা নেওয়ার কাজ সরাসরি তদারকি করতে মাঠে নামছেন 22 জন সিনিয়র আইএএস (IAS) আধিকারিক ৷ আগামী 3 জুন থেকে এই প্রকল্পের অর্থ উপভোক্তাদের পাঠানো হবে ৷ তার আগে আগামী 2 জুনের মধ্যে সমস্ত জেলাকে তাদের জেলাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা আবশ্যিকভাবে পূরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

গত 30 মে তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিবের কার্যালয় থেকে এই সংক্রান্ত একটি বিশেষ নির্দেশিকা (মেমো নম্বর: 157-CS/2026) জারি করা হয়েছে ৷ নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, রাজ্যজুড়ে অন্নপূর্ণা যোজনার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্যই প্রশাসনের তরফে এই বিশেষ তদারকির ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ রবিবার, 31 মে তারিখে এই 22 জন সিনিয়র আইএএস আধিকারিক তাঁদের জন্য নির্ধারিত জেলাগুলিতে পৌঁছে যাবেন ৷ সেখানে তাঁরা মূলত আবেদনপত্র বিতরণ এবং জমা পড়ার প্রক্রিয়ার উপর কড়া নজরদারি চালাবেন, যাতে কোনও যোগ্য উপভোক্তা এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বাদ না পড়েন ৷

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের কাজের জন্য 22 জন আইএএস অফিসার নিয়োগের নির্দেশিকা (ইটিভি ভারত)

মুখ্যসচিবের ওই নির্দেশিকায় আরও স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, প্রতিটি জেলার জেলাশাসকদের (DM) নিশ্চিত করতে হবে যাতে তৃণমূল স্তরের কর্মীরা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেন ৷ বিশেষত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, আশা (ASHA) কর্মী এবং অন্যান্য কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে যোগ্য উপভোক্তাদের ফর্ম পূরণে সহায়তা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

আগামী 2 জুনের মধ্যে প্রতিটি জেলাকে তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা যেকোনও ভাবে পূরণ করতে হবে ৷ এরপর 3 জুনের মধ্যে সরাসরি সুবিধা প্রদানের কাজ শুরু করতে হবে বলে প্রশাসনিক স্তরে জানানো হয়েছে ৷

কোন জেলায় কোন আইএএস

রাজ্য প্রশাসনের একেবারে শীর্ষ স্তরের আধিকারিকদের এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ নির্দেশিকা অনুযায়ী যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে কলকাতা পুরসভা এলাকার তদারকির দায়িত্ব পেয়েছেন আইএএস প্রভাত কুমার মিশ্র ৷ উত্তর 24 পরগনার দায়িত্বে রয়েছেন বিনোদ কুমার এবং দক্ষিণ 24 পরগনার দায়িত্বে ওঙ্কার সিং মিনা ৷ পাশাপাশি, দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার নজরদারির দায়িত্বে রয়েছেন বরুণ কুমার রায় ৷

অন্যান্য জেলাগুলির মধ্যে নদিয়ার দায়িত্বে রোশনী সেন, হাওড়ায় বন্দনা যাদব এবং হুগলি জেলার জন্য ছোটেন ডি লামাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলির ক্ষেত্রে পশ্চিম মেদিনীপুরে মণীশ জৈন, পূর্ব মেদিনীপুরে সুরেন্দ্র গুপ্ত, বাঁকুড়ায় অবনীন্দ্র সিং, পুরুলিয়ায় রাজেশ কুমার সিনহা এবং ঝাড়গ্রামের দায়িত্বে রয়েছেন সঞ্জয় বনশল ৷ পূর্ব বর্ধমানের দায়িত্বে নীলম মিনা ও পশ্চিম বর্ধমানের দায়িত্বে রয়েছেন স্মারকী মহাপাত্র ৷

এছাড়া, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে জলপাইগুড়ির দায়িত্বে রয়েছেন রাজীব কুমার, মালদায় গুলাম আলি আনসারি, কোচবিহারে ড. অশ্বিনী কুমার যাদব, দক্ষিণ দিনাজপুরে পি মোহন গান্ধি, আলিপুরদুয়ারে শুভাঞ্জন দাস এবং উত্তর দিনাজপুরের দায়িত্বে রয়েছেন শরদ কুমার দ্বিবেদী ৷ মুর্শিদাবাদের তদারকি করবেন নারায়ণ স্বরূপ নিগম এবং বীরভূমের দায়িত্বে শান্তনু বসু ৷ এভাবে রাজ্যের প্রতিটি জেলার জন্য একেকজন দক্ষ আধিকারিককে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে ৷

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত যোগ্য মানুষ যাতে অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় আসতে পারেন, তার জন্যই মুখ্যসচিবের নির্দেশে রাজ্য প্রশাসনের এই মেগা পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে ৷

