ETV Bharat / state

প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন বোলপুর ! বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু তরুণের, আতঙ্কে চরম পদক্ষেপ বন্ধুর

কোপাই নদীতে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে জল ৷ কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কোপাই নদীর সেতুতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ৷

heavy rainfall in bolpur
ভারী বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন বোলপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 2, 2026 at 6:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বোলপুর, 2 সেপ্টেম্বর: প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন বোলপুরের কাশিমবাজার ৷ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু এক তরুণের ৷ মৃতের নাম সুব্রত পাল (19) । তাঁর বাড়ি পশ্চিম বর্ধমান জেলার হীরাপুর এলাকায় ৷

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি ড্রাম উদ্ধার করতে গিয়ে 11 হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক খুঁটিতে জড়িতে পড়েন ওই তরুণ । আর এই দৃশ্য দেখে আতঙ্কে চরম পদক্ষেপ করেন তাঁর বন্ধু । নিহতের নাম শুভজিৎ কর্মকার (21) । ইতিমধ্যেই বোলপুর থানার পুলিশ ঝুলন্ত দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে ৷ কিন্তু বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হওয়া তরুণের দেহ জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে । চলছে উদ্ধার অভিযান ।

প্রবল বৃষ্টিতে বোলপুরে ভাঙল 15টি মাটির বাড়ি, ফুঁসছে কোপাই-অজয় (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় বাসিন্দা পাপ্পু সাউ বলেন, "একটা ড্রামকে দু'জনে মিলে জল থেকে তুলছিল ৷ সেই সময় দড়ি বৈদ্যুতিক তারে আটকে যায় । আর তাতেই মৃত্যু হয় একজনের ৷ আর একজন আতঙ্কে চরম পদক্ষেপ করেছে ৷ বাড়িতে কী জবাব দেবে, ইত্যাদি ভেবে বন্ধুটি এই পদক্ষেপ করে ।"

heavy rainfall in bolpur
ফুঁসছে কোপাই নদী (ইটিভি ভারত)

এদিকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঘনীভূত নিম্নচাপের জেরে ভোর থেকে প্রবল বৃষ্টি । সর্বাধিক বৃষ্টি বোলপুর এলাকায় ৷ ইতিমধ্যেই ভারী বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা ৷ 15 থেকে 20টি মাটির বাড়ি ভেঙে গিয়েছে । একাধিক বাড়ি জলে নিমজ্জিত । বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে কোপাই নদীর জল । ঝুঁকি এড়াতে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ । ব্যাহত স্বাভাবিক জনজীবন ৷

heavy rainfall in bolpur
মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ (ইটিভি ভারত)

জানা গিয়েছে, আগামী সাতদিন বীরভূম, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমানে ভারী বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে ৷ ইতিমধ্যেই হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর হাওয়া অফিস ৷ তবে দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়েছে বোলপুরে । গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঘনীভূত নিম্নচাপ অতি সক্রিয় এই এলাকায় ৷ শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত বোলপুরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 262.8 মিলিমিটার । যা এই মরশুমে সর্বোচ্চ ।

heavy rainfall in bolpur
কোপাই নদীর সেতুতে পুলিশ মোতায়েন (ইটিভি ভারত)

বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন বলেন, "কিছু কিছু এলাক জলমগ্ন । তবে রাস্তা জলের তলায় এমন নেই এখনও । ত্রিপল দেওয়া হয়েছে বেশকিছু জায়গায় । আরও দেওয়া হবে ৷ প্রশাসন সজাগ আছে ৷ সমস্ত রকম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত আছে প্রশাসন ৷"

heavy rainfall in bolpur
কোপাই নদীতে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে জল (ইটিভি ভারত)

বুধবার ভোর থেকে ভারী বৃষ্টির ফলে বোলপুরের উদয়নপল্লি, খাসপাড়া, জামবুনি, পশ্চিম গুরুপল্লি, শ্রী পল্লি, কাঁদরপাড়া প্রভৃতি এলাকা সম্পূর্ণ জলমগ্ন । রাস্তা দিয়ে বইছে জলের স্রোত ৷ জলের তোড়ে ভেঙে পড়েছে প্রায় 15 থেকে 20টি মাটির বাড়ি ৷ একাধিক কাঁচা বাড়ি জলের তলায় । গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহ চত্বর জলমগ্ন ।

ফুঁসছে কোপাই, অজয়, ময়ূরাক্ষী নদী । কোপাই নদীতে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে জল ৷ আরও বৃষ্টি হলে রাতের মধ্যেই কোপাই সেতু, সতীপীঠের অন্যতম কংকালীতলা মন্দির জলের তলায় চলে যাওয়ার আশঙ্কা ৷ কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কোপাই নদীর সেতুতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ৷ বৃষ্টি কমার কোনও সম্ভাবনা নেই ৷ যার ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ ৷

heavy rainfall in bolpur
বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে কোপাই নদী (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় বাসিন্দা ধনঞ্জয় সূত্রধর বলেন, "আমাদের জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের ৷ ওই দিকে ড্রেন ছিল সেখান দিয়ে আগে জল চলে যেত ৷ ড্রেনটা পুরোপুরি ঘিরে দেওয়ায় জল বেরতে পারছে না ৷ ড্রেন বন্ধ করে দেওয়ায় জল বাড়ির দিকে ঢুকে যাচ্ছে ৷ আগের সরকারের আমলে কেউ কথা শুনত না ৷ এখন আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি ৷ বাড়ির ভিতর জল ঢুকে গিয়েছে ৷ খুব কষ্টে আছি আমরা ৷"

আরেক স্থানীয় বাসিন্দা কমলা বিশ্বাসের কথায়, "আমাদের খুবই করুণ অবস্থা ৷ ড্রেন বন্ধ করে দেওয়ায় জলে ডুবে গিয়েছে বাড়িঘর সব ৷ বাচ্চাদের নিয়ে খুব সমস্যায় আছি ৷ বাড়িতে সাপ, জোক ঢুকে যাচ্ছে ৷ কোপাই নদীতে জল পাস না করতে পারায় এই অবস্থা ৷"

heavy rainfall in bolpur
15 থেকে 20টি মাটির বাড়ি ভেঙে গিয়েছে (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে সিউড়িতে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর তিলপাড়া মিহিরলাল জলাধার থেকে কমপক্ষে 9 হাজার কিউসেক জল এই মুহূর্তে ছাড়া হয়েছে । গত বছর বর্ষায় ভারী বৃষ্টিতে এই জলাধারের প্রায় 10টি ওয়াটার ডিভাইডারে ফাটল দেখা দিয়েছিল ৷ যান চলাচল বন্ধ রেখে শুরু হয়েছিল সংস্কার । মাত্র 2 মাস হল যান চলাচল শুরু হয়েছে । বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তিলপাড়ায় আরও জল ছাড়তে হতে পারে । সেক্ষেত্রে কী হবে । সেটাই আশঙ্কার ৷

TAGGED:

BOLPUR RAIN
DEPRESSION IN BENGAL
ভারী বৃষ্টি
নিম্নচাপ
HEAVY RAINFALL IN BOLPUR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.