প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন বোলপুর ! বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু তরুণের, আতঙ্কে চরম পদক্ষেপ বন্ধুর

প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন বোলপুর ! বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু তরুণের, আতঙ্কে চরম পদক্ষেপ বন্ধুর
কোপাই নদীতে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে জল ৷ কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কোপাই নদীর সেতুতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ৷
Published : September 2, 2026 at 6:20 PM IST
বোলপুর, 2 সেপ্টেম্বর: প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন বোলপুরের কাশিমবাজার ৷ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু এক তরুণের ৷ মৃতের নাম সুব্রত পাল (19) । তাঁর বাড়ি পশ্চিম বর্ধমান জেলার হীরাপুর এলাকায় ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি ড্রাম উদ্ধার করতে গিয়ে 11 হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক খুঁটিতে জড়িতে পড়েন ওই তরুণ । আর এই দৃশ্য দেখে আতঙ্কে চরম পদক্ষেপ করেন তাঁর বন্ধু । নিহতের নাম শুভজিৎ কর্মকার (21) । ইতিমধ্যেই বোলপুর থানার পুলিশ ঝুলন্ত দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে ৷ কিন্তু বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হওয়া তরুণের দেহ জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে । চলছে উদ্ধার অভিযান ।
স্থানীয় বাসিন্দা পাপ্পু সাউ বলেন, "একটা ড্রামকে দু'জনে মিলে জল থেকে তুলছিল ৷ সেই সময় দড়ি বৈদ্যুতিক তারে আটকে যায় । আর তাতেই মৃত্যু হয় একজনের ৷ আর একজন আতঙ্কে চরম পদক্ষেপ করেছে ৷ বাড়িতে কী জবাব দেবে, ইত্যাদি ভেবে বন্ধুটি এই পদক্ষেপ করে ।"
এদিকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঘনীভূত নিম্নচাপের জেরে ভোর থেকে প্রবল বৃষ্টি । সর্বাধিক বৃষ্টি বোলপুর এলাকায় ৷ ইতিমধ্যেই ভারী বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা ৷ 15 থেকে 20টি মাটির বাড়ি ভেঙে গিয়েছে । একাধিক বাড়ি জলে নিমজ্জিত । বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে কোপাই নদীর জল । ঝুঁকি এড়াতে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ । ব্যাহত স্বাভাবিক জনজীবন ৷
জানা গিয়েছে, আগামী সাতদিন বীরভূম, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমানে ভারী বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে ৷ ইতিমধ্যেই হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর হাওয়া অফিস ৷ তবে দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়েছে বোলপুরে । গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঘনীভূত নিম্নচাপ অতি সক্রিয় এই এলাকায় ৷ শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত বোলপুরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 262.8 মিলিমিটার । যা এই মরশুমে সর্বোচ্চ ।
বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন বলেন, "কিছু কিছু এলাক জলমগ্ন । তবে রাস্তা জলের তলায় এমন নেই এখনও । ত্রিপল দেওয়া হয়েছে বেশকিছু জায়গায় । আরও দেওয়া হবে ৷ প্রশাসন সজাগ আছে ৷ সমস্ত রকম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত আছে প্রশাসন ৷"
বুধবার ভোর থেকে ভারী বৃষ্টির ফলে বোলপুরের উদয়নপল্লি, খাসপাড়া, জামবুনি, পশ্চিম গুরুপল্লি, শ্রী পল্লি, কাঁদরপাড়া প্রভৃতি এলাকা সম্পূর্ণ জলমগ্ন । রাস্তা দিয়ে বইছে জলের স্রোত ৷ জলের তোড়ে ভেঙে পড়েছে প্রায় 15 থেকে 20টি মাটির বাড়ি ৷ একাধিক কাঁচা বাড়ি জলের তলায় । গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহ চত্বর জলমগ্ন ।
ফুঁসছে কোপাই, অজয়, ময়ূরাক্ষী নদী । কোপাই নদীতে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে জল ৷ আরও বৃষ্টি হলে রাতের মধ্যেই কোপাই সেতু, সতীপীঠের অন্যতম কংকালীতলা মন্দির জলের তলায় চলে যাওয়ার আশঙ্কা ৷ কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কোপাই নদীর সেতুতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ৷ বৃষ্টি কমার কোনও সম্ভাবনা নেই ৷ যার ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ ৷
স্থানীয় বাসিন্দা ধনঞ্জয় সূত্রধর বলেন, "আমাদের জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের ৷ ওই দিকে ড্রেন ছিল সেখান দিয়ে আগে জল চলে যেত ৷ ড্রেনটা পুরোপুরি ঘিরে দেওয়ায় জল বেরতে পারছে না ৷ ড্রেন বন্ধ করে দেওয়ায় জল বাড়ির দিকে ঢুকে যাচ্ছে ৷ আগের সরকারের আমলে কেউ কথা শুনত না ৷ এখন আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি ৷ বাড়ির ভিতর জল ঢুকে গিয়েছে ৷ খুব কষ্টে আছি আমরা ৷"
আরেক স্থানীয় বাসিন্দা কমলা বিশ্বাসের কথায়, "আমাদের খুবই করুণ অবস্থা ৷ ড্রেন বন্ধ করে দেওয়ায় জলে ডুবে গিয়েছে বাড়িঘর সব ৷ বাচ্চাদের নিয়ে খুব সমস্যায় আছি ৷ বাড়িতে সাপ, জোক ঢুকে যাচ্ছে ৷ কোপাই নদীতে জল পাস না করতে পারায় এই অবস্থা ৷"
অন্যদিকে সিউড়িতে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর তিলপাড়া মিহিরলাল জলাধার থেকে কমপক্ষে 9 হাজার কিউসেক জল এই মুহূর্তে ছাড়া হয়েছে । গত বছর বর্ষায় ভারী বৃষ্টিতে এই জলাধারের প্রায় 10টি ওয়াটার ডিভাইডারে ফাটল দেখা দিয়েছিল ৷ যান চলাচল বন্ধ রেখে শুরু হয়েছিল সংস্কার । মাত্র 2 মাস হল যান চলাচল শুরু হয়েছে । বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তিলপাড়ায় আরও জল ছাড়তে হতে পারে । সেক্ষেত্রে কী হবে । সেটাই আশঙ্কার ৷