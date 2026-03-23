মংপুতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে খাক বাড়িঘর-দোকানপাট

মংপুতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে খাক বাড়িঘর-দোকানপাট
ভোররাতে আগুন লাগল পাহাড়ে ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দু'টি ইঞ্জিন ৷ ততক্ষণে চারটি বাড়ি ও একটি দোকান পুড়ে ছাই ৷
Published : March 23, 2026 at 11:31 AM IST
দার্জিলিং, 23 মার্চ: শৈলশহরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড । দার্জিলিংয়ের শান্ত জনপদ মংপুতে আগুন লাগে । সোমবার ভোররাতে মংপুর চৌরাস্তা এলাকায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে যায় চারটি বাড়ি এবং দু'টি দোকান । আগুনের লেলিহান শিখায় মুহূর্তের মধ্যে সব শেষ হয়ে যায় । তবে প্রাণহানির কোনও খবর পাওয়া যায়নি ।
প্রাথমিক তদন্তে দমকলের অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই ওই বিপত্তি ঘটেছে । পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দার্জিলিং সদর থানা ও দমকল ।
দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখে আতঙ্কে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন বাসিন্দারা । পাহাড়ের ঝোড়ো হাওয়ায় আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, নিমেষের মধ্যে কাঠ ও টিনের তৈরি কাঠামোগুলো ভস্মীভূত হতে শুরু করে । প্রথমে স্থানীয়রা আগুন নেভানোর কাজ শুরু করলেও তাঁরা বিফলে যান । খবর দেওয়া হয় দমকলে । ঘটনাস্থলে দমকলের 2টি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে । কিন্তু ততক্ষণে চারটি বাড়ি এবং দু'টি দোকানের আসবাবপত্র, গুরুত্বপূর্ণ নথি, নগদ টাকা ও পণ্যসামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ।
ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে । সর্বস্ব হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা পরিবারগুলোর চোখেমুখে এখন শুধুই অন্ধকার । এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন জিটিএ'র চিফ এক্সিকিউটিভ অনিত থাপা, দার্জিলিং পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন ঠাকুরি-সহ অন্যান্যরা ।
এই বিষয়ে অনিত থাপা বলেন, "ঘন জনবসতি হওয়ায় এই অসুবিধাগুলো পাহাড়ে রয়েছে । তবে সৌভাগ্যক্রমে কোনও প্রাণহানি হয়নি । আমি জিটিএ'র সচিবকে বলেছি যাদের নথি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, সেগুলি যাতে তারা পায় তার জন্য সহযোগিতা করতে । আপাতত ক্ষতিগ্রস্তদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে । আমরা সবরকম সাহায্য করব জিটিএ'র তরফে ।"