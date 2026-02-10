ভোটের মুখে মহানগরে অস্ত্রের পাহাড় ! 6 আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার বিহারের যুবক
অটো থেকে বিহারের যুবককে নামিয়ে তাঁর ব্যাগে তল্লাশি চালানো হয় ৷ তখন বেরিয়ে আসে থরে থরে সাজানো পিস্তল, রিভলভার থেকে তাজা কার্তুজ ৷
Published : February 10, 2026 at 12:48 PM IST
কলকাতা, 10 ফেব্রুয়ারি: সামনেই বাংলার বিধানসভা ভোট । তার আগেই মহানগরের বুকে অস্ত্র পাচারের ছক ভেস্তে দিল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ । সোমবার দুপুরে কলকাতার কসবা থানা এলাকার রাসবিহারী কানেক্টর থেকে এক বড়সড় অস্ত্র পাচার চক্রের পর্দাফাঁস হয়েছে ৷
এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে এক যুবককে ৷ ধৃতের নাম মহম্মদ ইশতিয়াক (38) । তিনি বিহারের গয়ার বাসিন্দা ৷ তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে অত্যাধুনিক সেভেন এমএম পিস্তল-সহ মোট ছ'টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং 11 রাউন্ড তাজা কার্তুজ । কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "এই পাচার চক্রের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত থাকতে পারে । তাদের খোঁজে তল্লাশি ও তদন্ত চলছে ।"
লালবাজার সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের কাছে তথ্য ছিল যে বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র পশ্চিমবঙ্গে পাচার করা হচ্ছে । সেই গোপন সূত্রের ভিত্তিতেই বিহার ও কলকাতায় একযোগে জাল বিছিয়েছিল গোয়েন্দা বিভাগের অ্যান্টি রাউডি স্কোয়াড (ARS) । তদন্তকারীরা জানতে পারেন, গয়া থেকে রাতের বাসে চেপে এক যুবক অস্ত্র নিয়ে কলকাতায় ঢুকছেন । সেই খবর পেয়ে সোমবার দুপুর থেকেই সাদা পোশাকে রাসবিহারী কানেক্টর ও আশপাশের এলাকায় ওত পেতে থাকেন গোয়েন্দারা ।
গড়িয়াহাট থেকে ইএম বাইপাসগামী প্রতিটি অটো ও ট্যাক্সিতে শুরু হয় জোর তল্লাশি অভিযান । দুপুর প্রায় 1টা নাগাদ একটি অটো সন্দেহজনক মনে হওয়ায় সেটিকে থামানো হয় । তাতে থাকা ইশতিয়াককে আটক করে তাঁর ব্যাগ তল্লাশি করতেই চমকে ওঠেন গোয়েন্দারা । ব্যাগের ভিতর থরে থরে সাজানো ছিল তিনটি সিঙ্গল শট পিস্তল, দু'টি সিক্স চেম্বার রিভলভার এবং একটি অত্যাধুনিক সেভেন এমএম পিস্তল । সঙ্গে ছিল 11 রাউন্ড তাজা কার্তুজ ৷ সেগুলি বাজেয়াপ্ত করেন গোয়েন্দারা ৷
ভোটের আগে এত বিপুল পরিমাণ অস্ত্র কোথা থেকে এল, কার কাছে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল, এই পাচারের পিছনে আর কারা যুক্ত-সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ধৃতকে জোরদার জেরা শুরু করেছে পুলিশ । নির্বাচনের মুখে এই অস্ত্র উদ্ধারকে কলকাতা পুলিশের বড় সাফল্য বলেই মনে করছে প্রশাসন । এদিকে ভোটের আগে শহরে নিরাপত্তা নিয়ে যখন উদ্বেগ বাড়ছে, তখন এই অভিযানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে মহানগরবাসী ।