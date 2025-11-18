দিল্লি বিস্ফোরণের পর বজবজে নাকা চেকিং, বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার যুবক
দিল্লি বিস্ফোরণের পর আরও তৎপর জেলা পুলিশ ৷ বজবজে নাকা চেকিংয়ে ডায়মন্ডহারবার জেলা পুলিশ উদ্ধার করেছে বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র ৷
Published : November 18, 2025 at 1:48 PM IST
ডায়মন্ডহারবার, 18 নভেম্বর: দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণের ঘটনার পর গোটা দেশজুড়ে জারি রয়েছে হাই অ্যালার্ট । রাজ্যের বিভিন্ন পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে চলছে নাকা চেকিং । আর এই নাকা চেকিংয়েই সাফল্য পেল ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার পুলিশ । দক্ষিণ 24 পরগনার বজবজ এলাকায় নাকা চেকিংয়ে উদ্ধার হল বেশ কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র ৷ ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে এক যুবককে । রবিবার গভীর রাতে তল্লাশি চালিয়ে তাঁকে পাকড়াও করা হয় । ধৃতের নাম মহম্মদ ফারসে কামাল ওরফে বাবু । বয়স আনুমানিক 30 বছর ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবক বিহারের মুজাফফরপুর জেলার বাসিন্দা ৷ জুট মিলে কর্মসূত্রে বজবজ এলাকায় থাকতেন তিনি । পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায়, বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কেউ এলাকা পেরোতে পারে । সেই তথ্যের ভিত্তিতে বজবজ থানা এলাকায় বিশেষ নাকা চেকিং শুরু হয় । সেই সময় তল্লাশিতে মহম্মদ ফারসের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি নাইন এমএম পিস্তল, দুটি ওয়ান-শাটার বন্দুক এবং বেশ কয়েক রাউন্ড কার্তুজ । মূলত চারচাকার গাড়ির ডিকিতে ছিল আগ্নেয়াস্ত্রগুলি ৷ সেখান থেকে উদ্ধার করে পুলিশ সেগুলিকে বাজেয়াপ্ত করে ৷
ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুনকুমার দে বলেন, "বজবজ থানা সম্প্রতি একটা খুব ভালো কাজ করেছে ৷ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বজবজ ফাঁড়ির আইসি ও মহেশতলার এসডিপিওর নেতৃত্বে এলাকায় অভিযান চালানো হয় এবং সেই অভিযানে একটি নাইন এমএম পিস্তল, দুটি ওয়ান-শাটার বন্দুক এবং বেশ কয়েক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে ৷ মহম্মদ ফারসে কামাল ওরফে বাবুর কাছ থেকে এই জিনিসগুলি পাওয়া যায় ৷ তাকে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে । ঘটনার তদন্ত চলছে ৷"
তিনি জানিয়েছেন, পুলিশ তদন্ত করে দেখছে কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি এসেছে ৷ কার কাছে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি পৌঁছনোর কথা ছিল এবং অভিযুক্ত এই চক্রের সঙ্গে কতদিন ধরে জড়িত । এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, ধৃত ব্যক্তি কি শুধুই অস্ত্র পাচারে সাহায্য করছিল নাকি বড় কোনও নেটওয়ার্কের সক্রিয় সদস্য, সেই দিকটিও খতিয়ে দেখছে জেলা পুলিশ । দিল্লি বিস্ফোরণের পর নিরাপত্তার স্বার্থে এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।