নাবালককে সঙ্গে নিয়ে আত্মঘাতী 2 মহিলা, ছটপুজোর আগে মর্মান্তিক ঘটনা

নাবালককে সঙ্গে নিয়ে আত্মঘাতী 2 মহিলা, ছটপুজোর আগে মর্মান্তিক ঘটনা
VAISHALI SUICIDE CASE: গ্রামে প্রতিবেশীরা অনেকে এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না ওই পরিবারটি এমন চরম পদক্ষেপ নিয়েছে ৷
Published : November 13, 2026 at 1:41 PM IST
বৈশালী, 13 নভেম্বর: ছটপুজোর আনন্দে মশগুল সারা রাজ্য ৷ তার মধ্যেই দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেল বিহারের বৈশালী জেলায় ৷ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে একই পরিবারের তিন জন আত্মঘাতী হয়েছেন এক গ্রামে ৷ তিনজনের মধ্যে একজন নাবালক ও দু'জন মহিলা ৷ ওই পরিবারের 15 বছরের আর এক কিশোরী আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ৷ এই জেলার গোরায়ুল থানার অন্তর্গত প্রেমরাজ গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে ৷
মৃত দুই মহিলা 55 বছর বয়সি নির্মলা দেবী এবং 35 বছরের সীমা দেবী ৷ তাঁদের সঙ্গে ছিল পরিবারের এক নাবালকও ৷ প্রেমরাজ গ্রামের ওই বাড়িতে গিয়ে ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পুলিশ ৷ সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা ৷ উৎসবের আবহে হঠাৎ এভাবে ওই পরিবারটি চরম পথ বেছে নেওয়ায় গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া ৷
পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, এই পরিবারের কর্তা ছিলেন প্রয়াত শ্যামনন্দন সিং ৷ তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর একমাত্র ছেলে রাহুল পারিবারিক জমিজমা সব বিক্রি করে দিচ্ছিলেন ৷ এই নিয়ে পরিবারের মধ্যে কিছু দিন ধরে বিবাদ চলছিল বলে দাবি৷
গ্রামে প্রতিবেশীরা অনেকেই এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না ওই পরিবারটি এমন চরম পদক্ষেপ নিয়েছে ৷ গৌরায়ুল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখে স্থানীয় মানুষ ভিড় করেছেন ওই বাড়িতে ৷ তাদের সরিয়ে ঘটনাস্থল ঘিরে দেয় পুলিশ ৷ তদন্ত শুরু হয়েছে ৷
(আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয় ৷ যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।)