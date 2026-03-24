ভোটের আগে ধাক্কা ! আইএসএফ ছেড়ে তৃণমূলে সংখ্যালঘু গ্রামের 57 পরিবার

পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর হাত থেকে পতাকা নিয়ে আইএসএফ ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিল 57টি পরিবার ৷

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পতাকা তুলে দিলেন (নিজস্ব ছবি)
Published : March 24, 2026 at 4:02 PM IST

দুর্গাপুর, 24 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের আগে বড় ধাক্কা ৷ দলবদলের হিড়িক ৷ পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা এলাকার অন্যতম সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রাম জেমুয়ার 57টি পরিবার আইএসএফ ছেড়ে যোগ দিল তৃণমূলে ৷ তাদের হাতে পতাকা তুলে দিলেন পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ।

দুর্গাপুরের পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা এলাকায় মোট 18টি সংখ্যালঘু জনজাতি অধ্যুষিত গ্রাম রয়েছে । বেশ কয়েক মাস আগে তার মধ্যে দুটি গ্রামে হঠাৎই একদল যুবক তৃণমূল কংগ্রেস ত্যাগ করে আইএসএফের পতাকা নিয়ে গ্রাম জুড়ে মিছিল শুরু করেছিল । বিধানসভা নির্বাচনের আগেই এই ঘটনা যথেষ্ট বিব্রত করেছিল শাসকদলকে ।

পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা এলাকার বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক তথা এবারের নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একজন দক্ষ সংগঠক হিসাবে পরিচিত পশ্চিম বর্ধমান জেলায় । তৃণমূল কংগ্রেসের যে সমস্ত পরিবার আইএসএফে যোগদান করেছিল তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ শুরু করেছিলেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । মঙ্গলবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা এলাকার জেমুয়া গ্রামে প্রচারে যান তিনি । সেখানে প্রচারের শুরুতেই তিনি 57টি পরিবারের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা ধরালেন ।

নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এরপরে বলেন, "পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি । 57টি পরিবার অভিমান করে আইএসএফে গিয়েছিল । কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে সামনে রেখে, আমরা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার নিয়ে ফের সবাই মিলে লড়াই করব ।"

উল্লেখ্য, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা এলাকার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেমুয়া গ্রাম ছাড়াও আরতি গ্রামেও কয়েক মাস আগে বেশ কিছু যুবককে আইএসএফের জন্য গ্রামের মিছিল করতে দেখা গিয়েছিল । নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর দাবি, "এরা কেউ আইএসএফের সঙ্গে আজ আর নেই । কিছু মানুষকে ভুল বুঝিয়ে আইএসএফ হিসেবে মাঠে নামিয়েছিল বিজেপি । এখন সেই যুবকরা বুঝতে পারছে যে আইএসএফ বিজেপির ছদ্মবেশে এই রাজ্যে ক্ষমতা দখল করাতে চাইছে । তাই সব ষড়যন্ত্র পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে সংখ্যালঘু ভাই-বোনদের কাছে ।"

অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডল বলেন, "গ্রামেগঞ্জে তৃণমূলের ভোট বাক্সে ভাঙন ধরেছে । এটা বুঝতে পেরেই নিজেদের লোককে নিজেরাই পতাকা ধরিয়ে এইসব নাটক করছে । 4 মে ফলাফল ঘোষণা হতে দিন । তাহলে স্পষ্ট হয়ে যাবে কারা কোন দিকে ঢুকেছে? নরেনবাবুদের বলুন তৃণমূল কংগ্রেসের জামানা শেষ । সংখ্যালঘু মানুষেরাও বিজেপির দিকে ঢলে পড়েছে । নরেন্দ্র মোদির সুশাসন তারা দেখতে পাচ্ছেন ।" নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে দলবদলের এই ছবি আরও ব্যাপক আকার ধারণ করবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ।

