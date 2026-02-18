নিউ টাউনে দূষিত জল পানে অসুস্থ একাধিক ! তদন্তের নির্দেশ
অভিজাত আবাসনের বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওভারহেড ট্যাঙ্ক, পাইপলাইন কিছুই পরিষ্কার করেনি কর্তৃপক্ষ ৷ বেশ কয়েকদিন ধরে পানীয় জলে পচা গন্ধ বেরোচ্ছে ৷
Published : February 18, 2026 at 9:53 AM IST
কলকাতা, 18 ফেব্রুয়ারি: মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানার পর জল দূষণ কলকাতায় ! নিউ টাউনের এক অভিজাত আবাসনে দূষিত জল পান করে অসুস্থ শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ-সহ আবাসনের বহু বাসিন্দা ৷ বেশ কয়েকদিন ধরে তারা বমি, জ্বর, গায়ে হাত পায়ে ব্যথা-সহ একাধিক শারীরিক সংক্রমণে ভুগছেন বলে অভিযোগ ৷
খবর পেয়ে মঙ্গলবার আবাসনে বিশেষ মেডিক্যাল ক্যম্প বসায় নিউ টাউন কলকাতা উন্নয়ন পরিষদ বা এনকেডিএ (NKDA) ৷ প্রশাসনের তরফে জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৷ শুরু হয়েছে তদন্ত ৷
নিউ টাউনের অভিজাত সাপুরজি সুখবৃষ্টি আবাসনে অন্তত 522টি টাওয়ার রয়েছে ৷ প্রতিটি টাওয়ার মিলিয়ে একাধিক মানুষ বসবাস করেন আবাসনে ৷ বাসিন্দাদের অভিযোগ, দূষিত পানীয় জলের কারণে বেশ কয়েকদিন ধরে ই-ব্লকের প্রায় প্রতিটি সদস্য একাধিক শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন ৷ আর এই সংক্রমণের জন্য আবাসন কর্তৃপক্ষকেই দায়ী করছেন বাসিন্দারা ৷
সুধীর মণ্ডল নামে এক বাসিন্দার অভিযোগ, ওভারহেড ট্যাঙ্কগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না ৷ পানীয় জল থেকে বাজে গন্ধ বের হচ্ছে ৷ জলের রঙও বদলে গিয়েছে ৷ আবাসন কর্তৃপক্ষের এই সব নিয়ে কোনও মাথা ব্যথা নেই বলেও অভিযোগ সুধীরের ৷ হলুদ রঙের এই দূষিত জল পান করে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তাঁর দুই মেয়ে ৷ বর্তমানে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাদের ৷
অন্য আরও এক বাসিন্দা বনশ্রী নাগ বলেন, "বিগত তিন বছর ধরে জলের পাইপলাইন এবং রিজার্ভার পরিষ্কার করা হয়নি ৷ অথচ, সেই জল সকলে পান করছি ৷ দূষিত জলের কারণে আমার দেড় বছরের বাচ্চা অসুস্থ হয়ে পড়েছে ৷" যদিও, আবাসনের কর্তৃপক্ষের তরফে এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷
উল্লেখ্য, নিউ টাউনের নাগরিক পরিষেবার দায়িত্বে রয়েছে এনকেডিএ ৷ সংস্থার এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, সরকারের তরফে সরবরাহকৃত জলে দূষণ ঘটেনি ৷ সেটা হলে গোটা নিউ টাউনের বাসিন্দারা অসুস্থ হয়ে পড়তেন ৷ ওই আবাসনের ই-ব্লকের জলেই কোনও সমস্যা দেখা দিয়েছে ৷ তবে, আবাসনের বাসিন্দাদের অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৷ কীভাবে দূষণ ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি ৷
এনকেডিএ আধিকারিক আরও জানান, খবর পাওয়া মাত্রই 100টিরও বেশি ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করা হয়েছে ৷ বাকিগুলিও শীঘ্রই পরিষ্কার করা হবে ৷ সেই সঙ্গে, একটি 5 লক্ষ ও একটি আড়াই লক্ষ লিটার জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন রিজার্ভার পরিষ্কারের কাজও করা হবে ৷
গত 29 ডিসেম্বর দূষিত পানীয় জল সরবরাহের ফলে বমি ও ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে ৷ মোট 436 জন রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । আক্রান্তদের মধ্যে 403 জনকে সুস্থ হওয়ার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও 21 জনের মৃত্যু হয় ৷ মৃতদের মধ্যে 15 জনেরই বমি ও ডায়রিয়ার উপসর্গ ছিল ৷ ফলে, দূষিত জলের কারণেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তা স্পষ্ট ৷
অন্যদিকে, 15 ফেব্রুয়ারি হরিয়ানার পালওয়াল জেলার ছায়ানসা গ্রামে দূষিত পানীয় জলের কারণে 15 দিনে অন্তত 12 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ প্রাথমিক তদন্তে জলে ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি ও অপর্যাপ্ত ক্লোরিনেশন ধরা পড়েছে । এই ঘটনায় গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও জলের নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে ৷