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অন্ত্রে বড় ফুটো, সেপটিক শকে পরপর জটিলতা ! কলকাতার হাসপাতালে মৃত্যু-মুখ থেকে ফিরল তরুণী

Kolkata Hospital: শুধু অস্ত্রোপচার নয়, পরবর্তী সময়ে একাধিক বিভাগের চিকিৎসকদের সমন্বিত চিকিৎসাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । সৌমিতা ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন ৷

Kolkata Hospital
কলকাতার হাসপাতালে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরল তরুণী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 29, 2026 at 8:04 PM IST

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কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: যক্ষ্মা, অন্ত্রে ফুটো, সেপটিক শক - একাধিক সমস্যায় জর্জরিত ইয়াসমিন খাতুনকে মুর্শিদাবাদ থেকে আনা হয়েছিল কলকাতায় ৷ শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু হলেও ক্রমে তার পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকে ৷ অবশেষে বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকদের মিলিত প্রচেষ্টা ও কড়া পর্যবেক্ষণে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেছে 19 বছরের কন্যা ৷

চলতি বছরের মার্চে ধরা পড়েছিল ফুসফুসে যক্ষ্মা । চলছিল যক্ষ্মার ওষুধ, তবে তা নিয়মিত খাওয়া হয়নি । এর কয়েক মাস পরেই আচমকা শুরু হয় তীব্র পেটে ব্যথা । দু’দিন ধরে যন্ত্রণা বাড়তে থাকায় 21 অগস্ট তাঁকে মুর্শিদাবাদের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । পরীক্ষায় ধরা পড়ে, অন্ত্রে বড়সড় ফুটো হয়েছে । দ্রুত শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতায় রেফার করা হয় । কলকাতায় আত্মীয়ের পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে থেকে চিকিৎসা চলছিল 19 বছরের ইয়াসমিন খাতুনের ।

Kolkata Hospital
সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরল তরুণী (ইটিভি ভারত)

কলকাতায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসার সময় তাঁর অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক ছিল । রক্তচাপ নেমে গিয়েছিল 80/60-এ । অন্ত্রে ফুটো হয়ে পেটের ভিতরে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ায় তৈরি হয়েছিল ভয়াবহ সেপটিক শক । একইসঙ্গে শরীর থেকে অতিরিক্ত তরল কমে যাওয়ায় রক্তচাপ আরও নেমে যায় । রক্তচাপ বাড়াতে একাধিক শক্তিশালী ওষুধ দেওয়া হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসছিল না । জ্বরের পাশাপাশি তাঁর চেতনার অবস্থাতেও পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল । রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়াতেও গুরুতর সমস্যা তৈরি হয়েছিল । পরীক্ষায় PT/INR রক্তপরীক্ষায় সূচক বেড়ে দাঁড়ায় 3.2-এ ।

পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হওয়ায় রাতেই জরুরি ভিত্তিতে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকেরা । রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যার কথা মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় রক্তজাত উপাদান দেওয়ার পর অস্ত্রোপচার শুরু হয় । অস্ত্রোপচারে দেখা যায়, ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়াম অংশে বড়সড় ফুটো হয়েছে । ওই অংশের প্রায় 60-70 সেন্টিমিটার ক্ষতিগ্রস্ত অন্ত্র বাদ দেওয়া হয় । পাশাপাশি তৈরি করা হয় ডাবল-ব্যারেল ইলিওস্টোমি । অস্ত্রোপচারের সময়ও ইয়াসমিনের অবস্থা ছিল অত্যন্ত সংকটজনক । রক্তচাপ ধরে রাখতে তাঁকে খুব বেশি মাত্রায় প্রয়োজনীয় ওষুধ দিতে হচ্ছিল । তবে অস্ত্রোপচারের পর ধীরে ধীরে তাঁর অবস্থার উন্নতি শুরু হয় । পরের সকালেই তাঁকে ভেন্টিলেশন থেকে বের করা সম্ভব হয় । রক্তচাপ ধরে রাখতে যে অতিরিক্ত ওষুধের প্রয়োজন হচ্ছিল, সেটিও আর দিতে হয়নি ।

কিন্তু বিপদ তখনও কাটেনি । অস্ত্রোপচারের দু’দিন পর ফের গুরুতর শ্বাসকষ্ট শুরু হয় । ফুসফুসে তৈরি হয় অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ডিসট্রেস সিনড্রোম (ARDS)। পরিস্থিতি সামাল দিতে তাঁকে ফের ভেন্টিলেশনে দিতে হয় । এরপর দেখা দেয় আরও একটি গুরুতর সমস্যা - লিভারের কার্যক্ষমতা মারাত্মকভাবে কমে যায় । তাঁর রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে প্রায় 30-এ পৌঁছে যায় । অর্থাৎ অন্ত্রে সংক্রমণ এবং সেপটিক শকের ধাক্কায় শরীরের একাধিক অঙ্গের কাজ ব্যাহত হতে শুরু করেছিল ।

এই অবস্থায় দীর্ঘ সময় ধরে নিবিড় পরিচর্যায় রাখা হয় ইয়াসমিনকে । সার্জারি, ক্রিটিক্যাল কেয়ার, কিডনি, পরিপাকতন্ত্র এবং সংক্রমণ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে চিকিৎসা চলতে থাকে । ধীরে ধীরে চিকিৎসায় সাড়া দিতে শুরু করেন তিনি । ফের তাঁকে ভেন্টিলেশন থেকে বের করা সম্ভব হয় । শুরু হয় মুখে করে খাবার খাওয়ানো । একইসঙ্গে লিভারের অবস্থারও ধীরে ধীরে উন্নতি হতে থাকে । কমতে শুরু করে বিলিরুবিনের মাত্রা ।

শেষ পর্যন্ত 10 সেপ্টেম্বর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান ইয়াসমিন । সেই সময় তাঁর লিভারের কার্যক্ষমতা স্থিতিশীল ছিল । ফের শুরু করা হয়েছিল যক্ষ্মার ওষুধও । সেই ওষুধ তিনি ভালোভাবে নিতে পারছিলেন । স্বাভাবিক খাবার খেতে পারছিলেন এবং শারীরিকভাবেও স্থিতিশীল ছিলেন । তবে দীর্ঘদিনের গুরুতর অসুস্থতার কারণে কিছুটা দুর্বলতা ছিল । তাই বাড়ি ফেরার পরও ফিজিওথেরাপি চলছিল ।

চিকিৎসকদের বক্তব্য, ইয়াসমিনের ক্ষেত্রে একসঙ্গে একাধিক গুরুতর সমস্যা তৈরি হয়েছিল । অন্ত্রে ফুটো হয়ে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার পর সেপটিক শক, শ্বাসযন্ত্রের জটিলতা এবং লিভারের কার্যক্ষমতা কমে যাওয়ার মতো একাধিক সমস্যা দেখা দেয় । ফলে শুধু অস্ত্রোপচার নয়, পরবর্তী সময়ে একাধিক বিভাগের চিকিৎসকদের সমন্বিত চিকিৎসাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ।

ক্রিটিক্যাল কেয়ার ও ইমার্জেন্সি বিভাগের চিকিৎসক সুভাষ কুমার টোডি বলেন, "ইয়াসমিনের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক ছিল । সেপটিক শক এবং একাধিক অঙ্গের বিকলতা তৈরি হয়েছিল । তাঁর চিকিৎসায় সময়মতো অস্ত্রোপচার, নিবিড় পরিচর্যা এবং একাধিক বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় প্রয়োজন হয়েছিল । গুরুতর জটিলতা সত্ত্বেও চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি । এই ঘটনা সংকটজনক রোগীদের চিকিৎসায় একাধিক বিভাগের সমন্বিত চিকিৎসার গুরুত্ব তুলে ধরে ।"

চিকিৎসক তন্ময় মুখোপাধ্যায় বলেন, "যক্ষ্মা, অন্ত্রে ফুটো এবং একাধিক অঙ্গের কার্যক্ষমতা ব্যাহত হওয়ার মতো জটিল পরিস্থিতিতে থাকা রোগীর চিকিৎসায় একাধিক বিভাগের চিকিৎসকদের সমন্বিত ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । গভীর শকে থাকা অবস্থায় হাসপাতালে এসেছিলেন 19 বছরের ইয়াসমিন । সেখান থেকে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে পারা তাঁর চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য বলেই মনে করছেন চিকিৎসকেরা ।

TAGGED:

TEEN BACKS FROM JAWS OF DEATH
PERFORATION IN SMALL INTESTINE
অন্ত্রে ফুটো
কলকাতার হাসপাতাল
KOLKATA HOSPITAL

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