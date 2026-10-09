দাঁড়িয়ে থাকা লরিতে ধাক্কা মুরগি বোঝাই গাড়ির, রায়গঞ্জে মৃত 5

দাঁড়িয়ে থাকা লরিতে ধাক্কা মুরগি বোঝাই গাড়ির, রায়গঞ্জে মৃত 5
Raiganj Road Accident Death: ভোরের নিস্তব্ধতা ভেঙে দুর্ঘটনায় পাঁচটি প্রাণ ঝরে যাওয়ায় শোকের ছায়া নেমেছে এলাকায় । দুই গাড়িকেই আটক করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ ।
Published : October 9, 2026 at 11:35 AM IST
রায়গঞ্জ, 9 অক্টোবর: পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল পাঁচজনের । শুক্রবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের ভিটি এলাকার জাতীয় সড়কে ।
দাঁড়িয়ে থাকা বালির লরির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে মুরগি বোঝাই একটি গাড়ি । দুর্ঘটনার অভিঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে, ঘটনাস্থলেই মুরগির গাড়িতে থাকা চারজনের মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে । গুরুতর আহত অবস্থায় আরও একজনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানোর পর সেখানে তাঁর মৃত্যু হয় ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ভোরে ভিটি এলাকার জাতীয় সড়কের উপর দাঁড়িয়ে ছিল বালির লরি । সেই সময় মুরগি বোঝাই একটি গাড়ি এসে সজোরে লরিটির পিছনে ধাক্কা মারে । বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা । দুর্ঘটনার শব্দ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা ।
তাঁরা দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটির কাছে পৌঁছে উদ্ধারকাজে সাহায্যের চেষ্টা করেন । খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ । দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি থেকে দেহগুলি উদ্ধার করা হয় । পাশাপাশি গুরুতর আহত ব্যক্তিকেও উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয় । তবে শেষরক্ষা করা যায়নি ৷ হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয় ৷
ময়নাতদন্তের জন্য দেহগুলি রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ । ভোরে জাতীয় সড়কে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে । কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ । দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দু'টির গতিবিধি এবং অন্যান্য দিক খতিয়ে দেখে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা চলছে ।
স্থানীয় বাসিন্দা ছপর সরকার জানান, বড় লরি দাঁড়িয়ে থাকার সময় পিছন থেকে মুরগির গাড়ি তাতে ধাক্কা মারে । সামনে অন্য একটি অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার কারণে একটি লেন ধরে সব গাড়িগুলি যাচ্ছিল । লরিটিতে চালক বা খালাসি ছিল না সেই সময় ৷ তখন পিছন থেকে এসে মুরগির গাড়িটি ধাক্কা মারে । ওই মুরগি গাড়িতে থাকা পাঁচজনের মধ্যে চারজন ঘটনাস্থলে মারা যায় আর একজনের মৃত্যু হয় রায়গঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর । ঘটনায় লরির খালাসি আহাত শেখ জানান, লরিটির তেল শেষ হওয়াতে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল । তেল ভরে থানায় লরিটিকে থানায় নিয়ে যেতে বলেছে পুলিশ ।