নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে যাত্রীবাহী গাড়ি ! কালিম্পংয়ে মৃত 3, আহত 7

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে যাত্রীবাহী গাড়ি ! কালিম্পংয়ে মৃত 3, আহত 7
কালিম্পংয়ে জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ৷ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাজার মিটার খাদে পড়ল যাত্রীবাহী গাড়ি ৷ ঘটনায় অন্তত 2 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷
Published : December 13, 2025 at 12:14 PM IST
কালিম্পং, 13 ডিসেম্বর: পাহাড়ে ফের দুর্ঘটনা । নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাজার মিটার খাদে পড়ল যাত্রীবাহী গাড়ি । ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে 3 জনের । আহত আরও 7 জন । শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কালিম্পং ও সিকিম সীমানায় অবস্থিত রিয়াং এলাকায় 10 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর ।
জানা গিয়েছে, সিকিম থেকে শিলিগুড়ি ফেরার পথে রিয়াংয়ের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় টাটাসুমো গাড়িটি । চালক-সহ মোট 10 জন ছিলেন ওই গাড়িতে । প্রায় এক হাজার মিটার নীচে খাদে পড়ে যায় গাড়িটি । তড়িঘড়ি ছুটে আসেন স্থানীয়রা । খবর দেওয়া হয় থানায় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন রিয়াং থানার পুলিশ ও জাতীয় সড়ক উন্নয়ন নিগমের কর্মীরা । তৎক্ষণাৎ উদ্ধারকাজ শুরু করা হয় । কাজে লাগানো হয় জেসিবি । কালিম্পংয়ের পুলিশ সুপার শ্রীহরি পাণ্ডে বলেন, "কীভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি খাদে পড়ল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । মৃতদের মধ্যে এখনও দু'জনের পরিচয় পাওয়া যায়নি । ঘটনার তদন্ত চলছে ।"
ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় 8 জনকে । পরে গুরুতর আহত অবস্থায় রংপোর বাসিন্দা রাম বাহাদূর ছেত্রীকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে পথেই মৃত্যু হয় তাঁর ৷ বাকিদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ আহতদের রম্ভি হাসপাতাল-সহ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও শিলিগুড়ির বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় । ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রিয়াং পুলিশ ।
পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে ময়নাগুড়ির বাসিন্দা তুষার বর্মন ও বর্ধমানের বাসিন্দা সুমিত মালির। এছাড়া আহত হয়েছেন জলপাইগুড়ির বাসিন্দা গৌতম রায়, শিলিগুড়ির বাসিন্দা নির্মা শেরপা, সাগর শর্মা, গ্যাংটকের বাসিন্দা অনুজ কুমার প্রসাদ, বীরভূমের বাসিন্দা সবুজ কুমার ঘোষ । বাকি দু'জনের পরিচয় পাওয়া যায়নি ।
এর আগেও বাংলা ও সিকিমের মধ্যে সংযোগকারী এই রাস্তায় একাধিকবার যাত্রীবাহী গাড়ির খাদে পড়ে যাওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে ৷ যদিও এই মুহূর্তে মেরামতের কাজের জন্য 10 নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে ভারী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে । চলতি বছরে ওই সড়কে মোট 8টি যাত্রীবাহী গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে । সবমিলিয়ে দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 17 জনের মৃত্যু হয়েছে । তবে দুর্ঘটনা এড়াতে ট্রাফিক নিরাপত্তায় জোর দেওয়া হয়েছে কালিম্পং জেলা পুলিশের তরফে । বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন করা হয়েছে ট্রাফিক পুলিশের কর্মীদের । জোর দেওয়া হয়েছে ট্রাফিক সিগনালের উপরও ।