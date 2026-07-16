দাঁড়িয়ে থাকা বাসে লরির ধাক্কা, নন্দকুমার জাতীয় সড়কে মৃত চার

দাঁড়িয়ে থাকা বাসে লরির ধাক্কা, নন্দকুমার জাতীয় সড়কে মৃত চার
এক পুলিশ আধিকারিক জানান, দিঘাগামী বাসটিতে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেওয়ায় সেটিকে রাস্তার পাশে রেখে মেরামতের কাজ চলছিল, তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটে ।
Published : July 16, 2026 at 1:01 PM IST
নন্দকুমার, 16 জুলাই: রথযাত্রার দিন মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল চারজনের ৷ ঘটনায় আহত তিন । বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দিঘার নন্দকুমার 116বি জাতীয় সড়কের হেঁড়িয়া বাজার সংলগ্ন এলাকায় ।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, যাত্রীবাহী বাসের পিছনে একটি লরি ধাক্কা মারতেই বিপত্তি ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খেজুরি থানার পুলিশ । ঘটনায় জখম সকলকে উদ্ধার করে হেঁড়িয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা সেখানে চারজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । বাকি তিনজনকে তমলুক জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ।
গতরাত থেকে চলছে ঝিরঝিরে বৃষ্টি । এদিন সকালে কলকাতা থেকে দিঘাগামী যাত্রীবাহী বাসটি নন্দকুমারের হেঁড়িয়া এলাকায় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দাঁড়িয়েছিল । যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে সেই সময় বাসের চালক ও কর্মীরা বাস সারানোর কাজ করছিলেন । ঠিক সেই মুহূর্তেই পিছন থেকে দিঘাগামী একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসের পিছনে প্রচণ্ড গতিতে ধাক্কা মারে । দুর্ঘটনার বিকট আওয়াজ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং পুলিশে খবর দেন ।
পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হেঁড়িয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চারজনকে মৃত্যু বলে ঘোষণা করে বাকি তিন জনকে তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত ব্যক্তিদের নাম হল তপন দাস, শিবব্রত পট্টনায়ক, অশোক মাইতি এবং শুভদীপ মণ্ডল ।
এদিকে দুর্ঘটনার পরই দিঘা-নন্দকুমার 116 বি জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, যার জেরে বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে যায় যান চলাচল । পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । তবে ঘাতক লরিটিকে আটক করা হলেও চালক পলাতক ৷ পুলিশ তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে । দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে সকালের দিকে ওই এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছিল । যদিও বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলে জানিয়েছে পুলিশ । রথযাত্রার দিন এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ।