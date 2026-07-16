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দাঁড়িয়ে থাকা বাসে লরির ধাক্কা, নন্দকুমার জাতীয় সড়কে মৃত চার

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, দিঘাগামী বাসটিতে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেওয়ায় সেটিকে রাস্তার পাশে রেখে মেরামতের কাজ চলছিল, তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটে ।

Digha Road Accident
প্রতীকী চিত্র (ফাইল ছবি - IANS)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 16, 2026 at 1:01 PM IST

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নন্দকুমার, 16 জুলাই: রথযাত্রার দিন মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল চারজনের ৷ ঘটনায় আহত তিন । বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দিঘার নন্দকুমার 116বি জাতীয় সড়কের হেঁড়িয়া বাজার সংলগ্ন এলাকায় ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, যাত্রীবাহী বাসের পিছনে একটি লরি ধাক্কা মারতেই বিপত্তি ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খেজুরি থানার পুলিশ । ঘটনায় জখম সকলকে উদ্ধার করে হেঁড়িয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা সেখানে চারজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । বাকি তিনজনকে তমলুক জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ।

গতরাত থেকে চলছে ঝিরঝিরে বৃষ্টি । এদিন সকালে কলকাতা থেকে দিঘাগামী যাত্রীবাহী বাসটি নন্দকুমারের হেঁড়িয়া এলাকায় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দাঁড়িয়েছিল । যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে সেই সময় বাসের চালক ও কর্মীরা বাস সারানোর কাজ করছিলেন । ঠিক সেই মুহূর্তেই পিছন থেকে দিঘাগামী একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসের পিছনে প্রচণ্ড গতিতে ধাক্কা মারে । দুর্ঘটনার বিকট আওয়াজ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং পুলিশে খবর দেন ।

পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হেঁড়িয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চারজনকে মৃত্যু বলে ঘোষণা করে বাকি তিন জনকে তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত ব্যক্তিদের নাম হল তপন দাস, শিবব্রত পট্টনায়ক, অশোক মাইতি এবং শুভদীপ মণ্ডল ।

এদিকে দুর্ঘটনার পরই দিঘা-নন্দকুমার 116 বি জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, যার জেরে বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে যায় যান চলাচল । পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । তবে ঘাতক লরিটিকে আটক করা হলেও চালক পলাতক ৷ পুলিশ তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে । দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে সকালের দিকে ওই এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছিল । যদিও বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলে জানিয়েছে পুলিশ । রথযাত্রার দিন এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ।

TAGGED:

DIGHA ROAD ACCIDENT
দিঘায় পথ দুর্ঘটনা
ROAD ACCIDENT DEATH
পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু
ROAD ACCIDENT

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