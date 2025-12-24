ETV Bharat / state

ঘন কুয়াশায় বাস-লরির সংঘর্ষ; মৃত 1, আহত 9

বাসের সঙ্গে পণ্যবাহী লরির ধাক্কায় দক্ষিণ 24 পরগনার ঢোলাহাটে মৃত্য়ু হল একজনের ৷ স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন গুরুতর আহত আরও 9 জন ৷

ROAD ACCIDENT IN SOUTH 24 PARGANA
ঢোলাহাটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 24, 2025 at 11:28 AM IST

ঢোলাহাট, 24 ডিসেম্বর: ঘন কুয়াশায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা দক্ষিণ 24 পরগনায় ৷ বাসের সঙ্গে পণ্যবাহী লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল একজনের ৷ গুরুতর আহত হয়েছেন আরও 9 জন । বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ঢোলাহাট থানার অন্তর্গত জুমাইনস্কর এলাকায় ৷

জানা গিয়েছে, যাত্রীদের নিয়ে জুমাইনস্কর থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর এলাকার দিকে আসছিল বাসটি ৷ রাস্তার উল্টো দিক থেকে আসছিল একটি পণ্যবাহী লরি ৷ দৃশ্যমানতা কম থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটিতে সজোরে ধাক্কা মারে দ্রুত গতিতে আসা লরিটি ৷ ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয় ৷

ঘন কুয়াশায় ঢোলাহাটে বাস-লরির সংঘর্ষ (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার কোটেশ্বর রাও জানান, বুধবার সকালে ঢোলাহাট থানা এলাকায় ভয়াবহ একটি দুর্ঘটনা ঘটে ৷ বাস ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন । স্থানীয়রা আহত ব্যক্তিদেরকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যায় । ঘন কুয়াশার কারণে এই দুর্ঘটনা । ইতিমধ্যেই ঘাতক লরিটিকে ঢোলাহাট থানায় নিয়ে আসা হয়েছে ।

পুলিশ সুুপার আরও জানান, লরির চালকের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে, মৃত ব্য়ক্তির পরিচয় জানারও চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ দেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ পুলিশ মর্গে নিয়ে আসা হয়েছে ৷

এদিন সকালে দুই গাড়ির সংঘর্ষের বিকট আওয়াজে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয়রা ৷ আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ঢোলাহাট থানার পুলিশ ৷ দুর্ঘটনার জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে রাস্তা ৷ বেশ কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন পুলিশ কর্মীরা ৷

ROAD ACCIDENT IN SOUTH 24 PARGANA
কুয়াশার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাসে ধাক্কা লরির (ইটিভি ভারত)

আহত এক যাত্রীর আত্মীয় হাবিবুল্লাহ হালদার বলেন, "দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি পরিবারের একজন গুরুতর আহত হয়েছেন ৷ স্থানীয়রা জানায় বাসটি যাত্রী নিয়ে লক্ষ্মীকান্তপুরের দিকে যাচ্ছিল ৷ উল্টো দিক থেকে একটি লরি দ্রুতগতিতে এসে বাসটিকে ধাক্কা মারে ।" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার পর ঘাতক লরির চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গিয়েছেন ৷ তবে লরিটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে ঢোলাহাট থানার পুলিশ ৷ দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাসটিকেও থানায় নিয়ে আসা হয়েছে । দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ঢোলাহাট থানার পুলিশ ।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একই পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় দুইজনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ । মৃত বাইক আরোহীদের মধ্যে একজন তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি ৷ তাঁকে পিষে দেয় পিকআপ ভ্যানটি ৷ এই ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই একই পিকআপ ভ্যান আরও এক বাইকে ধাক্কা মারলে সেখানেও আরোহীর মৃত্যু হয় ৷ এর পরপরই ক্ষুব্ধ জনতা ঘাতক পিকআপ ভ্যানটিতে আগুন লাগিয়ে দেন ।

পড়ুন: একই পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় তৃণমূল নেতা-সহ 2 জনের মৃত্যু, গাড়িতে আগুন জনতার

