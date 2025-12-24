ঘন কুয়াশায় বাস-লরির সংঘর্ষ; মৃত 1, আহত 9

ঘন কুয়াশায় বাস-লরির সংঘর্ষ; মৃত 1, আহত 9
বাসের সঙ্গে পণ্যবাহী লরির ধাক্কায় দক্ষিণ 24 পরগনার ঢোলাহাটে মৃত্য়ু হল একজনের ৷ স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন গুরুতর আহত আরও 9 জন ৷
Published : December 24, 2025 at 11:28 AM IST
ঢোলাহাট, 24 ডিসেম্বর: ঘন কুয়াশায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা দক্ষিণ 24 পরগনায় ৷ বাসের সঙ্গে পণ্যবাহী লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল একজনের ৷ গুরুতর আহত হয়েছেন আরও 9 জন । বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ঢোলাহাট থানার অন্তর্গত জুমাইনস্কর এলাকায় ৷
জানা গিয়েছে, যাত্রীদের নিয়ে জুমাইনস্কর থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর এলাকার দিকে আসছিল বাসটি ৷ রাস্তার উল্টো দিক থেকে আসছিল একটি পণ্যবাহী লরি ৷ দৃশ্যমানতা কম থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটিতে সজোরে ধাক্কা মারে দ্রুত গতিতে আসা লরিটি ৷ ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয় ৷
এই বিষয়ে সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার কোটেশ্বর রাও জানান, বুধবার সকালে ঢোলাহাট থানা এলাকায় ভয়াবহ একটি দুর্ঘটনা ঘটে ৷ বাস ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন । স্থানীয়রা আহত ব্যক্তিদেরকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যায় । ঘন কুয়াশার কারণে এই দুর্ঘটনা । ইতিমধ্যেই ঘাতক লরিটিকে ঢোলাহাট থানায় নিয়ে আসা হয়েছে ।
পুলিশ সুুপার আরও জানান, লরির চালকের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে, মৃত ব্য়ক্তির পরিচয় জানারও চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ দেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ পুলিশ মর্গে নিয়ে আসা হয়েছে ৷
এদিন সকালে দুই গাড়ির সংঘর্ষের বিকট আওয়াজে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয়রা ৷ আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ঢোলাহাট থানার পুলিশ ৷ দুর্ঘটনার জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে রাস্তা ৷ বেশ কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন পুলিশ কর্মীরা ৷
আহত এক যাত্রীর আত্মীয় হাবিবুল্লাহ হালদার বলেন, "দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি পরিবারের একজন গুরুতর আহত হয়েছেন ৷ স্থানীয়রা জানায় বাসটি যাত্রী নিয়ে লক্ষ্মীকান্তপুরের দিকে যাচ্ছিল ৷ উল্টো দিক থেকে একটি লরি দ্রুতগতিতে এসে বাসটিকে ধাক্কা মারে ।" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার পর ঘাতক লরির চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গিয়েছেন ৷ তবে লরিটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে ঢোলাহাট থানার পুলিশ ৷ দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাসটিকেও থানায় নিয়ে আসা হয়েছে । দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ঢোলাহাট থানার পুলিশ ।
উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একই পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় দুইজনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ । মৃত বাইক আরোহীদের মধ্যে একজন তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি ৷ তাঁকে পিষে দেয় পিকআপ ভ্যানটি ৷ এই ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই একই পিকআপ ভ্যান আরও এক বাইকে ধাক্কা মারলে সেখানেও আরোহীর মৃত্যু হয় ৷ এর পরপরই ক্ষুব্ধ জনতা ঘাতক পিকআপ ভ্যানটিতে আগুন লাগিয়ে দেন ।