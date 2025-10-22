ETV Bharat / state

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দেড়শো ফুট গভীর খাদে গাড়ি, কার্শিয়াংয়ে মৃত 4; আহত 16

যাত্রীদের নিয়ে কার্শিয়াং থেকে নেপালে যাচ্ছিল একটি গাড়ি ৷ নলদাড়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় যাত্রীবাহী গাড়ি ৷ মৃত্যু হয়েছে 4 জনের ৷

Road Accident
পাহাড়ি রাস্তা থেকে গড়িয়ে খাদে পড়ে রয়েছে গাড়ি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 22, 2025 at 6:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কার্শিয়াং, 22 অক্টোবর: ফের পাহাড়ি রাস্তায় পথ দুর্ঘটনা ৷ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রী-সহ দেড়শো ফুট গভীর খাদে গড়িয়ে পড়ল গাড়ি ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থলে দু'জনের মৃত্যু হয় ৷ পরে আরও দু'জন প্রাণ হারান ৷ আহত আরও 16 জন ৷ বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে মিরিকের কাছে নলদাড়ার পুটুংয়ে ৷ গাড়িটিতে 19-20 জন ছিলেন বলে খবর ৷

কার্শিয়াংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায় বলেন, "মিরিক পার করার পর নলদাড়ায় একটি যাত্রীবাহী গাড়ির দুর্ঘটনা ঘটে ৷ সেখানে চারজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷ মৃতদের তিন জন নেপালের ও একজন নকশালবাড়ির বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে ৷ মৃতদের নাম পরিচয় জানার কাজ চলছে ৷ মৃত ও আহতদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে ৷ দুর্ঘটনার কবলে পড়া গাড়িটিও উদ্ধার করা হয়েছে ৷ কেন এই দুর্ঘটনা ঘটল, তার সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"

চার দিন আগে গত সপ্তাহে পাঙখাবাড়িতে একইভাবে দুর্ঘটনার কবলে পরেছিল যাত্রী বোঝাই গাড়ি। একইভাবে খাদে গরিয়ে পরায় সেইসময় দুজন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। ফের একবার পাহাড়ি রাস্তায় সড়ক দুর্ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে যাত্রীদের মধ্যে।

পুলিশ সূত্রে খবর, এদিক সকালে যাত্রী নিয়ে কার্শিয়াং থেকে নেপালের কাকরভিটা যাচ্ছিল একটি গাড়ি ৷ পুটুংয়ের কাছে আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারায় গাড়িটি ৷ ব্রেক ফেল হয়ে যাওয়ায় গাড়িটি পিছনে যেতে শুরু করে বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা ৷ এরপর সোজা খাদে গড়িয়ে পড়ে যায় ৷

স্থানীয়রা ঘটনাটি দেখামাত্র পুলিশে খবর দেয় ৷ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পানিঘাটা থানার পুলিশ ৷ এরপর পুলিশ, দমকল ও স্থানীয়দের সাহায্যে নিহত ও আহতদের উদ্ধার করা হয় ৷ প্রত্যেককে উদ্ধার করে নকশালবাড়ি ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহতরা এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ মৃতদের মধ্যে তিন জন নেপালের বাসিন্দা ও একজন নকশালবাড়ির জাবরার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে ৷

এই পথ দুর্ঘটনা নিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী সন্দিপ দার্নাল বলেন, "মিরিক হয়ে গাড়িটি নেপালে যাচ্ছিল ৷ আচমকা গাড়িটির ব্রেক ফেল হয়ে যায় এবং সেটি পিছন দিকে যেতে শুরু করে ৷ দেখতে দেখতে গাড়িটা খাদে পড়ে যায় ৷ আমরা স্থানীয়রা প্রথমে উদ্ধার কাজ শুরু করি ৷ পরে পুলিশ আসে ৷ ঘটনাস্থলে প্রথমে দু'জনের মৃত্যু হয়েছিল ৷ পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় আরও দু'জনের মৃত্যু হয় ৷ আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷" পাহাড়ে একের পর এক পথ দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে ৷

TAGGED:

CAR ACCIDENT IN MIRIK
ROAD ACCIDENT IN KURSEONG
CAR FELL DOWN
পাহাড়ে পথ দুর্ঘটনা
ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.