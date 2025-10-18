নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ল গাড়ি, কার্শিয়াংয়ের পাঙ্খাবাড়িতে মৃত্যু দুই যুবকের

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ল গাড়ি, কার্শিয়াংয়ের পাঙ্খাবাড়িতে মৃত্যু দুই যুবকের
পাঁচ জন যুবক বাড়ি ফিরছিলেন ৷ কিন্তু পাঙ্খাবাড়ি এলাকায় পাহাড়ের বাঁকে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক ৷ গাড়িটি গড়িয়ে খাদে পড়ে যায় ৷
Published : October 18, 2025 at 1:42 PM IST
কার্শিয়াং, 18 অক্টোবর: পাহাড়ে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ৷ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ল যাত্রীবোঝাই গাড়ি ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে দুই যুবকের ৷ শনিবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটে কার্শিয়াং মহকুমার পাঙ্খাবাড়ি এলাকার তিনঘুমটিতে ৷ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও তিন জন যুবক ৷
এই বিষয়ে কার্শিয়াংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায় বলেন, "সকালে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ ওই ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ তিন জন আহত হয়েছেন ৷ প্রত্যেকেই নকশালবাড়ির বাসিন্দা ৷ আহতদের উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷ কেন দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের একজন নকশালবাড়ি ব্লকের ফুটানিমোড়ের বাসিন্দা সুমিত সিংহ ৷ অন্যজন কোটিয়া জোতের বাসিন্দা রাজেশ পাসোয়ান ৷ আহতরা রথখোলার বাসিন্দা রাজ দাস ও তারক বিশ্বাস এবং কোটিয়া জোতের বাসিন্দা করণ ঠাকুর ৷
শুক্রবার মাঝরাতে গাড়িতে করে পাহাড়ে ঘুরতে গিয়েছিলেন ওই পাঁচ জন ৷ শনিবার তাঁরা বাড়ি ফিরছিলেন ৷ ভোরে পাঙ্খাবাড়ির রাস্তায় বাঁক নেওয়ার সময় আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে গাড়িটি এবং গড়িয়ে খাদে পড়ে যায় ৷ ঘটনাটি দেখতে পান স্থানীয়রা ৷
তাঁরা পুলিশে খবর দেন ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কার্শিয়াং ও গাড়িধুরা থানার পুলিশ ৷ এরপর পুলিশের পাশাপাশি পৌঁছয় দমকল ৷ শুরু হয় উদ্ধারকাজ ৷ জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে সুমিত ও রাজেশের ৷ বাকি তিন জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
এর আগে দুর্গাপুজোর পরপরই পাহাড়ে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান 4 জন ৷ 4 অক্টোবর ভোররাতে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে সিকিম থেকে কালিম্পংয়ে ফিরছিল একটি যাত্রীবাহী গাড়ি ৷ মেল্লিতে কিরনে এলাকার কাছে আচমকা গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় 50 মিটার গভীর তিস্তার খাদে পড়ে উলটে যায় ৷ ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় চালক-সহ 4 জনের ৷ আহত হন আরও 3 জন ৷
দশমীর দিন রাতে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় 4 জনের ৷ জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি শহরে এশিয়ান হাইওয়ের 2 নম্বর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় হাইওয়ের পাশে একটি দোকানের সামনে 12 জন দাঁড়িয়ে ছিলেন ৷ তখন জলপাইগুড়ির দিক থেকে একটি গাড়ি দ্রুত গতিতে এসে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনকে ধাক্কা মেরে দোকানে ঢুকে যায় ৷ বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় লোকজন সেখানে ছুটে আসেন ৷ তাঁরাই আহতদের উদ্ধার করেন ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাস্থলেই তিন জনের মৃত্যু হয় এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজনের মৃত্যু হয় ৷