ষষ্ঠীর রাতে বাইক-স্কুটির সংঘর্ষ ! মৃত 3 যুবক, আশঙ্কাজনক 3
Road Accident in Kolaghat: দুর্ঘটনার কবলে পড়া কারও মাথায় হেলমেট ছিল না ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷
Published : October 17, 2026 at 1:55 PM IST
কোলাঘাট, 17 অক্টোবর: ষষ্ঠীর রাতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ৷ বাইক ও স্কুটির সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে তিনজনের ৷ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিন যুবক । আশঙ্কাজনক অবস্থায় তমলুক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি তাঁরা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাত প্রায় তিনটের দিকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট থানার মেছেদার শান্তিপুরে হলদিয়া–মেছেদা রাজ্য সড়কে ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "ভোর তিনটের দিকে আমরা দুর্ঘটনার খবর পাই । ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে তমলুক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । কয়েকজন মারা গিয়েছে । দু'টি গাড়ি থানায় নিয়ে আসা হয়েছে । তদন্ত চলছে ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুজোয় ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়েন বাইক ও স্কুটির আরোহীরা । রাতের অন্ধকারে হলদিয়া–মেছেদা রাজ্য সড়কের উপর দু'টি বাইকের সংঘর্ষ হয় । সংঘর্ষের অভিঘাতে বাইক ও স্কুটিটি দুমড়ে মুচড়ে যায় ।
স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পেয়ে দ্রুত উদ্ধারকাজে হাত লাগান । খবর দেওয়া হয় কোলাঘাট থানায় । দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোলাঘাট থানার পুলিশ । পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় আহতদের উদ্ধার করে মেছেদার তমলুক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে । তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে ।
মৃত তিনজনের মধ্যে একজনের বাড়ি কোলাঘাট থানার রামচন্দ্রপুরে । বাকি দু'জন নন্দকুমার থানার শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকাযর বাসিন্দা ৷ প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় জড়িত বাইক ও স্কুটির কোনও আরোহীর মাথায় হেলমেট ছিল না । দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
এদিকে এই পথ দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে হলদিয়া–মেছেদা রাজ্য সড়ক । ফলে ওই রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয় । পরে পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার উদ্যোগ নেয় । রাতে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে ।
স্থানীয় বাসিন্দা শেখ সিকান্দার বলেন, "তমলুকের দিক থেকে স্কুটি আসছিল ৷ আর মেছেদার দিক থেকে বাইক যাচ্ছিল ৷ রাত তিনটের দিকে মুখোমুখি ধাক্কা মেরেছে ৷ দুর্ঘটনার পর সকলে রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিল ৷ আমরা পুলিশকে খবর দিলে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে ৷ কারও মাথায় হেলমেট ছিল না ৷"