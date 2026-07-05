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ব্রিজের উপরে টোটোকে ধাক্কা ডাম্পারের, প্রাণ গেল 2 জনের

উল্টো দিক থেকে এসে যাত্রীবাহী টোটোতে ধাক্কা ৷ মাঝরাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে যাত্রীরা ৷ মৃত্যু 2 জনের, দুর্ঘটনায় আহত আরও 2 ৷

DIED IN ROAD ACCIDENT
জলপাইগুড়ি মাল ব্লকের ওদলাবাড়ি চেল সেতু এলাকায় পথ দুর্ঘটনা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 5, 2026 at 9:07 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 5 জুলাই: বাজার করে টোটোতে ফিরছিলেন ক'য়েকজন। আচমকা উল্টো দিক থেকে আসা একটি ছোট ডাম্পার টোটোটিকে ধাক্কা দিতেই বিপত্তি ! ডাম্পারের প্রবল ধাক্কায় তিনচাকা টোটোটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় ৷ রবিবার বিকেলে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ি মাল ব্লকের ওদলাবাড়ি চেল সেতু এলাকায়।

ঘটনাস্থলেই এক টোটোযাত্রীর মৃত্যু হয় 2 জনের। গুরুতর আহত হন আরও দু'জন। মৃত উভয়েরই ও আহতদের মধ্যে দু'জনের পরিচয় জানতে পেরেছে পুলিশ ৷ মৃত অনীশ কুজুরের বয়স (23), তিনিই টোটোটি চালাচ্ছিলেন। অন্যজন, মানোয়াল কুজুর (26)। আহতরা হলেন, হেমরাজ বগোয়ার (26) এবং নিহির বাগবর (21)। এক মৃত-সহ আহত দু'জনেরই বাড়ি সাইলি চা-বাগানের চেল লাইন এলাকার বাসিন্দা। টোটোচালক ওদলাবাড়ির বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকেলে ওদলাবাড়ি বাজার থেকে টোটোটি সাইলি চা-বাগানের দিকে ফিরছিল। টোটোতে চালক-সহ মোট চার জন ছিলেন। 17 নম্বর জাতীয় সড়কের চেল সেতুতে পৌঁছতেই মালবাজারের দিক থেকে আসা একটি ক্যান্টার ট্রাক টোটোটিকে ধাক্কা মারে ৷ সংঘর্ষের তীব্রতায় টোটোটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। মাঝরাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকেন যাত্রীরা ৷ পথ দুর্ঘটনা দেখে দ্রুত ছুটে আসেন পথচারী তথা স্থানীয় মানুষজন।

ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান মানোয়াল কুজুর, পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় টোটোচালক অনীশ কুজুরের। আহত দু'জনের চিকিৎসা চলছে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ৷ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মালবাজার থানার পুলিশ ৷ আহতদের উদ্ধার করে মালবাজার হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্থ টোটো এবং ছোট ডাম্পারটিকে বাজেয়াপ্ত করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মালবাজার থানার পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শী, আশিক আলি বলেন, "ব্রিজের উপরেই টোটো এবং ডাম্পারের সংঘর্ষ হয়, তাতেই দু'জনের প্রাণ যায়।"

TAGGED:

MAL ROAD ACCIDENT
JALPAIGURI TOTO ACCIDENT
টোটোকে ধাক্কা ডাম্পারের
জলপাইগুড়িতে পথ দুর্ঘটনা
DIED IN ROAD ACCIDENT

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