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তারাপীঠে আগুনে মৃত 9, রয়েছে দুই শিশু-সহ একই পরিবারের পাঁচজন

শ্রাবণের শেষ সোমবারে তারাপীঠে অঘটন ৷ হোটেলে আগুন লেগে আটজনের মৃত্যু ৷ বরাতজোরে প্রাণে বাঁচলেন কয়েকজন ৷ শোকপ্রকাশ মোদি-মমতার ৷

TARAPITH HOTEL FIRE
তারাপীঠের বিদেশিনী হোটেলে আগুন লাগার পরবর্তী মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 17, 2026 at 8:07 AM IST

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তারাপীঠ, 17 অগস্ট : বীরভূমের তারাপীঠে একটি হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হল কমপক্ষে আটজনের ৷ সোমবার ভোররাতে এই ঘটনায় গুরুতর অসুস্থ আরও অনেকে ৷ তদন্তে নেমে হোটেল মালিকের ছেলে কল্যাণ পালকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোরের দিকে প্রথমে হোটেলের রিসেপশনে আগুন লাগে ৷ কেউ টের না পাওয়ায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে হোটেলের বিভিন্ন দিকে । সেই সময় আবাসিকরা ঘুমোচ্ছিলেন ৷

আগুন লাগার পরবর্তীতে পুলিশ সুপার ও আহতদের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

সোমবার দুপুরে এক্স হ্যান্ডেলে এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন তিনি। তারাপীঠ কাণ্ডে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সোশাল মিডিয়ায় তাঁর শোকবার্তায় লিখেছেন, ‘সবরকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও 8 জনের মর্মান্তিক মৃত্যু এড়ানো যায়নি। পবিত্র শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার পুজো দেওয়ার জন্য ওই হোটেলের অতিথিরা তারাপীঠের মন্দির নগরীতে এসেছিলেন। যাঁরা তাঁদের আপনজনদের হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার গভীর শোক ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।’

দমকল সূত্রে খবর, পুণ্য়ার্থীরা ঘুমিয়ে থাকায় আগুন লাগার বিষয়টি টের পাননি ৷ বদ্ধ ঘরে ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকে । তাঁদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে 8 জনের ৷ মৃতদের মধ্যে মেঘালয়ের একই পরিবারের পাঁচজন রয়েছে ৷ যাদের মধ্যে দু'জন শিশু ৷ এছাড়া, 28 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং সাতজন চিকিৎসাধীন ৷ হোটেল কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, শর্ট সার্কিট থেকেই এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ৷ রামপুরহাট থেকে দমকলের দু'টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ আহতদের রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ মৃতদের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ ও প্রশাসন ৷

TARAPITH bideshini HOTEL FIRE
আগুন লাগার পর বিদেশিনী হোটেলের সামনে পুলিশ (ইটিভি ভারত)

পুলিশের বক্তব্য

পুলিশ জানিয়েছে, ভোরবেলা তারাপীঠের একটি হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত সাতজন নিহত এবং আরও কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন । চারতলা ওই হোটেলের নিচতলায় ভোর 5টার দিকে আগুন লাগে ৷ তখন অধিকাংশই ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন । দমকলের গাড়ি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে । হাসপাতাল সূত্রে প্রথমে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেলেও পরে পুলিশ জানায় মৃতের সংখ্যা সাত ৷

বীরভূম জেলার পুলিশ সুপার বিদিত রাজ বন্দেশ বলেন, "ভোর পাঁচটার আশপাশে তারাপীঠের বিদেশিনী লজ থেকে একজন লোকের ফোন আসে থানায় যে এখানে ধোঁয়া বেরোচ্ছে মনে হয় আগুন লেগে গিয়েছে ৷ তারপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে ৷ দমকলবাহিনীও দ্রুতই পৌঁছয় ৷ ফায়ার ব্রিগেড ও পুলিশ যৌথভাবে এখান থেকে মোট 33 জনকে উদ্ধার করেছে ৷ ব্যালকনি-সহ হোটেলের এদিক ওদিকে আটকে পড়েছিলেন এমন 22 জনকে মইয়ের সাহায্যে উদ্ধার করা হয় ৷ 11 জনকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে ৷ দুর্ঘটনার খবর সাতজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ তাদের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ ৷"

TARAPITH HOTEL FIRE
হোটেল সংলগ্ন এলাকায় পুলিশ (ইটিভি ভারত)

ধৃত হোটেল মালিকের ছেলের বক্তব্য

হোটেল মালিকের ছেলে কল্যাণ পাল বলেন, "ভোর সাড়ে 4টের দিকে এসির এমসিবি (MCB)-তে শর্ট সার্কিট হয় এবং সেখান থেকেই আগুনের সূত্রপাত ঘটে । ঘটনাস্থলে নৈশপ্রহরী উপস্থিত ছিলেন; আগুন দেখতে পেয়েই তিনি সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের সতর্ক করেন এবং ফায়ার অ্যালার্ম বা কলিং বেল বাজিয়ে দেন । সকলে জেগে ওঠেন এবং ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে । আগুনের ধোঁয়া ওপরের দিকে উঠতে থাকায় অনেকের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায় । আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বেশ কিছু প্রচেষ্টা চালানো হয় ।"

পুণ্যার্থীর অভিজ্ঞতা

বরাতজোরে আগুন থেকে প্রাণে বাঁচেন কলকাতা থেকে আগত এক মহিলা পুণ্যার্থী ৷ হোটেলের ভিতরের আতঙ্কজনক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, "হঠাৎ করেই পুরো হোটেল ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় । আমরা শ্বাস নিতে পারছিলাম না এবং বাইরে বের হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল ।"

তদন্ত শুরু পুলিশের

পুলিশের তদন্তের মূল নজরে রয়েছে হোটেলের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা । সেখানে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ছিল কি না, জরুরি পরিস্থিতিতে অতিথিদের বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল কি না এবং হোটেল কর্তৃপক্ষ সমস্ত সরকারি নিরাপত্তা বিধি মেনেছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

TARAPITH bideshini HOTEL
এই বিদেশিনী লজেই আগুন লাগে (ইটিভি ভারত)

অগ্নিকাণ্ডের সময় হোটেলের একাধিক তলায় ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ায় অনেক আবাসিক ঘরের ভিতর আটকে পড়েন । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকজন আবাসিক অভিযোগ করেছেন, হোটেলের পিছনের দিকের একটি দরজা বন্ধ ছিল । ফলে আগুন ও ধোঁয়ার মধ্যে তাঁরা ওই পথ দিয়ে বেরোতে পারেননি । সেই অভিযোগও গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ ।

Mamata Banerjee on Tarapith Hotel Fire
মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের এক্স পোস্ট (মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের এক্স পোস্টের স্ক্রিনশট)

ঘটনায় শোকপ্রকাশ মমতার

তারাপীঠের এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, "তারাপীঠে আকস্মিক ও মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আমি শোকস্তব্ধ । এই ভয়াবহ বিপর্যয়ে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করছি । যাঁরা আপনজন হারিয়ে নিঃস্ব, তাঁদের এই দুঃসহ শোক সহ্য করার শক্তি ঈশ্বর প্রদান করুন । একইসঙ্গে, যাঁরা আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন, তাঁদের দ্রুত ও পরিপূর্ণ সুস্থতা প্রার্থনা করছি ।"

শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার উপলক্ষে তারাপীঠে ভক্তদের প্রচুর ভিড় । প্রতিদিন বিহার ও ঝাড়খণ্ডের হাজার হাজার পুণ্যার্থী দেওঘর থেকে সোজা তারাপীঠে আসছেন । অন্য়ান্য জায়গা থেকেও লোকজন আসছেন দলে দলে ৷ ফলে কোনও হোটেলেই তিল ধারণের জায়গা নেই বলা চলে । এই হোটেলেও পুণ্যার্থীদের ভিড় ছিল ৷ আধিকারিকরা জানান, নিহতদের মধ্যে কয়েকজন তীর্থযাত্রী রয়েছেন ৷ তারা মায়ের কাছে পুজো দেওয়ার জন্য এখানে এসেছিলেন ৷

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তারাপীঠে হোটেলে আগুন
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