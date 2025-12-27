ঘন কুয়াশায় ট্রেলার-গাড়ি সংঘর্ষ, আলিপুরদুয়ারে মৃত 3

ঘন কুয়াশায় ট্রেলার-গাড়ি সংঘর্ষ, আলিপুরদুয়ারে মৃত 3
ঘন কুয়াশায় আলিপুরদুয়ারে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ৷ দৃশ্যমানতা কম থাকার একটি চারচাকা গাড়ি ও ট্রেলারের সংঘর্ষে 3 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷
Published : December 27, 2025 at 3:59 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 27 ডিসেম্বর: ঘন কুয়াশায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ! চারচাকা গাড়ি ও ট্রেলারের সংঘর্ষে 3 জনের মৃত্যু ৷ শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার জেলার গরম বস্তি এলাকার 31 নম্বর জাতীয় সড়কে ৷
জানা গিয়েছে, হাসিমারা থেকে আলিপুরদুয়ারের দিকে যাচ্ছিল চারচাকা গাড়িটি । রাস্তার অপরদিকে অসম থেকে আসছিল ট্রেলারটি । সকালে ঘন কুয়াশায় কিছু দেখতে না-পেয়ে আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই গাড়ির সংঘর্ষ হয় । সংঘর্ষের তীব্রতায় চারচাকা গাড়িটি সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায় ৷ সংঘর্ষের পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে উল্টে যায় ট্রেলারটি ।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন নিমতি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি মিঠুন বর্মন ৷ তিনি বলেন, "এদিন সকালে একটি ট্রেলার অসম থেকে আসছিল এবং চারচাকা গাড়িটি (নম্বর WB 16AN 8787) হাসিমারা থেকে আলিপুরদুয়ারের দিকে যাচ্ছিল । গরম বস্তি এলাকায় ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কম থাকায় এবং সম্ভবত দ্রুত গতির জন্য দুর্ঘটনাটি ঘটে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয় ।"
দুর্ঘটনার শব্দে আশপাশের মানুষজন ছুটে আসেন । স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় গাড়িতে থাকা 3 জনকে উদ্ধার করেন পুলিশকর্মীরা ৷ তৎক্ষণাৎ তাঁদের আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয় । তবে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা সকলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত 3 জনই আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম এলাকার বাসিন্দা । ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
উল্লেখ্য, গত কয়েকদিনে রাজ্যজুড়ে বেশ খানিকটা নেমেছে তাপমাত্রার পারদ ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্রই একই চিত্র ৷ সেই সঙ্গে রয়েছে ঘন কুয়াশার দাপট ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, নতুন বছর আসার আগে আগামী দু’দিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ 1 থেকে 2 ডিগ্রি নামতে পারে । এই আবহে ঘন কুয়াশায় রাস্তাঘাটে চলাফেরার ক্ষেত্রে হাওয়া অফিস সতর্কতা জারি করেছে আগেই ৷
গত বুধবার ঘন কুয়াশায় দক্ষিণ 24 পরগনায় বাস-লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু হয় ৷ আহত হন আরও বেশ কয়েকজন ৷ ঘটনাটি দক্ষিণ 24 পরগনার ঢোলাহাট থানার অন্তর্গত জুমাইনস্কর এলাকায় ৷ যাত্রীদের নিয়ে জুমাইনস্কর থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর এলাকার দিকে যাচ্ছিল বাসটি ৷ দৃশ্যমানতা কম থাকায় উল্টো দিক থেকে আসা লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটিতে ধাক্কা মারে ৷ ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয় ৷