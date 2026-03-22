গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে দুই শিশুকে পিষে দিল যুবক, গুরুতর আহত আরও তিন

গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে দুই শিশুকে পিষে দিল যুবক, গুরুতর আহত আরও তিন
দুই শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায় ৷ পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ আহত শিশুদের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে ৷
Published : March 22, 2026 at 7:33 PM IST
সামশেরগঞ্জ, 22 মার্চ: ঈদের রেশ কাটতে না কাটতেই সামসেরগঞ্জে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। গ্রামের রাস্তায় চারচাকা গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাঁচ শিশুকে ধাক্কা মারল চালক। মৃত্যু হল দুই শিশুর। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও তিনজন। দুর্ঘটনার পরই গা ঢাকা দিয়েছে চালক ৷ তার খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে ৷
রবিবার বিকেলের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ান পুরসভার 16 নম্বর ওয়ার্ডের দিঘরি এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই দুই শিশুর নাম আহিল আক্তার (6) এবং সমীর শেখ (9)। সমীরের বাড়ি দিঘরি এবং আহিলের বাড়ি স্থানীয় ঘনশ্যামপুর গ্রামে। ফরাক্কার এসডিপিও শেখ শামসুদ্দিন বলেন, "ঘাতক গাড়িটি আটক করা হয়েছে। তবে চালক পলাতক। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার বিকেলে কয়েকজন যুবক একটি চারচাকা গাড়ি নিয়ে দিঘরির রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। ড্রাইভারের সিটে বসে গাড়ি চালানো শিখছিল এক যুবক। হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খেলতে থাকা কয়েকজন শিশুকে সজোরে ধাক্কা মারে গাড়িটি। পাঁচ শিশু একটি দোকানে পাশে বসে খেলছিল। সোজা গিয়ে তাদের ধাক্কা মারে গাড়িটি ৷
দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ছুটে এসে আহত শিশুদের উদ্ধার করেন। গুরুতর জখম অবস্থায় তাদের তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় অনুপনগর গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা আহিল আক্তারকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত বাকি চার শিশুর চিকিৎসা শুরু হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের প্রথমে জঙ্গিপুর ও পরে বহরমপুরে রেফার করা হয়। বহরমপুরে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় সমীর শেখের।
ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। উত্তেজিত জনতার সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দুর্ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চলের সৃষ্টি হয় এলাকাজুড়ে। ক্ষোভে ফুঁসতে থাকেন এলাকাবাসী। যেভাবে দুই শিশুর মৃত্যু হল তা পরিবারের পাশাপাশি প্রতিবেশীরাও মেনে নিতে পারছেন না ৷
ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানার চেষ্টা হচ্ছে ঠিক কীভাবে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল ৷ সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। দুই শিশুর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। অভিযুক্ত যুবকদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।