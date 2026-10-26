লক্ষ্মীপুজোর রাতে বাসস্ট্যান্ডে আগুন, দাউ দাউ করে জ্বলল তিনটে বাস
Medinipur Bus Stand Fire: পুলিশের অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে ৷ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল ৷
Published : October 26, 2026 at 8:42 AM IST
মেদিনীপুর, 26 অক্টোবর: লক্ষ্মীপুজোর রাতে মেদিনীপুর বাসস্ট্যান্ডে জ্বলল একাধিক বাস ৷ কিছু বোঝার আগেই আগুনে পুড়ল তিনটে বাস । তবে এরপরই দমকলের দু'টি ইঞ্জিন এসে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে । বড় প্রাণহানি না করলেও বাসের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে খবর ।
যেহেতু লক্ষ্মীপুজোর রাত তাই অনেকেই জেগে ছিলেন তখনও ৷ রাত 12টা নাগাদ হঠাৎই বাসস্ট্যান্ডে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পান স্থানীয়রা । ক্ষণিকের মধ্যেই সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে এক থেকে অন্য বাসে । খবর পৌঁছতেই ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ও দমকল ৷ প্রথমে একটা ইঞ্জিন এলেও পরে আরও একটি এসে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আনে আগুন ৷
বাসস্ট্যান্ডে ঘটনাস্থলের পাশেই ছিল ইলেকট্রিক পোস্ট যা থেকে বড় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা ছিল প্রবল ৷ এছাড়াও বাসস্ট্যান্ডের কাছে ছিল একাধিক লজ, পুলিশ সুপার ও জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক বাংলো এবং একাধিক বাস । গভীর রাতে এই আগুন লাগার ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকাজুড়ে ।
এই বিষয়ে সমাপ্তি দাস নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন,"হঠাৎ বারোটা নাগাদ শুনি চিৎকার চেঁচামেচি । এরপর আগুন আর ধোঁয়া দেখতে পাই । তখনই আমরা ভিডিয়ো তুলে পোস্ট করি সোশাল মিডিয়ায় । আমরা দেখলাম একে একে দুটো বাসে আগুন ধরছে । এরপর দমকল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ যে বাসে আগুন ধরেছিল তার পাশেই ইলেকট্রিক পোস্ট ছিল ৷ তাতে আগুন ছড়িয়ে পড়েনি এটাই সৌভাগ্য ৷"
যদিও মেদিনীপুর কোতোয়ালির এক পুলিশ আধিকারিক বলেন,"আগুন লাগার খবর পেয়ে আমরাও ছুটে আসি । মোট তিনটি বাসে আগুন লেগেছিল । তবে বড় কিছু ঘটার আগে দমকল নিভিয়ে ফেলেছে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে । আমাদের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিটের জেরেই আগুন । কারণ, আগুন ছাদ থেকে নিচে ছড়িয়ে পড়েনি বরং নিচ থেকে উপরে উঠেছে ।"
বেশ কয়েক বছর আগে এরকমই গভীর রাতের আগুনে পুড়ে গিয়েছিল মেদিনীপুর শহরের এই বাসস্ট্যান্ডের সামনে এলআইসির থাকা সমস্ত ছোট বড় কাপড় দোকান । রাতের অন্ধকারে শর্ট-সার্কিটের জেরে এই ঘটনায় ঠিক পুজোর আগে ব্যবসা হারিয়ে কর্মহীন হয়ে পড়েছিলেন এই মেদিনীপুর শহরের বেশ কয়েকজন দোকানদার । ফের সেই বাসস্ট্যান্ডে আগুন লাগার ঘটনা ৷