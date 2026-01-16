কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে গণ-ইস্তফা 70 জন BLO-র
বিএলওদের অভিযোগ, 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসি'-এর নামে ভোটাদের হেনস্তা করা হচ্ছে ৷ এর দায় তাঁরা নিতে চান না ৷
Published : January 16, 2026 at 8:13 PM IST
ইলামবাজার, 16 জানুয়ারি: কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে গণ-ইস্তফা দিলেন প্রায় 70 জন বিএলও ৷ বীরভূমের ইলামবাজার বিডিও অফিসে গিয়ে ইস্তফা পত্র জমা দেন তাঁরা ৷ বিএলওদের অভিযোগ, 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসি'-এর নামে সাধারণ ভোটাদের হেনস্তা করা হচ্ছে ৷ আর এর দায় বিএলও-রা নিতে চান না ৷ তাই কাজ থেকে অব্যাহতি চেয়ে গণ-ইস্তফা দিলেন তাঁরা ৷
বীরভূমের ইলামবাজার ব্লকের বিডিও অনির্বাণ মজুমদার বলেন, "বিএলও-রা সকলেই স্কুল শিক্ষক ৷ প্রথম দিন থেকেই খুব ভালো কাজ করছেন ৷ তাঁদের জন্যই মূলত এত ভালো ভাবে এসআইআর-এর কাজ চলছে ৷ কিন্তু, খুবই চাপ যাচ্ছে কাজের ৷ তাই তাঁদের দাবির সঙ্গে আমি একদম সহমত । তাও আমি সকলকে অনুরোধ করেছি কাজ করার জন্য ৷ যাতে কোনও বৈধ ভোটারের নাম না-বাদ যায় ।"
রাজ্যে চলছে স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন (এসআইআর)। কিন্তু, যত দিন যাচ্ছে নির্বাচন কমিশনের নতুন নতুন ঘোষণা ও নিয়মের জেরে সাধারণ মানুষকে নাজেহাল হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ ৷ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভূরি ভূরি অভিযোগ উঠছে কমিশনের বিরুদ্ধে । এরই মাঝে হঠাৎ করে মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডকে বৈধ নথি হিসাবে গ্রহণ করা হবে না বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ তা নিয়েও নানা মহলে প্রশ্ন উঠেছে ।
আর এসবের মাঝে জনরোষের মুখে পড়তে হচ্ছে বিএলওদের ৷ নিজ নিজ স্কুলের কাজের পাশাপাশি এসআইআর-এর কাজ করে চলেছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা ৷ বাড়ি বাড়ি এমুনারেশন ফর্ম বিতরণ থেকে শুরু করে পরবর্তীতে নোটিশ জারি সবই তাঁদের দায়িত্ব ৷ তাই কমিশনের জারি করা 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসি'তে আবারও ভোটাররা আবারও হেনস্তার শিকার হলে তার আঁচ তাঁদের উপরেই পড়বে বলে আশঙ্কা বিএলওদের একাংশের । এমনই আশঙ্কা থেকে এদিন বীরভূমের ইলামবাজারের প্রায় 70 জন বিএলও গণ ইস্তফা দিলেন ৷
ইস্তফা পত্রে তাঁরা লিখেছেন, 'আমাদের অধিকাংশ ভোটারই আর্থিকভাবে দুর্বল ও শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে থাকা শ্রেণির, যাঁদের কাছে নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত একাধিক নথিপত্র থাকা সম্ভব নয় । এর ফলে লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসি সংক্রান্ত বিষয়ে তারা চরম আতঙ্ক ও বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে এবং আমাদের নিকট সহায়তা প্রার্থনা করছে। এই পরিস্থিতিতে, নীতিগত সীমাবদ্ধতা ও প্রশাসনিক নির্দেশনার কারণে আমরা তাদের প্রত্যাশিত সহায়তা দিতে পারছি না, যার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ ও মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে । পাশাপাশি আমাদের উপরও গুরুতর মানসিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে এবং দায়িত্ব মানবিক ও ন্যায়সংগতভাবে পালন করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে । আমরা আশঙ্কা করছি যে, এই অবস্থায় কাজ চালিয়ে গেলে অনিচ্ছাকৃতভাবে সাধারণ ভোটারদের ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে প্রশাসনিক জটিলতা ও অভিযোগের সম্ভাবনাও থেকে যাচ্ছে, যার দায়ভার আমাদের উপর বর্তাতে পারে ।'
ইস্তফা দিয়ে গুরুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক বিএলও বলেন, "আমরা আর পারছি না এই চাপ নিতে ৷ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার জন্যই 2002 সালের এসআইআর-এর তালিকা টেকনিক্যাল ভাবে ভুল আপলোড করে রাখা হয়েছে । ছোট ছোট ভুল করে ভোটারদের ডেকে ডেকে তথ্য চেয়ে হেনস্তা করা হচ্ছে, এটা আমরা সবাই বুঝতে পারছি ৷ তাই আমরা গণ ইস্তফা দিলাম ৷ বিডিও সাহেব ইস্তফা গ্রহণ করেছেন, তাও তিনি কাজ করার জন্য অনুরোধ করলেন ৷ আমরা ভেবে দেখব ৷ আমরা কেন সাধারণ মানুষের ক্ষোভের শিকার হতে যাব !"
ইলামবাজারের বিডিও অনির্বাণ মজুমদারের কাছে সকলে স্বাক্ষর করে এই ইস্তফা পত্র জমা দেন ৷ প্রসঙ্গত, রাজ্যের একাধিক জায়গায় এভাবেই বিএলও-রা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, কাজ ছেড়ে দিতে চাইছেন অনেকেই ৷ সব মিলিয়ে যত দিন যাচ্ছে এসআইআর নিয়ে উত্তেজনা বাড়ছে সব মহলেই ৷