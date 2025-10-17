ETV Bharat / state

দ্বারকা থেকে চামুণ্ডেশ্বরী মন্দির, বারাসতের কালীপুজোর থিমে দেশভ্রমণ

কোথাও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা, কোথাও বাংলা ও বাঙালি । ঐতিহ‍্যবাহী বারাসতের কালীপুজোয় থিমের চমক । দর্শনার্থীদের নজর কাড়তে প্রস্তুত বিগ বাজেটের পুজো কমিটিগুলি ৷

মা কালীর আরাধনার জন্য প্রস্তুত বঙ্গবাসী (ফাইল ছবি, আইএএনএস)
Published : October 17, 2025 at 11:13 AM IST

বারাসত, 17 অক্টোবর: কালীপুজোর কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসে উত্তর 24 পরগনা জেলার সদর শহর বারাসতের নাম । বারাসতের কালীপুজোর নামডাক রয়েছে গোটা রাজ‍্যে । রকমারি মণ্ডপ থেকে প্রতিমা ও চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জার চিরাচরিত ঐতিহ্য এবং খ‍্যাতিতে বারাসতের কালীপুজোর জাঁকজমকের গণ্ডি রাজ‍্য ছাড়িয়ে দেশজোড়া ।

দুর্গাপুজো শুরুর অনেক আগে থেকেই বারাসতে শুরু হয়ে যায় কালীপুজোর মণ্ডপ তৈরির তোড়জোড় । নিম্নচাপের বৃষ্টির জেরে মাঝে মণ্ডপ তৈরির কাজে সাময়িক ভাঁটা পড়লেও সেই কাজে এখন যথেষ্ট গতি এসেছে । হাতে যেহেতু সময় কম, সেই কারণে এতটুকু দম ফেলার ফুরসত নেই পুজো কমিটিগুলির । দিন-রাত এক করে চলছে মণ্ডপ তৈরির শেষ পর্যায়ের কাজ । বারাসতে ছোট-বড় মিলিয়ে অন্তত শতাধিক পুজো হয়ে থাকে । এর মধ্যে বিগ বাজেটের পুজো রয়েছে বেশ কয়েকটি । তার মধ্যে অন‍্যতম 'আমরা সবাই ক্লাব' ।

আমরা সবাই ক্লাবের মণ্ডপসজ্জায় 'দ্বারকা'

বয়সে নবীন হলেও ইতিমধ্যে এই ক্লাবের কালীপুজোর সুনাম ছাড়িয়েছে রাজ‍্যের বিভিন্ন প্রান্তে । জাঁকজমক এবং রকমারি থিমের মণ্ডপ উপহার দিয়ে প্রতি বছরই দর্শনার্থীদের নজর কাড়ে বারাসতের ঐতিহ‍্যবাহী আমরা সবাই ক্লাব । এই বছর ক্লাবের পুজো ন'বছরে পা দিল । এবার তাঁদের থিম শ্রীকৃষ্ণের 'দ্বারকা' ।

দ্বারকা আসলে পৌরাণিক শহর, যা সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত । কথিত আছে, কৌরবদের পরাজয়ের পর গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, দ্বারকা সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে । পুরাণ মতে, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা সমুদ্রে বিলীন হয়ে গিয়েছিল । সেই দ্বারকা এবার উঠে এসেছে 'আমরা সবাই ক্লাব'-এর মণ্ডপে । পুজো মণ্ডপে তৈরি হচ্ছে পুরাণের দ্বারকার সাতটি কাঠামো । প্রতিটি কাঠামো গড়ে উঠছে আলাদা আলাদা নকশা দিয়ে । মণ্ডপের কোথাও থাকবে কৃষ্ণলীলা, গোপীদের আরাধনা । আবার কোথাও ফুটে উঠবে মহাভারতের চিত্র । পুজো মণ্ডপের ভিতরে সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতা এবং 15 ফুট চওড়ার সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকবে মাতৃ প্রতিমা । প্রতিমার অর্ধেক কালী আর অর্ধেক কৃষ্ণ । অর্থাৎ, কৃষ্ণকালী রূপে বিরাজমান থাকবে প্রতিমা । যা নিঃসন্দেহে দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে বলে আশাবাদী ক্লাব কর্তৃপক্ষ ।

KALI PUJA 2025
আমরা সবাই ক্লাবের মণ্ডপ দ্বারকা নগরীর আদলে (ইটিভি ভারত)

মণ্ডপের ভাবনার নেপথ্যে রয়েছেন পুজো কমিটির প্রধান কর্মকর্তা তথা পুরসভার পুর-পারিষদ অরুণ ভৌমিক । তিনি বলেন, "পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের নগরী ছিল সমুদ্রপৃষ্ঠে । বাস্তবে সমুদ্রপৃষ্ঠ করা না গেলেও আমরা শ্রীকৃষ্ণের সেই নগরী তুলে ধরেছি মণ্ডপে । নগরীর যে সাতটি কাঠামো ছিল সেটাও তুলে ধরা হয়েছে এখানে । মূলত বাঁশ, কাঠ ও ফাইবার দিয়ে সেজে উঠছে গোটা মণ্ডপ । তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রতিমাও গড়ে তোলা হচ্ছে । প্রতিমা থাকবে কৃষ্ণকালী রূপে । প্রতিবারের মতো এবারও আমাদের আশা, দর্শনার্থীদের ঢল নামবে মণ্ডপে ।"

কেএনসি রেজিমেন্টের পুজো

বারাসতের ঐতিহ্যবাহী আরও একটি পুজো হল কেএনসি রেজিমেন্ট । এই পুজোরও যথেষ্ট জাঁকজমক রয়েছে । 66তম বর্ষে দর্শনার্থীদের চমক দিতে কেএনসি রেজিমেন্ট বেছে নিয়েছে 'হে বঙ্গভূমি, হে অন্তর্যামী'-থিম । মূলত বাঙালি ও বাংলা ভাষাকে মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে এই মণ্ডপ ৷ বাংলায় কথা বলার দায়ে বাংলাদেশি সন্দেহে এই রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থার মুখে পড়তে হয়েছে ভিন রাজ‍্যে । সেই বাঙালি অস্মিতায় শান দিতে চাইছে কেএনসি রেজিমেন্ট পুজো কমিটি ।

এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন বারাসত পুরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেতা অশনি মুখোপাধ্যায় । ভাষা হিসেবে বাংলার অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরা হচ্ছে এই পুজোয় । মণ্ডপজুড়ে থাকছে বাংলার মনীষীদের নানা কর্মকাণ্ড । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে একাধিক সাহিত্যিকের অবদানও তুলে ধরা হয়েছে মণ্ডপে । বাঁশ, ফাইবার, টেরাকোটার বিভিন্ন সামগ্রী ব্যবহার করে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে গোটা মণ্ডপটি ।

পুজো কমিটির সম্পাদক তথা পুরসভার চেয়ারম্যান অশনি মুখোপাধ্যায় বলেন, "বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে গোটা ভারতজুড়ে বাঙালিকে অবনমন করার যে প্রচেষ্টা তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতেই এমন ভাবনা । এই মণ্ডপসজ্জার মাধ‍্যমে এটাই বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে যে বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি এতটাই শক্তিশালী যে কোনও প্রতিবদ্ধকতা বাংলাকে দমিয়ে রাখতে পারবে না । সেটা অর্থনৈতিক দিক থেকে হোক, কিংবা সামাজিকভাবে অথবা রাজনৈতিকভাবে । মণ্ডপের কাজ শেষ পর্যায়ে । আগামী 18 অক্টোবর শনিবার মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন এই পুজোর উদ্বোধন করবেন ৷ মণ্ডপসজ্জার পাশাপাশি আলোর কারুকার্যেও ফুটিয়ে তোলা হবে মাতৃভাষার নানা দিক ।"

সন্ধানী ক্লাবের মণ্ডপে মায়াপুরের ইসকন মন্দির

বারাসত 11 নম্বর রেলগেট সংলগ্ন জাতীয় সড়কের ঠিক পাশেই রয়েছে আরও একটি বড় বাজেটের পুজো । 65তম বর্ষে সন্ধানী ক্লাবের থিম বাংলার স্থাপত‍্য মায়াপুরের ইসকন মন্দির । 102 ফুট উঁচু ও 120 ফুট দীর্ঘ মণ্ডপ একঝলক দেখলে মনে হবে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাভূমিতে রয়েছেন আপনি । পুজোর আকর্ষণ হিসেবে মণ্ডপ চত্বরে থাকছে কৃষ্ণের নাম-সংকীর্তনের বিশেষ ব্যবস্থা । এছাড়া চন্দননগরের চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জায় ফুটিয়ে তোলা হবে চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাবনা । থিমের আদলে মাতৃ প্রতিমাতেও থাকছে কৃষ্ণের ছোঁয়া । তৈরি হচ্ছে কৃষ্ণ রূপে কালী অর্থাৎ কৃষ্ণকালী । শিল্পী বারাসতের তারক পাল ।

KALI PUJA 2025
বারাসতে একটুকরো মায়াপুরের ইসকন মন্দির (ইটিভি ভারত)

সন্ধানী পুজো কমিটির প্রধান কর্তা অভিজিৎ নাগ চৌধুরী বলেন, "মায়াপুরের ইসকন মন্দির সারা বিশ্বে সমাদৃত । এটি বাংলার স্থাপত‍্যও বটে । সেই ইসকনের নতুন মন্দির ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবারের এই পুজো মণ্ডপে । মণ্ডপের বাইরের দিকটা ইসকনের নতুন মন্দিরের আদলে তৈরি হলেও ভিতরের দিকটা থাকছে ইসকনের পুরনো মন্দিরের আদলে তৈরি যাবতীয় কারুকার্য । মূলত ফাইবার ও প‍্যারিস দিয়ে সেজে উঠছে গোটা মণ্ডপটি । এই মণ্ডপ দেখার জন্য এখন থেকেই মানুষের আবেগ রয়েছে । আশা করছি পুজোর ক'দিন দর্শনার্থীদের ঢল নামবে ।"

বালকবৃন্দ স্পোর্টিং ক্লাব

বরাবরের মতো এবারও টাকি রোডের পাশে সেজে উঠছে বারাসত বালকবৃন্দ স্পোটিং ক্লাবের মণ্ডপ । এই বছর 64 বর্ষে পা দিল এই ক্লাবের পুজো ।এবারে তাঁদের থিম দক্ষিণ ভারতের চামুণ্ডেশ্বরী মন্দির । মাইসোর থেকে 13 কিলোমিটার দূরে চামুণ্ডা পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই মন্দিরের আদলে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে মণ্ডপসজ্জা ।

পুজো কমিটির কর্তা সুখেন পাল বলেন, "দক্ষিণ ভারতের এই মন্দিরের কারুকার্য বিশেষভাবে মোহিত করে ভক্তদের । মন্দিরের সেই সূক্ষ্ম কারুকার্য কাঁথির শিল্পীর মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছি আমাদের পুজো মণ্ডপে । গোটা মণ্ডপটি সেজে উঠছে ফোম, পাট ও পাটজাত দ্রব্য দিয়ে । প্রতিমাতেও থাকছে বিশেষত্ব । মাটি ও ঝিনুক দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে মাতৃ প্রতিমা । দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে বলেই মনে করছি আমরা ।"

এদিকে, বারাসত স্টেশন সংলগ্ন পাইওনিয়ার অ্যাথেলেটিক ক্লাব হোক কিংবা 12 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে রেজিমেন্ট ক্লাব । ঐতিহ্য, জাঁকজমকের দিক থেকে পিছিয়ে নেই তারাও । কেউ কাউকে একচুলও জায়গা ছাড়তে নারাজ । সবমিলিয়ে, মণ্ডপসজ্জায় একে অপরকে টেক্কা দিতে রীতিমতো প্রস্তুত বারাসতের বিগ বাজেটের পুজো কমিটিগুলি ।

