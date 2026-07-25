মুর্শিদাবাদের তিন থানা এলাকায় একদিনে আটক 10 বাংলাদেশি

মুর্শিদাবাদের তিন থানা এলাকায় একদিনে আটক 10 বাংলাদেশি
পুলিশের দাবি, আটক বাংলাদেশিরা নকল পরিচয়পত্র নিয়ে ছ'মাস ভারতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন ৷ তাঁরা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন ৷
Published : July 25, 2026 at 1:05 PM IST
মুর্শিদাবাদ, 25 জুলাই: একইদিনে মোট 10 জন বাংলাদেশিকে আটক করেছে মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা, ভগবানগোলা ও সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ । ধৃতরা সকলেই বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জ ও রাজশাহী জেলার বাসিন্দা । ধৃতদের লালগোলার হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা সীমান্ত পেরিয়ে দালাল মারফত ভারতীয় ভুয়ো পরিচয়পত্র নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে বহাল ছিলেন । দেশে ফেরার পথেই তাঁদের আটক করা হয়েছে । শুক্রবার রাতে লালগোলা থানার বয়রা মিরপুর এলাকা থেকে সাত বাংলাদেশিকে আটক করে পুলিশ । সকলেই বাংলাদেশের চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার চরগয়েশপুরের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে ।
এদিকে ওইদিন রাতে ভগবানগোলা স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে পুলিশ এক বাংলাদেশিকে আটক করে । ওই বাংলাদেশির বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার গোদাগারী থানা এলাকায় বলে জানা গিয়েছে । লালগোলা থানার পুলিশ সূত্রে খবর, চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার চরগয়েশপুরের বাসিন্দা আটক সাত বাংলাদেশি মাস ছয়েক আগে লালগোলার সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে এদেশে প্রবেশ করেন । পরবর্তীতে দক্ষিণ ভারতে নির্মাণ শ্রমিকের কাজে চলে যান । ওখানেই এতদিন নকল ভারতীয় পরিচয়পত্র দেখিয়ে কাজ করছিলেন ।
সম্প্রতি তাঁরা লালগোলায় ফিরে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন । শুক্রবার রাতে বয়রা মিরপুর দিয়ে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য একটি মাঠে জড়ো হয়েছিলেন । স্থানীয় সূত্র মারফত বিষয়টি জানতে পেরে লালগোলা থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে । পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা স্বীকার করেছেন যে কাজের জন্য অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে লালগোলায় আসেন । তারপর দক্ষিণ ভারতে চলে যান । ভগবানগোলা থেকে আটক বাংলাদেশি একই স্বীকারোক্তি দিয়েছে পুলিশের কাছে ।
ভগবানগোলার এসডিপিও বিমান হালদার বলেন, "লালগোলা ও ভগবানগোলা থানা এলাকা থেকে মোট আটজনকে আটক করা হয়েছে । তাদের লালগোলার পদ্মাভবন হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো হয়েছে । পরবর্তী আইন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে । তার প্রক্রিয়া চলছে ।" অন্যদিকে সামশেরগঞ্জ থানা এলাকা থেকে দুই বাংলাদেশি সীমান্ত পার হওয়ার আগেই পুলিশের জালে ধরা পড়েছে ।
বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ইস্যুতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং বিএসএফ কড়া ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে । ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে 468 একর জমি বিএসএফের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে । বিএসএফ সীমান্ত সুরক্ষায় কাঁটাতার বসানোর উদ্যোগও নিয়েছে । সীমান্তে নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে । তা সত্ত্বেও অনুপ্রবেশ ঠেকানো যায়নি বলে অভিযোগ উঠছে ।
পাশাপাশি অনুপ্রবেশ নিয়ে ভারত-বাংলাদেশে সীমান্তে পাহরারত বিএসএফের কর্তব্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । বিএসএফের নজর এড়িয়ে কীভাবে এত সংখ্যক বাংলাদেশি ভারতে ঢুকছে । সীমান্ত এলাকার পুলিশের নজরই বা কী করে এড়াচ্ছে? কোথায় পাচ্ছে ভারতীয় আধার, ভোটারের পরিচয়পত্র? ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত যে মোটেও সুরক্ষিত নয় তার প্রমাণ একাধিকবার মিলেছে । আবারও তাতে কার্যত সিলমোহর পড়ল বলে দাবি স্থানীয়দের ।