বেঙ্গালুরু থেকে রায়দিঘি এসে বৈআইনিভাবে বসবাস ! আটক 10 বাংলাদেশির
পুলিশের দাবি, আটক 10 জন বাংলাদেশের ফিরোজপুর এলাকার বাসিন্দা । প্রায় ছয় বছর আগে তাঁরা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন বলে অভিযোগ ।
Published : August 20, 2026 at 6:11 PM IST
রায়দিঘি, 20 অগস্ট: বেআইনিভাবে ভারতে থাকার অভিযোগ ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার জেলার রায়দিঘি থেকে 10 বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করল পুলিশ । রায়দিঘি থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নগেন্দ্রপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করেছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচজন পুরুষ, তিনজন মহিলা এবং দুই শিশু রয়েছে । প্রাথমিকভাবে তাঁদের কাছ থেকে বাংলাদেশি নাগরিকত্বের নথিও উদ্ধার করা হয়েছে বলে দাবি পুলিশের । প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁদের হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো হবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ম মেনে বাংলাদেশে পুশব্যাক করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে ।
পুলিশ জানিয়েছে, আটক 10 জন বাংলাদেশের ফিরোজপুর এলাকার বাসিন্দা । প্রায় ছয় বছর আগে তাঁরা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন বলে অভিযোগ । এরপর তাঁরা বেঙ্গালুরুতে গিয়ে ভাঙারি সংগ্রহের কাজে যুক্ত হন । দীর্ঘদিন ধরে সেখানেই বসবাস করছিলেন তাঁরা । তবে সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে অবৈধভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পুলিশি নজরদারি ও ধরপাকড় শুরু হওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তাঁরা । এরপর সেখান থেকে পালিয়ে দক্ষিণ 24 পরগনার রায়দিঘি এলাকায় এসে আত্মগোপন করেন বলে পুলিশের দাবি ।
জানা গিয়েছে, প্রায় এক সপ্তাহ আগে ওই 10 জন রায়দিঘির নগেন্দ্রপুর এলাকায় এসে পৌঁছন । গাজীর মোড় এলাকায় তাঁদের আত্মীয় রয়েছেন বলে পুলিশকে জানিয়েছেন আটক ব্যক্তিরা । সেই আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করেই তাঁরা ওই এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে উঠে এসেছে । তবে স্থানীয় এলাকায় তাঁদের উপস্থিতির খবর পুলিশের কাছে পৌঁছতেই শুরু হয় নজরদারি ।
এরপর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রায়দিঘি থানার পুলিশ নগেন্দ্রপুর এলাকায় অভিযান চালায় । নির্দিষ্ট একটি জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে একসঙ্গে 10 জনকে আটক করা হয় । তাঁদের থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ । আটক ব্যক্তিদের পরিচয় এবং ভারতে প্রবেশের পথ সম্পর্কে জানতে তাঁদের দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলে জানা গিয়েছে ।
পুলিশের দাবি, আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়েছে । সেই নথি যাচাই করার পাশাপাশি তাঁদের বক্তব্যও খতিয়ে দেখা হয় । নথিপত্র ও অন্যান্য তথ্য যাচাইয়ের পর তাঁদের বাংলাদেশি নাগরিকত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে দাবি । যদিও তাঁদের ভারতে প্রবেশের সঠিক পথ এবং সীমান্ত পারাপারের সঙ্গে আর কেউ যুক্ত ছিল কি না, তা নিয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে । আটক 10 জনের মধ্যে দুই শিশু থাকায় তাঁদের নিয়ে প্রশাসনিক প্রক্রিয়াতেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে প্রত্যেকের শারীরিক পরীক্ষা করানো হবে । এরপর তাঁদের লক্ষ্মীকান্তপুরের হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো হবে । সেখানে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় তাঁদের রাখা হবে । পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷
মন্দিরবাজারের এসডিপিও প্রসেনজিৎ দাস বলেন, "গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রায়দিঘি থানার পুলিশ অভিযান চালায় ৷ এরপর 10 জন বাংলাদেশিকে আটক করা হয় ৷ তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা বেঙ্গালুরুর পরিস্থিতির কথাও পুলিশকে জানিয়েছেন । তাঁদের দাবি, বেঙ্গালুরুতে পুলিশি ধরপাকড় শুরু হওয়ায় তাঁরা ভয় পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে আসেন । এরপর পরিচিতদের মাধ্যমে রায়দিঘিতে এসে আশ্রয় নেন । দীর্ঘদিন ধরে সেখানে থাকার পরিকল্পনা ছিল কি না, কিংবা অন্য কোনও জায়গায় যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।"
এই ঘটনাকে ঘিরে রায়দিঘি এলাকায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে । বিশেষ করে সীমান্তবর্তী দক্ষিণ 24 পরগনার বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রশাসনের নজরদারি নতুন করে আলোচনায় এসেছে । পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোনও ব্যক্তি বৈধ নথি ছাড়া ভারতে প্রবেশ করে বসবাস করছেন কি না, সেই বিষয়ে নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে । সন্দেহজনক গতিবিধির খবর পেলেই তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
পুলিশের এই অভিযানে একসঙ্গে 10 জনকে আটক করা ঘটনায় স্থানীয় স্তরেও শুরু হয়েছে জোর আলোচনা । তাঁদের রায়দিঘিতে কারা আশ্রয় দিয়েছিল, কতদিন ধরে তাঁরা সেখানে ছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না-এই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পাশাপাশি বেঙ্গালুরু থেকে রায়দিঘিতে তাঁদের আসার পথও তদন্তের আওতায় রয়েছে ।