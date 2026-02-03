গরুচোর সন্দেহে কোচবিহারে 6 বাংলাদেশিকে মারধর, উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি পুলিশের
ধৃতরা বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রামের বাসিন্দা ৷ পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করেছে ৷
Published : February 3, 2026 at 8:08 PM IST
কোচবিহার, 3 ফেব্রুয়ারি: গরু পাচারের অভিযোগে ছয় বাংলাদেশি যুবককে আটক করে মারধর করে উত্তেজিত জনতা ৷ পরে পুলিশের হাতে তুলে দিল স্থানীয় বাসিন্দারাই । ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার ভোরে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা 1 ব্লকের বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের জুগিরডাঙা এলাকায় ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোরের দিকে কয়েকজনকে এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখে গ্রামবাসীদের সন্দেহ হয় । অভিযোগ, তাঁরা গরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত । এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা ওই ছ'জনকে মারধর করে আটকে রাখে । খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মাথাভাঙা থানার পুলিশ ও বিএসএফ । আটক যুবকদের উদ্ধার করে পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়ে মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করায় । খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসে মাথাভাঙা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সমরেণ হালদার, আইসি হেমন্ত শর্মা-সহ বিএসএফের আধিকারিকরা । পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেফতার হওয়া ওই ছ'জন যুবক হলেন মহম্মদ মসিউল (25), মহম্মদ সার্থক (26), ওয়াহেদ আলি (40), আশরাফুল ইসলাম ওরফে লিটন (30), ফজলু রহমান (40) ও আশরাফুল আলম (24) ৷ সকলেই বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রামের বাসিন্দা ৷ কী উদ্দেশ্যে তাঁরা ওই এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলেন তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
মাথাভাঙার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তন্ময় মুখোপাধ্যায় বলেন, "এদিন সকালে ওই এলাকায় কয়েকজনকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে জনগণ ঘেরাও করে রাখে । পরে পুলিশ এসে উদ্ধার করে নিয়ে আসে । কয়েকজনের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে ।"
তিনি আরএ বলেন, "কোচবিহার জেলায় 450 কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে । অধিকাংশ এলাকাতে কাঁটাতারের বেড়া থাকলেও নদী ও সীমানাগত সমস্যার কারণে বেশকিছু এলাকাতে বেড়া দেওয়া যায়নি । আর কাঁটাতার না থাকার সুযোগে ওইসব এলাকা দিয়ে পাচার কাজ চালায় । বেশকিছুদিন ধরেই বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া মাথাভাঙা 1 ব্লকের বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের জুগিরডাঙা এলাকা থেকে গরু চুরি হচ্ছে । এনিয়ে বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে । এরপরই এদিন ভোরে ওই গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দারা দেখেন, সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় কয়েকজন সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছেন । এরপরই তাঁদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সন্দেহজনক মনে হয় । তারপর শুরু হয় মারধর । খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে ।"