শিলিগুড়ি স্টেশনে ধরা পড়ল 8 বাংলাদেশি, ধৃতদের পেশ করা হচ্ছে আদালতে
রাজ্যজুড়ে অনুপ্রবেশকারী ইস্যুতে যখন তীব্র রাজনৈতিক শোরগোল ঠিক সেই আবহের মধ্যেই শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন থেকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হল 8 বাংলাদেশি নাগরিককে।
Published : June 8, 2026 at 12:48 PM IST
শিলিগুড়ি, 8 জুন: রাজ্যে অনুপ্রবেশ রোধে যখন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই শিলিগুড়ি রেল স্টেশন থেকে 8 জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করল আরপিএফ এবং শিলিগুড়ি জিআরপি। রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, যৌথবাহিনী এই বিশেষ অভিযান চালায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে রাধিকাপুর এক্সপ্রেসে চেপে ওই আটজন যাত্রী শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনে পৌঁছয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃতরা দীর্ঘ দিন ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে দিল্লিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিল। সেখান থেকে ফেরার পথে বাংলাদেশে যাওয়ার উদ্দেশে তারা শিলিগুড়িতে নামে।
পুলিশি জেরায় তারা জানিয়েছে, শিলিগুড়ি থেকে হলদিবাড়ি হয়ে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের পরিকল্পনা ছিল তাদের। গোপন খবরের ভিত্তিতে যৌথ বাহিনী স্টেশন চত্বরে তল্লাশি চালিয়ে তাদের আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তারা কোনো বৈধ নথিপত্র বা পাসপোর্ট-ভিসা দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে।
এসআরপি কুনওয়ার ভূষণ সিং বলেন, "গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আমাদের যৌথ টিম স্টেশনে অভিযান চালায়। জেরায় ধৃতরা স্বীকার করেছে যে তারা কাজের সন্ধানে ভারতে এসেছিল এবং এখন বাড়ি ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। আমরা তাদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে জানার চেষ্টা করছি তারা কোন পথে ভারতে প্রবেশ করেছিল এবং এই চক্রের পিছনে অন্য কেউ সক্রিয় কি না। অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করছি এবং নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে।"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত আটজনের মধ্যে চারজন বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা। তারা হল, মোমিন, সৌরভ রায়, কামাল চন্দ্র রায় এবং অভিষেক রায়। বাকি চারজন- গোবিন্দ রায়, সঞ্জিত রায়, টিটন চন্দ্র রায় এবং জয়ন্ত রায়, তারা বাংলাদেশের নীলফামারী জেলার বাসিন্দা। ধৃতদের বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্ট অনুযায়ী যথাযথ আইনি মামলা রুজু করা হয়েছে। সোমবার তাদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে।
পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতরা ঠিক কার সহায়তায় বা কোন সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল এবং এতদিন দেশের কোন কোন প্রান্তে তারা কাজ করছিল, তার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য তাদের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন জানানো হতে পারে। রাজ্যে বর্তমানে অনুপ্রবেশকারী ইস্যুতে রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে। এই পরিস্থিতির মধ্যে শিলিগুড়ির মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত রেল জংশন থেকে এই বিপুল সংখ্যক বিদেশি নাগরিকের গ্রেফতারি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। এর পিছনে কোনও সুসংগঠিত পাচারচক্রের যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা নিয়েও তদন্তের পরিধি বাড়াচ্ছে রেল পুলিশ।