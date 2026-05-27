ETV Bharat / state

আধার কার্ড বানিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি তৃণমূল নেতার ! বারুইপুরে ধৃত 3 বাংলাদেশি

মল্লিকপুরে ধরা পড়ল বাংলাদেশি দম্পত্তি ৷ অন্যদিকে হরিহরপুরে আটক আরও এক মহিলা অনুপ্রবেশকারী ৷

Bangladeshi infiltrators
বারুইপুরে ধৃত 3 বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 27, 2026 at 6:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বারুইপুর, 27 মে: বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করে রাজ্যে রমরমিয়ে বসবাস ৷ এবার দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুর থানা এলাকা থেকে এমনই তিনজন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে আটক করেছে পুলিশ ৷ তাঁদের মধ্যে ধৃত এক বাংলাদেশি মহিলার বিস্ফোরক দাবি, স্থানীয় এক তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য আধার কার্ড বানিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বারুইপুর থানার মল্লিকপুর ফাঁড়ির পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এলাকায় অভিযান চালায় । সেই অভিযানে আটক করা হয় দুই বাংলাদেশি দম্পতিকে । ধৃতদের নাম সফিকুল ইসলাম মোল্লা এবং তাঁর স্ত্রী মনিরা বেগম । পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, তাঁদের বাড়ি বাংলাদেশের যশোর জেলার মণিরামপুর থানার নেংগুর বাজার পোস্ট অফিসের অন্তর্গত চালুহাটি গ্রামে ।

আধার কার্ড বানিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি তৃণমূল নেতার ! বারুইপুরে ধৃত 3 বাংলাদেশি (ইটিভি ভারত)

তদন্তকারীদের দাবি, দালালচক্রের মাধ্যমে অবৈধভাবে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে প্রবেশ করেছিলেন ওই দম্পতি । সীমান্ত পার হওয়ার পর তাঁরা দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুর থানার মল্লিকপুর এলাকায় এসে বসবাস শুরু করেন । স্থানীয়ভাবে তাঁরা কীভাবে থাকতেন, কোথায় কাজ করতেন এবং কতদিন ধরে ওই এলাকায় ছিলেন, তা নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

পুলিশের একাংশের অনুমান, সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের পর স্থানীয় কিছু ব্যক্তির সহযোগিতায় তাঁরা এলাকায় স্থায়ীভাবে থাকার চেষ্টা করছিলেন । এমনকি ভারতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহের চেষ্টাও করা হয়েছিল বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের । ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁদের ভারতে প্রবেশের উদ্দেশ্য, দালালচক্রের ভূমিকা এবং স্থানীয় যোগাযোগের খোঁজ চালানো হচ্ছে । তবে পুরো ঘটনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে মনিরা বেগমের অভিযোগ । পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর তিনি দাবি করেন, পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করার জন্যে তাঁরা স্থানীয় জনপ্রতিনিধির দ্বারস্থ হয়েছিলেন ।

Bangladeshi infiltrators
তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য শাজাহান সরদার (নিজস্ব ছবি)

মনিরা বেগম বলেন, "বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেস সদস্য শাজাহান সরদার আধার কার্ড করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে আমাদের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছিলেন । স্থানীয়ভাবে বসবাস করতে গেলে পরিচয়পত্র প্রয়োজন হয় । সেই কারণেই আমরা আধার কার্ড বানানোর জন্য তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম ।"

অভিযোগ, শাজাহান সরদার আধার কার্ড করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নিলেও পরে আর কোনও কাজ হয়নি । একাধিকবার যোগাযোগ করেও কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি বলে দাবি তাঁর । বর্তমানে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর তিনি অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্ত এবং উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন । যদিও মনিরার অভিযোগের সত্যতা এখনও সরকারিভাবে যাচাই হয়নি । পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত মহিলার অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । অভিযুক্ত তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও এখনও পর্যন্ত তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি । ফলে অভিযোগের পালটা বক্তব্যও সামনে আসেনি ।

Bangladeshi infiltrators
মল্লিকপুরে ধৃত বাংলাদেশি দম্পত্তি (নিজস্ব ছবি)

এদিকে, একই দিনে বারুইপুরের হরিহরপুর এলাকার বেনিয়াডাঙা থেকেও এক বাংলাদেশি মহিলাকে আটক করেছে পুলিশ । আটক মহিলার নাম লাকিন তাঁতি (39) । তাঁর স্বামীর নাম জিয়ারুর রহমান তাতি । তিনি কীভাবে ভারতে এসেছিলেন এবং কতদিন ধরে ওই এলাকায় বসবাস করছিলেন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ । তাঁর কাছে কোনও বৈধ নথিপত্র ছিল কি না, তা-ও তদন্তের আওতায় রয়েছে ।

মঙ্গলবার গভীর রাতে সফিকুল ইসলাম মোল্লা ও মনিরা বেগমকে বারুইপুরের হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । হরিহরপুর থেকে আটক লাকিন তাঁতিকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । পুলিশ এখন তদন্ত করে জানতে চাইছে, এই তিনজনের মধ্যে কোনও যোগাযোগ ছিল কি না, অথবা একই দালালচক্রের মাধ্যমে তাঁরা ভারতে এসেছিলেন কি না । সমগ্র ঘটনায় এখন একাধিক প্রশ্ন সামনে এসেছে ৷

বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার শুভেন্দু কুমার বলেন, "মঙ্গলবার বারুইপুর পুলিশ জেলার বিভিন্ন জায়গায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবাংলায় এসে বসবাস করার অভিযোগে তিনজনকে আমরা আটক করি এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করি । ধৃতদের জিজ্ঞাসা করে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য আমরা হাতে পেয়েছি । আমরা সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখছি । তদন্তের অগ্রগতির কারণে এই মুহূর্তে কোনও কিছুই প্রকাশ্যে আনা যাবে না ।"

TAGGED:

BANGLADESHI INFILTRATORS
BANGLADESHI DETAIN
বাংলাদেশি
বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী
BANGLADESHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.